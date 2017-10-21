من وحي تجربة شخصية إعلامي ينجح بالتخلص من السمنة ينصح البدناء: إبدأوا بالحمية اليوم وغادروا الإفراط في الطعام بإرادتكم قبل إضطراركم

بغداد ــ عبد اللطيف الموسوي

السمنة شبح يطارد الانسان حينما يتقدم في عمره شيئاً فشيئاً ولهذا يلجأ الكثير الى اعتماد نظام غذائي معين ومع ذلك تبقى السمنة تسير بجسده نحو كميات كبيرة من الشحوم والدهون المتراكمة. في هذا اللقاء تنقل (الزمان) لقرائها تجربة الاعلامي والكاتب الصحفي مفيد بدر عبد الله الذي كان يعاني السمنة حتى اعتمد نظاما غذائيا متوازنا فتخلص من كميات الشحوم المتراكمة التي كانت تثقله وتؤرقه بهدف الوصول الى الوزن المثالي، مؤكدا ان الفاكهة والنظام المتوازن يصل بالانسان الى الوزن المثالي. وكان السؤال الأول :

{ هل هناك سبب ما دفعك الى إنقاص وزنك؟

ــ مجموعة أسباب مهمة لكن الاهم هو خوفي على صحتي ولاسيما واني في نهاية عقدي الرابع فبتقدم العمر يكون الانسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض مالم يحافظ على رشاقته وتوازنه الغذائي، أما الاسباب الاخرى والتي تتعلق بالمظهر وحيوية الحركة فتأتي بالمرتبة الثانية في سلم اهتمامي.

{ ما افضل وصفة غذائية اعتمدتها؟

ــ اعتمدت نظاما غذائيا متوازنا بكميات قليلة، يحوي على المواد الاساسية من نشويات وكربوهيدرات أما السكريات فكمياتها قليلة أحصل عليها من الفاكهة، وبمجموع سعرات تقل عن حاجة جسمي لكي يقوم بتعويض المتبقي عن طريق حرق الدهون. على سبيل المثال وجبة الفطور وهي من الوجبات الاهم في نظام التخسيس آكل اما بيضة مسلوقة واحدة مع نصف قرص من خبز الشعير او الشوفان، او بياض ثلاث بيضات بدون صفار، أضافة الى قدح حليب منزوع الدسم بدون سكر، وأحيانا استبدل البيض بقطعة جبن صغيرة قليلة الدسم .أما في فترة الضحى فآكل تفاحة خضراء او برتقالة . وجبة الغداء عبارة عن صدر دجاج مشوي او مسلوق منزوع الجلد او سمك مشوي من الانواع قليلة الدهون مع نصف خبزة من الشوفان او الشعير، وفي بعض الاحيان استبدل الخبز بثلاث ملاعق من الرز يطبخ بطريقة البزل بدون دهن. عند العصر آكل تفاحة خضراء، أما العشاء فغالبا مايكون سلاطة مع لبن قليل الدسم . ومن المفيد جدا شرب كميات كبيرة من الماء لما له من فوائد جمة منها انه يشعر صاحب الحمية بالشبع كما ان الماء يخلص الجسم من المواد السامة سيما لممارسي الرياضة فالتمارين تسبب فقدان كميات كبيرة من الماء بالتعرق وعلى المتمرن تعويضها حفاظا على سلامته وديمومة عمل الكليتين بشكل صحي .

{ هل استشرت طبيبا ما قبل وخلال عملية تخسيس وزنك؟

ــ لم استشر طبيبا لكني طالعت العديد من مقاطع الفيديو على الانترنت لأطباء ومختصين وافدت من تجارب ناجحة وهامة في عملية التخسيس وعرفت أن بعض الانظمة الغذائية القاسية جدا تركت تأثيرات سلبية على البدينين بل ان بعضهم اضطر لترك البرنامج في وقت مبكر، وتعلمت ان لكل جسم قابلية تختلف عن الاخر وبالتالي ان من يخوض التجربة عليه مراجعة النظام بين حين وآخر في ضوء المتغيرات والحالة الصحية .

{ هل قرأت كتبا او استفدت من تجارب سابقة؟

ــ قرات منشورات وبحوثاً لمختصين في التغذية والرشاقة، وعملت بكثير من النصائح الهامة والمفيدة.

{ ماذا تنصح اصحاب الاوزان الثقيلة؟

ــ انصحهم بالحمية اليوم قبل غد، وممارسة الرياضة ادناها المشي وان يغادروا افراط الطعام بإرادتهم خير من ان يأتي اليوم الذي يكونون فيه مجبرين على مغادرته تحت ضغط الامراض مثل الضغط او السكري لا سمح الله . فالسمنة تسمى منجم الامراض ومن النادر ان نجد بدينا لا يعاني من آلام المفاصل والظهر ولاسيما في الاعمار المتقدمة كما انها سبب رئيس لأمراض الضغط والسكر والقلب وغيرها.

ان عملية التنحيف ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة، والشواهد كثيرة، فإن كل ما يتطلبه النجاح هو ارادة حقيقية، وعليهم ان لا ييأسوا ويصابوا بالإحباط فبعد مدرة من التنحيف يمر الشخص بمرحلة تسمى ثبات الوزن قد تستمر لأكثر من اسبوع وهذه حالة طبيعية جدا يمكن تلافيها عن طريق زيادة الرياضة او التلاعب في عدد السعرات الغذائية او من خلال جعل يوم واحد حراً اي خروج عن الحمية، يأكل ما يشاء ومن ثم يعود للنظام، واذا بقي ثبات الوزن فهذا يعني ان هناك خللا في الغدد الصماء وعليه مراجعة الطبيب المختص .

{ ما المفارقات والمواقف الطريفة التي واجهتها خلال عملية انقاص وزنك؟

ــ في احد الايام كنت في القاعة الرياضية، وجدت رجلا سمينا ممسكا بالبرنامج الرياضي الذي كتبه له الكابتن ، اقترب مني وهو يقرا النظام الغذائي فسألني عن السلاطة الموجودة عند المساء قائلا اتناولها قبل العشاء ام بعده، فانفجرت ضاحكا وقلت له هي وحدها العشاء، رمى الورقة وسحب بدل الاشتراك وغادر القاعة .المفارقة الاخرى قالها لي يوما احد اصدقائي وانا اسأله عن المقعد المخصص لإحدى الزمالات الدراسية فكانت اجابته:

الزمالة لا تصلح لك قلت له : المشكلة في الشروط؟ قال لا فالزمالة مخصـــــــص لها مقعد واحد وانت سمين تحتاج وحدك لمقعدين .