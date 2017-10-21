ديالى تدعو إلى توفير الأجواء الملائمة لطلبة الجامعات

ديالى ــ سلام عبد الشمري

بغداد ــ داليـا أحمـد

دعا مجلس محافظة ديالى الى مراعاة ظروف الطلبة في المراحل النهائية للجامعات العراقية ومنها جامعة ديالى نتيجة للظروف الصعبة التي عصفت بالمحافظة ، فيما حققت العديد من الجامعات العراقية تقدما في تصنيف للجامعات العربية. وقال نائب رئيس المجلس محمد جواد الحمداني لـ(الزمان) ان (من الضرورة مراعاة ظروف الطلبة في المراحل النهائية والعمل على توفير الأجواء الملائمة لطلبة الجامعات لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة من اجل مساهمتهم في رقي وتقدم بلدهم )،واضاف ان (في الزيارة الاخيرة لرئيس مجلس المحافظة لجامعة ديالى واللقاء برئيسها عباس الدليمي ناقش خلاله ما شهدته الجامعة خلال الأعوام الأخيرة من تحقيق للانجازات الكبيرة اهمها حصولها على المرتبة الاولى بين جامعات العراق وهو بحد ذاته انجاز يستحق الاشادة والتقدير)، داعيا الى (ضرورة دعم فئة الطلبة كونهم عماد البلد ومستقبله وهم من تقع عليهم مسؤولية بنائه واعلاء صروحه العلمية والتكنولوجية بين دول العالم )، واوضح الحمداني ان (العراق من اولى الدول التي يشهد لها التاريخ بتجاربه العلمية وابتكاراته المتقدمة ).

تصنيف جامعي

فيما حققت عدد من الجامعات العراقية تقدما في تصنيف . كيو. اس . للجامعات العربية فيما احتلت جامعة بغداد المرتبة الثالثة عشر عربيا. وقال بيان للوزارة امس ان (الجامعات العراقية تواصل تقدمها ضمن التصنيف مقارنة بالعام الماضي).

وأضاف أن (جامعة بغداد تقدمت موقعين لتحتل الموقع الثالث عشر عربيا متقدمة على عدد من الجامعات العربية التي منها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة الإسكندرية المصرية والجامعة اللبنانية الامريكية وجامعة عين شمس وجامعة أم القرى السعودية وجامعة الكويت واخريات فيما تقدمت جامعة بابل تسعة مواقع لتصبح في الموقع الثالث والعشرين)، وتابع أن (جامعة النهرين حققت صعودا لتحتل الموقع الرابع والثلاثين) ، مشيرا الى ان (الجامعة المستنصرية تقدمت عشرة مواقع لتكون في الموقع السابع والثلاثين فيما تقدمت الكوفة ثلاثة وعشرين موقعا لتحتل الموقع الثاني والأربعين)، وتابع أن (جامعتي الانبار وكربلاء احتفظتا بموقعيهما عند العتبة المحصورة بين 61 / 70 في حين قفزت الجامعة التكنولوجية عشرة مواقع لتكون بين 61 / 70).