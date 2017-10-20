هل نرى قادة الحشد في الرياض قريباً ؟

فاتح عبد السلام

تقف السعودية موقفاً قوياً مسانداً للحكومة العراقية في ملف استفتاء انفصال اقليم كردستان العراق، وتوجت موقفها بدعوة رئيس الحكومة في بغداد لزيارة الرياض واللقاء مع العاهل السعودي، وذلك بعد فترة وجيزة من الزيارة الاولى لرئيس الوزراء العراقي للرياض .

الموقف السعودي المعارض لنتائج استفتاء كرد العراق ، يقابلة موقف على الارض في التعامل الايجابي مع الكرد في سوريا ومن خلال حزب انفصالي كردي موال لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا ، وتجلى ذلك من خلال الاتصالات التي اجرتها الامم المتحدة في الرقة بمرافقة من الوزير السعودي المكلف ملف الخليج . السعودية تنزل الى سوريا بثوب جديد مزركش بالهالة الدولية الشرعية من خلال ملف اعمار الرقة التي زارها الوزير السعودي ولمّا تزل اصداء الرصاص يتردد في جنباتها وذلك بعد التحرير بثلاثة ايام .

اذن هناك تحول سعودي نوعي يترسخ في المحور العراقي السوري على صعيدين، الاول في اعلان المساندة لوحدة اراضي العراق تحت قيادة الحكومة الحالية التي يبدو انها تتلقى جرعة تعضيد انتخابية غير مباشرة من بلد شقيق ، والصعيد الثاني هو الانفتاح على القوى الموجودة على الارض السورية لاسيما في قاطع الرقة، حيث ستنيخ هناك ركبان الإعمار السعودية ، التي ظنَّ أهل الموصل ومن قبلهم أهل حلب أنها كانت متجهة صوب مدينتيهم المدمرتين الى حد الابادة والتجريد في بعض المواضع . ولابأس بالمعنى الانساني العام فكلها مدن مدمرة والرقة منكوبة مثل سواها. ولكن المعنى السياسي هو الاعمق في الحسابات التي تتحرك بها الدول لاسيما عندما تصرف الملايين من الدولارات وربما المليارات .

الحشد الشعبي هو قرين الحكومة العراقية في كل هذا المنجز ، ومن خلفة ايران والدور العلني للجنرال قاسم سليماني هذه المرة في ادارة الازمة والتأثير فيها ، بغض النظر عن المقولات الرسمية المستهلكة حول السيادة الوطنية بالبلد . كما إنَّ رئيس الحكومة لديه لازمة لفظية كلامية في كل خطاباته هي الاشادة بدور الحشد الشعبي في اية عمليات عسكرية تمت ضد تنظيم داعش أو ضد اقليم كردستان العراق اليوم ومن المستبعد ان يتخلى رئىس الحكومة عن تلك اللازمة في زيارته المرتقبة للسعودية.

الرياض بلاشك تدرك مع من تتعامل عند اعلانها دعم رئيس الحكومة العراقية الحليف القوي للحشد الذي يوصفه الاعلام السعودي مراراً بأنه مليشيات ايرانية أو مدعومة من ايران . هل نشهد تحولاً أعمق في المدى المنظور للسياسة السعودية الخارجية ، فنرى تبعاً لذلك قادة الحشد الشعبي في العراق ضيوفاً مكرمين في الرياض؟