‎أنغام تحيي الحفل الكبير في الاسكندرية

‎الاسكندرية – الزمان أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلها ضمن فعاليات مهرجان الأغنية بالإسكندرية، لصالح الأطفال متحدى الإعاقة. و بدأت انغام الاشهر بين مطربات جيلها ،حفلها بالاعتذار للجمهور، وأكدت عدم مسئوليتها عن تأخر الحفل، وأنها أصرت على إحياء الحفل رغم بعض إشكاليات التنظيم وعدم توافر غرفة لها في الفندق الذي تقام فيه الحفلات.

وافتتحت الفنانة المصرية وصلتها الغنائية بأغنية “سيدي وصالك” وسط صيحات جمهورها الذي توافد بأعداد غفيرة، وصاحبها به المايسترو كريم فودة، وذلك بفندق جرين بلازا الاسكندريه بحضور محمود سعد.