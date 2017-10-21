البيشمركه تابعة للجيش – طارق حرب

ما حصل يوم 20/10/2017 من قيام البيشمركة باطلاق صواريخ على القوات المســــلحة في قضاء التون كوبري التابع لمحافظة كركوك يجعل من اطلق النار مرتكبا للجريمة الماسة بامن الدولة الواردة فـــــــــي قانون العقـــــــوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 الـــــمادتان (28 و29) مــــــن هذا القانون طالما ان المادة (8/ خامسا) من قانون موازنة 2017 القانون رقم (44) لسنة 2017 ذلك ان هذه المادة تقرر وجوب تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة. وحددت تــــــــلك المادة سبب جعل رواتـــــب البيشمركة على الجيش العراقي ووزارة الدفاع الاتحادية في بغداد بان قوات البيشمركة جزء من المنـــــظومة الامنية العراقية اي ان تلك المادة تقرر ان البــــــيشمركة جهة امنية تتـــــبع الجـــــــــيش ووزارة الدفاع ومن ثم يـــــــسري عـــــليها ما يسري على منتـــــسبي الجيش ووزارة الدفاع كالقيادات والفرق العسكرية والجنود والضباط. وبما ان هؤلاء يخضعون للقوانين العسكرية بما فيها قانون العقوبات العسكري وتسري عليهم العقوبات الورادة في هذا القانون شأن منتسبي البيشمركة شأن منتسبي الجيش الذين يخضعون لهذا القانون العقابي ويسألون قانونا عن الجرائم العسكرية الواردة في هذا القانون ويطبق عليهم قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (30) لسنة 2007 ويحالون الى المحاكم العسكرية اذ من غير المقبول ان يتمتع البيشمركة برواتب العسكريين ويعدون جزءا من القوات الامنية العراقية. ومع ذلك لا يخـــــضعون للالتــــزامات الواردة في القوانين العسكرية بصراحة قــــــانون الموازنة لسنة 2017 وما حصل في هذا القانون سبق وان قررتــــــه قوانين الموازنــــــة السابقة وهم في ذلك مــــــــثل الحشد الشــــعبي الذي يعد من القوات الامنية العراقية ويتقاضون رواتب مثل رواتب البيشمركة وهؤلاء يخضعون للقوانين العسكرية بما فيها قانون العقوبات العسكري وقانون الاصول العسكري من حيث الجرائم العـــــسكرية والمحاكم العسكرية . وعلى قيادة البيشمركة تسليم من تولى فتح النار على القوات العسكرية الى هذه القوات لكي يتم احالتهم الى المحاكم العسكرية طبقا للتشريعات السابقة ولا يغير من الامر تبعية البيشمركة لقيادات في اربيل فالتبعية شيء وتطبيق القوانين شيء اخر اذا اردنا ان نحترم الدستور والقانون.