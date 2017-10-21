الكهرباء تؤهّل محطاتها في بغداد والمحافظات إستعداداً للشتاء

البصرة تبحث مع القنصل الأمريكي آلية تحسين منظومة الطاقة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحث مدير عام انتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة ياسر فرحان مع القنصل الامريكي في المحافظة تيمي ديفيس عمل المحطات التوليدية وكمية الانتاج وجاهيزيتها والية التعاون التي من شأنها الارتقاء بواقع الكهرباء نحو الافضل في المحافظة خصوصاً والعراق عموماً. وقال فرحان في بيان تلقته ( ألزمان ) أمس ان (العراق يمر بحالة اعمار كبيرة وخصوصاً في مجال انتاج الطاقة الكهربائية والأمن والتحسن الملحوظ في حالة استقرار منظومة التيار الكهربائي في الوقت الحاضر، وتقع علينا مسؤولية مضاعف] بتوفير الكهرباء لأبنائنا في العراق والحفاظ على الوحدات العاملة من التلف ومراقبتها بشكل دقيق تلافياً لأي حدث طارئ).

من جهته اوضح ديفيس ان (زيارته لمديرية الانتاج ما هي الا ترسيخا للتعاون والاطلاع على واقع منظومة الكهرباء،)، مشيداً (بالملاكات والعمل الذي يقومون به وان القنصلية والمديرية تعملان بشكل مشترك على تحقيق الفائدة للمحافظة ).

فيما اكدت وزارة الكهرباء تواصل ملاكات الوزارة بنصب وصيانة وحدات الطاقة وتحسين الشبكة استعداداً لحلول موسم الشتاء المقبل.

ملاكات هندسية

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس القول ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لانتاج كهرباء البصرة تواصل اعمالها بصيانة الوحدتين التوليديتين الثانية والثالثة في محطة برزكان الغازية وتضمنت استبدال مصافي الغاز الى جانب استبدال فلاتر هواء المولد وكذلك معالجة تسرب الهيدروليك وتنظيف كاشفات ابراده ) ،

واضاف ان ( هذه الاعمال تأتي في اطار الجهود التي يبذلها الملاكات في سبيل انجاز الاعمال في الوقت المحدد ضمن اطار الحفاظ على الوحدات من التلف)، واوضح البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء واسط التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط تواصل اعمالها بصيانة الشبكة الكهربائية في محافظة واسط والتي تضمنت إصلاح عطب جوين 1400 ملتمر مكعب طرفي خارجي خط 33 . كي . في المغذي لمحطة البشائر الثانوية 33/11 . كي. في . الى جانب نصب محولة سعة 400 .كي . في. في منطقة زين القوس خلف المجمع السكني لفك الاختناقات على المحولة الموجودة)، وتابع ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ تواصل تنفيذ مشروع ايصال تغذيه جهد 33 . كي . في . الى محطة الفرات الثانوية ان الاعمال تضمنت مد قابلوات جهد 33 .كي .في من محطة التأميم الثانوية الى محطة الفرات الثانوية المشيدة حديثآ ضمن القرض الياباني والتي ستسهم في فك اختناقات مناطق جنوب بغداد حيث بلغ نسبه انجاز المشروع 40 بالمئة)، متابعا ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة بابل التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط تواصل اعمالها بتحسين الشبكة الكهربائية في محافظة بابل استعداداً لحلول موسم الشتاء المقبل والتي تتضمن الاعمال نصب محولة سعة 400. كي. في. في منطقة البو علوان الى جانب نصب 5 أعمدة ض.و مد سلك بطول 200متر، اضافة الى مد سلك بطول 1000متر لستبدال مصدر محولة محمد جواد مغذي البو علوان في منطقة الخاتونية واستبدال قابلو هوائي بطول 50مترا لمحولة عبد هادي فضلاً عن استبدال محولات مختلفة السعات في منطقة حي الشهداء وكذلك استبدال 7 أعمدة ض.ع مع نصب قواطع دورة مختلفة الإحجام والسعات لكل محولة وكذلك تغيير مسار خط ضغط واطئ في ناحية الإمام لمسافة 500متر مع نقل التغيير من محولة إلى أخرى و سحب الأسلاك عليها).

وتابع البيان ان ( الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ تواصل اعمالها بتنفيذ مشروع ايصال تغذية جهد 33 كي . في . الى محطة الفرات الثانوية 33 / 11 كي . في في محطة التأميم الثانوية و ان الاعمال تضمنت مد قابلوات جهد 33 كي . في . من محطة التأميم الثانوية الى محطة الفرات الثانوية المشيدة حديثآ ضمن القرض الياباني والتي ستسهم في فك اختناقات مناطق جنوب بغداد منطقة حي الجهاد وحي الفرات و بلغت نسبة انجاز المشروع 40بالمئة كما تواصل الملاكات المذكورة اعمالها بتنفيذ مشروع خط هوائي جهد 33 كي. في . من محطة الصمود الثانوية الى محطة المشاهدة 2 الثانوية والتي ستسهم بفك اختناقات مناطق شمال بغداد منطقة المشاهدة حيث بلغت نسبه انجاز المشروع 30بالمئة ).

تحسين واقع

من جهة اخرى ،تواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء الكاظمية التابعة للمديرية العامة المذكورة حملاتها لتحسين واقع الشبكة الكهربائية واستحصال مبالغ الجباية استعداداً لحلول فصل الشتاء لتلافي عطوبات الشبكة وتقليل نسب الأضرار التي قد ترافقها عند سوء الأحوال الجوية. واضاف البيان ان (الأعمال تضمنت إصلاح أسلاك مقطوعة واستبدال سنكل كور حجم 150 ملتر بطول 12 متراً، الى جانب استبدال سيت كتاوت وإصلاح عطب قاطع دوره و تحسين مغذي 70 شالجية في محلة 409 ،اضافة الى تحسين رأس القابلو الخاص بالمغذيين غاز1 و غاز2 من محطة التاجي الغازية و كذلك قطع وتشذيب الأشجار المتداخلة مع الشبكة الكهربائية للمغذيين غاز1 و غاز2، فضلاً عن اصلاح قطع أسلاك على محولة سعة 400 كي . في . على مغذي 11سبع البور منطقة البوخليفة في البصام، و إصلاح قطع أسلاك على محولة سعة 400 كي .في على مغذي 6سبع البور منطقة البصام قرية العشرات،وتصليح 3 قابلوات ض. و متضررة من جراء أعمال حفريات لقطعة فارغة في محلة 427 منطقة عوينات ).

وتابع البيان ان ( الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع الكرخ الجنوبي التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ انجزت أعمال فك الاختناقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في منطقتي العدوانية و عويريج بمحافظة بغداد تضمنت تغيير موقع محولة وزيادة سعتها على مغذي 8 رشيد من محطة الرشيد الثانوية، الى جانب نصب محولة ونصب 7 اعمدة ).