النجف تجهز كربلاء بالحنطة لتوزيعها ضمن البطاقة التموينية

التجارة تناقش قانون إستثمار الأملاك العائدة للأسواق المركزية

بغداد – شيماء عادل

بحثت الشركة العامة للاسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة قانون استغلال واستثمار الاملاك العائدة للشركة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2017 . وقال مدير عام الشركة عبد المحسن عنبر الركابي في بيان تلقته ( الزمان ) امس خلال الاجتماع الدوري لاعضاء مجلس ادارة الشركة ان (الاجتماع ناقش قانون الاستثمار وتعديلاته وحسب قرارمجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2017 الذي أقر استغلال الأملاك العائدة للأسواق المركزية وفق القانون مع مراعاة أن يتلاءم نوع الاستثمار مع نشاط الشركة )، واضاف ان (الاجتماع تطرق ايضا الى ضرورة استعدادات الشركة للمشاركة في فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته 44 من اجل عرض السلع والبضائع الخاصة بالشركة امام زوار المعرض)

عملية مناقلة

واوضح البيان ان (الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة تواصل عملية مناقلة الحنطة المحلية من محافظة ميسان الى فرع الشركة في محافظة البصرة لتعزيز رصيد تجهيز المطاحن لدعم البطاقة التموينية )،

ونقل البيان عن مدير عام الشركة هيثم الخشالي القول انه (تم تحويل 30 سيارة من المسقفات التابعة لسايلو العمارة محملة باكثر من الف طن الى فرع الشركة في البصرة لغرض تعزير رصيد المحافظة من مادة الحنطة المحلية)، وتابع ان ( المجمع المخزني في العمارة لازال مستمر بتجهيز المطاحن بخلطة الحنطة المقررة لشهر تموز الدفعة الاولى بالاضافة الى استمرار المجرشة الحكومية بعملية تصنيع الشلب المحول لها من فرع الشركة في محافظة الديوانية من اجل رفد وكلاء المحافظة بالرز المحلي ضمن مفردات البطاقة التموينية ).

تجهيز مطاحن

مشيرا الى ان ( فرع الشركة في محافظة النجف لازال مستمرا بتجهيز مطاحن محافظة كربلاء بالحنطة المحلية حيث بلغت الكميات المجهزة حوالي 6742 طنا ونسبة التجهيز بلغت 45بالمئة).

اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة للوزارة عن قيام لجنة مشتركة من وحدات الرقابة والسيطرة النوعية بزيارة لعدد من وكلاء الطحين لغرض سحب نماذج من الطحين المجهز لغرض الفحص البايلوجي في محافظة الديوانية .

ونقل البيان عن مدير عام الشركة طه ياسين عباس ان (اللجنة المشتركة قامت بسحب نماذج من الطحين المجهز في المحافظة لغرض الفحص المختبري والتاكد من سلامة الطحين الموزع الى المواطنين ضمن الحصة التموينية )، واضاف ان (الملاكات الفنية والهندسية في فرع الشركة في محافظة ديالى انجز اعمال الصيانة الدورية لمكائن ومعدات المطحنة حيث شملت الصيانة تبديل الرولات والرفاعات وفانات الهواءاضافة الى تنظيف اقسام المطحنة بعد الانتهاء من طحن الحصة المكلفة بانتاجها مطحنة ديالى الحكومية والاستعداد للشروع بانتاج وتجـــــــهيز الحصة التالية )، واوضح ياسين ان (دورة لتفعيل اقسام الرقابة والتدقيق الداخلي اقيمت في مقر الشركة بالتعاون والتنسيق مع مكتب المفتش العام بالوزارة حيث ان تنظيم هذه الدورة جاء بناء على توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص الية عمل تلك الاقسام وبغية تنسيق العمل بين قسمه واقسام الرقابة والتدقيق في دوائر وشركات الوزارة) .