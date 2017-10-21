الزراعة تناقش جهود مكافحة التصحّر وتأثيره على البيئة

التخطيط: إرتفاع تضخم أيلول إلى 0.4 بالمئة لمسح الأسعار

بغداد- شيماء عادل – داليا احمد

اعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر ايلول الماضي بنسبة 0,4 بالمئة عن شهر اب للعام الجاري , في وقت بلغ التضخم للشهر المذكور من العام الماضي 104,6 بالمئة , مؤكدة عدم شمول محافظتي الانبار ونينوى بمسح الاسعار .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الرقم القياسي العام لشهر ايلول 2017 في العراق بلغ 105,0 بالمئة وارتفع مؤشر التضخم الاساس بمعدل 0,2 بالمئة عن الشهر السابق .

تغيير شهري

كما ارتفع بنسبة 1,3 بالمئة بالمقارنة مع شهر ايلول 2016). واوضح الهنداوي ان (التغيير الشهري لشهر ايلول 2017 مقارنة بشهر اب 2017 يعود الى قسم المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعا قدره 0,7 بالمئة ليسهم بمقدار 47,9 بالمئة في معدل التغيير الشهري وتاتي التغييرات نتيجة لارتفاع مجموعة الاسماك بنسبة 2,1 بالمئة عن الشهر السابق وارتفاع مجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0,4 بالمئة عن الشهر السابق مع ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 4,1 بالمئة عن الشهر السابق فيما سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعا قدره 0,2 بالمئة ليسهم بنسبة هذا الارتفاع الى ارتفاع الارقام القياسية لمجموعة الملابس بنسبة 0,2 بالمئة ولمجموعة الاحذية بنسبة 0,1 بالمئة ).

واشار الهنداوي الى ان ( قسم السكن سجل ارتفاعا قدره 0,7 بالمئة ليسهم بمقدار 47,0 بالمئة في معدل التغير الشهري ويرجع سبب هذا الارتفاع الى ارتفاع مجموعة امدادات المياه والكهرباء بنسبة 4,8 بالمئة وارتفاع مجموعة الوقود بنسبة 0,4 بالمئة وسجل قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة انخفاضا قدره 0,1 بالمئة ليسهم بمقدار 1,5 بالمئة ).

مبينا ان (قسم التعليم حافظ على نفس المستوى في معدل التغير الشهري وسجل قسم المطاعم انخفاظا بنسبة 0, 1 بالمئة اما قسم السلع والخدمات المتنوعة سجل ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمئة ليسهم بمقدار 5,3 بالمئة في معدل التغير الشهري ) موضحا ان (قسم التعليم سجل ارتفاعا قدرة 21.9 بالمئة ليسهم في مقدار 46.5 بالمئة في المعدل التغير السنوي وكذلك سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدرة 0.6 بالمئة ليسهم 6.0 بالمئة في معدل التغيير السنوي), مؤكدا ان (مسح الاسعار في شهر ايلول الماضي لم يشمل محافظات الانبار ونينوى ولم تحتسب ارقام قياسية لها بسبب الارضاع السائدة فيها).

فيما كشف محافظ بابل صادق السلطاني عن موافقة الوزارة على تخصيص مبلغ 100 مليون دولار من القرض البريطاني لصالح مشروع مجاري الحلة الكبير المتكامل. وقال السلطاني في تصريح امس إن (الوزارة وجهت كتاباً الى هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء يعلمها بالتخصيص والتأكيد على تنسيق وزارة التخطيط مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات لتحديد الكلفة الكلية للمشروع), وأضاف ان (المحافظة حققت حلما كبيرا طالما راودنا وهو البدء بانجاز مشروع المجاري الكبير والذي يعد من اهم مشاريع المحافظة الاستراتيجية), واضاف ان (المبلغ سيكون ضمن موازنة الوزارة لعام 2018 ).

ظاهرة التصحر

الى ذلك اكد وزير الزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي ضرورة تلاحم الجهود لمكافحة ظاهرة التصحر ومقدار الخسائر التي تسببها الظاهرة في العالم وتأثيرها على صحة الإنسان بالإضافة الى مسؤولية الوزارة المباشرة عن تلك الظاهرة.وقال اللهيبي في بيان تلقته ( الزمان )امس خلال انعقاد المؤتمر العلمي الاول لمكافحة التصحر الذي عقدتها دائرة الغابات ومكافحة التصحر مع دائرة البحوث الزراعية بالتعاون مع مؤسسة الأغصان للتنمية الزراعية والبيئية أنه (لابد من تلاحم الجهود لمكافحة ظاهرة التصحر وتأثيرها على صحة الإنسان بالإضافة الى مسؤوليته المباشرة عن تلك الظاهرة )،واضاف البيان ان اللهيبي اشار الى (مشاركة العراق في المحافل الدولية وآخرها المنعقد في جمهورية الصين الشعبية و حصول العراق على رئاسة مجموعة الدول والبالغ عددها 86 دولة وتبني المؤتمر لجميع المشاريع التي قدمها العراق في المؤتمر).

واوضح البيان ان ( اللهيبي عزا أسباب التصحر لعدة عوامل منها الهجمات الإرهابية للدواعش وتدهور الأراضي الزراعية أبان احتلالها من قبلهم), ونقل البيان عن مدير عام دائرة دائرة الغابات ومكافحة التصحر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر قوله خلال المؤتمر ان (مقدار الخسائر التي تسببها ظاهرة التصحر في العالم وتأثيرها على صحة الإنسان بالإضافة الى مسؤوليته المباشرة عن تلك الظاهرة).

واشار البيان ان ( مستشار رئيس الوزراء للشؤون الزراعية و عدد من اعضاء مجلس النواب و وكلاء الوزارة الفني والإداري ومستشارها لنشاط الثروة الحيوانية والوكيل الفني لوزارة الأعمار والإسكان ومستشار محافظ واسط وعدد من من الباحثين والمهتمين في مجال التربة ومكافحة التصحرشاركوا في فعاليات المؤتمر ), وتابع البيان ان (المؤتمر عرض العديد من البحوث والمحاضرات منها دور دائرة البحوث الزراعية في تقديم تقانات جديدة للحد من تدهور الأراضي ومعالجة شح المياه ومحاضرة بشان مكافحة التصحر بين التحدي والطموح واثر تغير مناخ العراق في تكرار الظواهر الغبارية كما قدمت دراسة بشأن تاثير مخاطر الجفاف والتوزيع المكاني لنوعية ترب الاهوار واستخدام تقانات الاستشعار و التحسس النائي وتقييم ظروف الجفاف لمحافظة واسط واثر الري بمياه نهر ديالى في تدهور التربة الزراعية ).

فيما عقد مديرية زراعة محافظة بابل اجتماعا لمناقشة آلية توزيع الاسمدة الكيمياوية لمزارعي محصول الحنطة للموسم 2017 – 2018 في المحافظة، وبحضور عدد من المدراء والمختصين في الشأن الزراعي.

آلية توزيع

واضاف البيان ان ( المشاركين في الاجتماع ناقشوا عددا من المحاور منها ضرورة تقديم التسهيلات الممكنة للمزارعين من اجل تسهيل اجراءات توزيع الاسمدة الكيمياوية،

والكميات التي تم تخصيصها للمحافظة).

واوضح ان (الكمية المقررة لمحصول الحنطة بلغت 65 كيلو غرما لسماد اليوريا، و 45 كيلو غراما لسماد الداب، فيما حددت كمية الاسمدة الموزعة لمزارعي محصول الشعير بقرابة 50 كيلو غرما لسماد اليوريا، و 35 كيلو غراما لسماد الداب), وتابع البيان ان ( المديرية باشرت بتنفيذ الخطة الزراعية المقررة للموسم 2017 – 2018 لمحصول الشعير، كما تم التطرق خلال الاجتماع الى عمليات تجريف البساتين والاراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين).