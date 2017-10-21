صناعة القرارات والسياسات العامة – منى حيدر الطائي

تعتمد جودة صناعة القرارات والسياسات المتعلقة بتقديم الخدمات العامة أعتماداً كبيراً على جودة ودقة عمليات تحليل البيانات والمعلومات المقدمة من قبل المنظمات العامة وجميع الجهات المؤسسية والمجتمعية المؤثرة والمتأثرة بالقرارات وصولاً إلى المعرفة اللازمة لصناعة القرارات والسياسات العامة ،أيضاً تعتمد على جودة عملية تشارك هذه المعرفة الناتجة بين الجهات المسؤولة عن صناعة القرارات والسياسات العامة . وترتبط المخاوف المتعلقة بتحسين مستوى الإستفادة من المعرفة والأدلة االمستقاة عن المصادر المتنوعة ذات العلاقة بصناعة قرارات وسياسات الخدمات العامة ارتباطاً وثيقاً بالضغوط الداعية إلى تحسين مستوى كفاءة وفعالية المنظمات في مجال تقديم الخدمات العامة أيضاً ترتبط بفعالية عملية مساءلة إدارات هذه المنظمات عن درجة إلتزامها بالقرارات والسياسات التي تم تحديدها .

وينظر لعمليات صناعة القرارات والسياسات العامة السليمة بأعتبارها وسيلة اساسية في صنع قرارات وسياسات متوازنة كونها تستند على الشفافية في أستخدام المعلومات والأدلة أيضا عمليات التشاور والمشاركة بين القطاعات الرئسية في المجتمع ( الحكومة ، القطاع الخاص ،منظمات المجتمع المدني) كما أنها السبيل المؤدي إلى تحقيق حوكمة شرعية وبالشكل الذي يقود إلى ضمان الشرعية المدركة للحكومة ومن ثم تعزيز الثقة المدنية بصانعي القرارات والسياسات العامة .

والملاحظ أن غالبية النقاشات التي تضمنتها كتابات السياسات العامة تجد أنه من البديهي أن تكون المعلومات الموثوق بها والمعرفة المتخصصة جزءاً لا يتجزأ من عمليات صناعة القرارات والسياسات وتنفيذها بطريقة سليمة وهذا ماأكده (Claudio M.Radceli،1995) في مقالته “دور المعرفة في عملية السياسة ” المنشورة في المجلة الاوربية للسياسة العامة .

وهناك من يرى أن معالجة هذه المعلومات والمعرفة المتخصصة تمثل إشكالاً للعديد من المنظمات العامة على نحو خاص في الدول النامية ، أيضاً أن هذه العملية تختلف أختلافاً كبيراً عبر المنظمات ويقوض إمكانية تحقيق ارتباط وثيق بين المعلومات الجيدة وصناعة السياسات الجيدة عن طرق آليتين مهمتين :

أولاً / آلية سياسية – حيث تعتمد صناعة السياسة على القيم السياسية وعملية الأقناع والتفاوض وفي ضوء هذا السياق المسيسس ، تعتبر بعض أنواع المعلومات والأدلة أهم من غيرها فيما يتعلق بدعم مواقف السياسة الحكومية وأجندات القادة السياسيين والمشرعين ومجموعات الضغط والجهات المعنية عبر وسائل الأعلام والرأي العام وقد أثبت الواقع في العديد من الدول أن المعلومات والأدلة العلمية القائمة على المعرفة العلمية لا يمكنها أن تدفع السياسة في النظام السياسي أياً كان شكله ، أذ تسخر هذه المعلومات والأدلة للحجج المتنافسة المتعلقة بالغايات والوسائل كما أن عملية صناعة القرار السياسي غالباً ما تتميز بالنزاعات والمقايضات والتسويات

(Charles E. Lindblom . 1979) . وهنا تبرز الحاجة إلى فكرة السياسة القائمة على الأدلة والمعرفة أو مايطلق عليه الكتاب حالياً عبارة “السياسة المدعومة بالأدلة ” .

ثانياً / آلية تنظيمية – تختلف احتياجات المعلومات وممارسات كبار المديرين أختلافاً كبيراً في مختلف المنظمات العامة ، ففي حين أن الوصول ألى المعلومات الدقيقة يعد أمراً بالغ الأهمية في جميع المنظمات العامة .

فأن الممارسات الإدارية المحددة والقواعد الإجرائية التي تحكم اختيار المعلومات واستخدامها في كل نوع من المنظمات تعد مسألة أساسية لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديد الأدلة وأستخدامها ومن ثم تختلف أنماط أستخدام الأدلة وإدارة المعلومات عبر مجالات السياسة ( مثل الساسة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنظيم البيئي) وأيضاً عبر الأنواع التنظيمية المرتبطة بوظائف القطاع العام المختلفة مثل ( تقديم الخدمات ، والرقابة التنظيمية وتطوير السياسات ) .