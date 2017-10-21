أول الغيث كركوك – حسن عاتي الطائي

من كان يستمع الى تصريحات البارزاني مسعود وغيره من القادة الاكراد بشأن كركوك والدفاع عنها حتى اخر كردي وعدم الانسحاب منها لأي سبب كان يعتقد بان استعادتها من قبضتة البيشمركة يكاد يكون امرا مستحيلا لان انهارا من الدم ستتدفق في سبيل المحافظة عليها والحيلولة دون استعادتها من قبل القوات العراقية ولا سيما ان الاكراد يعتبرون كركوك قدس اقداسهم وعاصمة دولتهم المفترضة وقلبها الاقتصادي..

غير ان الريح العراقية قد جرت بما لاتشتهي سفن مسعود وزمرته فقد رفعت كركوك يدها تحية لمنقذيها من الظلم البارزاني واطلقت زغاريد الفرح احتفالا بالحصول على حريتها المسلوبة مما اصاب من كان يستمع لتلك التصريحات الغارقة بالتحدي والعجرفة بالدهشة وهو يرى مدينة الذهب الاسود وقد سلمت مفاتيح قلبها العراقي البهي الى الجنود الشجعان الذين قرروا ان يضعوا حدا نهائيا لوقوعها في اسر مختطفيها من جنود البيشمركة الجفاة الطغاة وشرطة الاسايش المعبأين بالحقد والارتباك.. لقد وضعت القوات العراقية المشتركة بعمليتها الشجاعة التي استردت بها كركوك والعديد من المناطق المتجاوز عليها حدا للصلف والغرور الزائف الذي كان يتبجح بهما قادة اقليم شمال العراق وجعلتهم يتبادلون التهم بالخيانة وهم يبررون فقدانهم لكركوك بسرعة خاطفة اعادت الامور الى نصابها ووضعها الطبيعي..

لقد جاءت تلك العملية تنفيذا لإمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بعد ان بلغ الصبر مداه على تعنت القادة الاكراد وعدم استجابتهم للمناشدات والمطالبات المتكررة بضرورة التراجع عن الإستفتاء غير الشرعي وبعد ان رفضوا الاعتراف بوحدة العراق وحق الحكومة في بسط سيادتها ونفوذها في كل مكان من الأراضي العراقية.. لقد تمكنت القوات المشتركة بسهولة بالغة من السيطرة على كركوك باكملها بكل مافيها من منشآت وحقول نفطية وغاز الشمال ومحطة توليد الكهرباء اضافة الى استعادة قاعدة(كي وان)وهي اكبر قاعدة عسكرية في كركوك واعادة الإنتشار فيها ومطار المدينة والنواحي والاقضية والمعابر والطرق التابعة للمحافظة..

ونتيجة لتلك الانتصارات الباهرة فقد امر رئيس الحكومة برفع العلم العراقي فوق المؤسسات والدوائر والمباني الحكومية في كركوك واصدر توجيهاته الى الشرطة المحلية والاستخبارية لحماية المواطنين ووممتلكاتهم مؤكدا ان كركوك ستبقى مدينة للتعايش السلمي لكل المواطنين بمختلف اطيافهم) مطمئنا الاهل في كردستان وفي كركوك على وجه الخصوص بالحرص على سلامتهم ومصالحهم..

من ناحية اخرى فقد اشار الدكتور العبادي الى مطالبات الحكومة للقادة الاكراد بالتراجع عن الاستفتاء ونتائجه من غير ان تلقى اذانا صاغية قائلا(حاولت ثني الاكراد في الاقليم عن اجراء الإستفتاء وعدم خرق الدستور والتركيز على محاربة داعش ولم يستمعوا الى مناشداتنا ثم طالبناهم بالغاء نتائجه ودون جدوى ايضا)وازاء هذا الرفض الفاضح والاصرار على الاستمرار في النهج الإنفصالي من جانب القادة الاكراد وفي مقدمتهم مسعود البارزاني كان لابد من ان تتخذ الحكومة اجراءات وقرارات تعيد سيادتها وتفرض هيبتها في كل مكان من العراق..وبهذا الصدد اوضح العبادي(ان من واجبي هو العمل وفق الدستور وحماية وحدة البلاد التي تعرضت لخطر التقسيم نتيجة الاصرار على اجراء الاستفتاء الذي نظـــــــــم من قبل المتحــــــــــــكمين في إقليم كردستان من طرف واحد)..

وهكذا ومن اجل وحدة العراق وكرامته الوطنية فقد قامت القوات العراقية المشتركة بتادية واجبها الوطني مستهدفة فرض سلطة الدولة الشرعية في كركوك والمناطق المتجاوز عليها..

اما الان وبعد ان عاد العلم العراقي الحبيب ليرفرف شامخا من جديد فوق كركوك تأكيدا لهويتها العراقية بترحيب شعبي حار من ابنائها بشتى طوائفهم الذين خرجوا الى الساحات والشوارع احتفالا بعودتها الى حضن وطنها فإن على الأكراد الإنسحاب على الفور من كل ماتم السيطرة عليه من قبل البيشمركة والأسايش من مدن وقرى واراض في ديالى ونينوى وصلاح الدين والعودة بالجغرافية العراقية الى ماكانت عليه ليس قبل العام 2014 فقط وانما الى ماقبل العام 2003 ايضا والإ فإن عليهم انتظار عملية جديدة ربما تعيدهم مجددا الى ماكانوا عليه اصلا..