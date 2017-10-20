‎خلافات بين أقباط مصر في الداخل والمهجر حول استفتاء تقرير المصير 

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎رفض اقباط مصر دعوة الانجيلى المصرى ناجى يوسف احد رموز اقباط المهجر باجراء استفتاء على غرار استفتاء كردستان وكتالونيا لاقامة دولة قبطية فى مصر بدعوى تعرض اقباط مصر للاضطهاد والتمييز مؤكدين ان تلك الدعوات غير واقعية وتهدد الامن القومى المصرى . ‎وفى استطلاع للراى حول هذا الموضوع اعلن الدكتور القس اندريه ذكى رئيس الطائفة الانجيلية ان تلك الدعوة طائفية وتثير الفتنة وان الكنيسه الانجيلية ترفض اي دعوات لتقسيم مصر مؤكدا ان الاقباط يعيشون فى مصر مع المسلمين دون تفرقه ووصف المحامى ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى الاسبق تلك الدعوات بانها غير واقعية مؤكدا ان تلك الدعوات تخرج بين الحين والاخر بهدف الضغط على الدوله لتخفيف التضييق على الاقباط والذى يعد ظاهرة واضحة فى مصر فيما طالب الناشط القبطى جرجس بشرى بوضع اصحاب تلك الدعوات على قوائم الترقب وملاحقتهم قضائيا لان تلك القضية تعد قضية امن قومى . ‎من ناحية اخرى ابدت مصادر قبطية مخاوفها من يؤثر حادث مقبل القسيس سمعان شحاته كاهن كنيسة يوليوس الافقهصى بالفشن على دعوة بابا الفاتيكان لمسيحى العالم بالحج الى مصر مطلع العام المقبل للحج الى مصر وزيارة الاماكن التى مكثت بها العائلة تلك الزياره يمكن ان تجلب على مصر مليون سائح حاج طبقا لتقديرات وزارة السياحه تضررت فى العام الماضى بسبب العمليات الارهابيه وقال مصدر بوزارة السياحه عدم فتح جميع النقاط امام الحجاج المسيحيين لدواعى امنية وفى ظل الاثار السلبية التى يمكن ان تتمخض عن مقتل القمص سمعان شحاته على السياحه استنكر عدد من علماء الازهر تلك الجريمة مؤكدين حرمة الدم اين كانت ديانته ومطالبين بالقصاص فى هذا الاطار قال د/ عباس شومان وكيل الازهر ان الاعتداء الغادر الذى تعرض له القمص سمعان ترفضه كل الشرائع السماوية وعلى راسها الاسلام واضاف ان الاصل هو عصمة دماء واعراض الناس على اختلاف معتقداتهم وطالب د/ عبد الفتاح الهوارى عميد كلية اصول الدين الى القصاص من القاتل مؤكدا ان حفظ النفس ايا كان دينها من اهم مقاصد الشريعة الاسلامية واوضح د/ عبدة ابراهيم عميد كلية اللغه العربيه ان من يقتلون المخالفين لهم فى الفكر او العقيده جاهلون وجرائمهم بعيدة عن تعاليم الاسلام .