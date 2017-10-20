الرئيس الفرنسي يدعو الى انتقال سياسي متفاوض عليه في سوريا

تشكيل مجلس مدني لإدارة الرقة وعمليات تمشيطها مستمرة

باريس- بيروت -الزمان

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة ان «انتقالا سياسيا متفاوضا عليه (بات) ضروريا اكثر من اي وقت مضى» في سوريا واشاد ب «تحرير مدينة الرقة» من ايدي المتطرفين الاسلاميين. وقالت الرئاسة الفرنسية «ان الحملة للقضاء على داعش تجتاز اليوم مرحلة جوهرية. فمن الرقة تم التخطيط وتوجيه العديد من الاعمال الارهابية ضد اهداف في الشرق الاوسط واوروبا وخصوصا في فرنسا، وباقي العالم». واضافت انه يتعين ان تجد سوريا «مخرجا من الحرب الاهلية التي تغذي الارهاب منذ قمع الحركة الديمقراطية من قبل نظام بشار الاسد». وفي انتظار حل شامل للازمة السورية طلبت الرئاسة الفرنسية ان تتم في المناطق المحررة من داعش واولها الرقة «حوكمة شاملة في اطار احترام جميع الطوائف» بغرض استعادة الحياة الطبيعية واتاحة عودة النازحين واللاجئين. واكدت الرئاسة الفرنسية ان «المعركة مع داعش لن تنتهي مع دحرها في الرقة وستواصل فرنسا جهودها العسكرية طالما كان ذلك ضروريا». ويحاول الرئيس الفرنسي منذ عدة اسابيع عقد اجتماع ل «مجموعة اتصال» للتحضير لحل سياسي في سوريا يجمع طرفي النزاع والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي وباقي الدول المعنية في المنطقة مثل لبنان وايران الامر الذي يثيراعتراض واشنطن. ويريد ماكرون ان لا يترك مستقبل سوريا يتحدد فقط عبر عملية السلام في استانا بين روسيا وايران وتركيا. واتاحت مباحثات استانا تحديد مناطق لخفض التوتر في العديد من المحافظات السورية. وتستمر عملية استانا حيث من المقرر ان تعقد مباحثات سلام بين ممثلي السلطات السورية ومعارضيها يومي 30 و31 تشرين الاول/اكتوبر تركز خصوصا على مصير الرهائن والمعتقلين، حسبما اعلنت سلطات كازاخستان الخميس. اعلنت قوات سوريا الديموقراطية رسميا الجمعة تحرير مدينة الرقة، ووصفت هذا التقدم العسكري المهم ب»النصر التاريخي» الذي اهدته «الى الانسانية الجمعاء»، في حين اكدت من جهة ثانية انها ستسلم مقاليد المدينة الى مجلس مدني ليدير شؤونها. وبعد ثلاثة أيام من سيطرتها على المدينة بالكامل، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية التي تضم تحالفا من فصائل كردية وعربية مدعومة بقوة من واشنطن، في مؤتمر صحافي عقدته في الملعب البلدي في وسط المدينة رسمياً «تحرير (…) عروس الفرات، مدينة الرقة»، التيكانت طوال ثلاث سنوات المعقل الابرز لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية طلال سلو خلال المؤتمر «نهدي هذا النصر التاريخي للإنسانية جمعاء، ونخص بالذكر ذوي ضحايا الإرهاب ممن كابدوا ظلم وإرهاب داعش في سوريا والعالم». وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية الثلاثاء سيطرتها على كامل مدينة الرقة إثر معارك ضارية دامت أكثر من أربعة أشهر وبعد اتفاق تسوية برعاية وجهاء عشائر ومجلس الرقة المدني سلم بموجبه المئات من عناصر التنظيم أنفسهم إلى تلك القوات.

وهنأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن في بيان الجمعة قوات سوريا الديموقراطية باعلانها «تحرير مدينة الرقة من احتلال داعش»، مشيرا الى اهمية الرقة بالنسبة للتنظيم المتطرف على «المستويات التخطيطية والتمويلية والتنفيذية».

وكانت الرقة، وفق التحالف، في بعض الاحيان «الملهم للقيام بأنشطة ارهابية» حول العالم بينها «باريس وبروكسل ونيس ومانشستر».

ومن المفترض أن يتسلم المجلس إدارة المدينة بعدما كان تسلم العديد من المناطق المحررة في ريفها، وسيكون أيضاً المسؤول عن متابعة ملف الإعمار فيها.

وأنشئ المجلس في نيسان/ابريل الماضي ويضم وجهاء من أبرز عشائر الرقة وشخصيات سياسية لإدارة المدينة وريفها.

– التسليم بعد التمشيط –

وأكدت قوات سوريا الديموقراطية الجمعة في بيانها «إننا في القيادة العامة لقوات سوريا الديموقراطية نعلن بأننا سنقوم بتسليم إدارة مدينة الرقة وريفها إلى مجلس الرقة المدني ونسلم مهام حماية أمن المدينة وريفها لقوى الأمن الداخلي في الرقة».

وأوضح سلو رداً على أسئلة صحافيين أنه «بعد الانتهاء من عملية التمشيط بشكل آمن سوف نقوم بتسليم المدينة إلى مجلس الرقة المدني».

ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة في المدينة بحثاً عن عناصر متوارية من تنظيم الدولة الاسلامية ولتفكيك الألغام التي زرعها الجهاديون بكثافة.