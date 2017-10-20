‎ناطحة سحاب في تركيا عمرها ألف عام 

‎اسطنبول – الاناضول ‎بولاية نوشهير وسط تركيا، تستقبل قلعة «أوج حصار/ Uçhisar» المتشكلة من ‎حمم بركانية، آلاف السواح الأجانب سنويا. ‎القلعة الواقعة ضمن منطقة كبادوكيا التاريخية، تكونت وتشكلت بفعل حمم قذفتها براكين قبل ملايين السنين.

‎إلا أن أهمية القلعة تأتي نظرًا، لارتفاعها البالغ 179 مترًا، ولاستخدامها قبل ألفي عام في الفترة الرومانية كمركز للرصد.

‎كما أن القلعة استخدمت في الفترتين السلجوقية(1037 – 1194)، والعثمانية(1299- 1923)، كموقع عسكري بسبب ارتفاعها.

‎ويصف السكان المحليون القلعة بأنها ناطحة سحاب طبيعية، وكانوا يستخدمونها للسكن حتى ستينات القرن الماضي.

‎وفي حديث للأناضول، قال علي قره أصلان، رئيس بلدية «أوج حصار» إن القلعة تعتبر أحد أهم المواقع الأثرية في مدينة كبادوكيا التاريخية.

‎وأوضح أنه يمكن للسياح والزائرين مشاهدة موقع كبادوكيا من فوق قمة القلعة.

‎وأضاف قره أصلان أنه نظرا لارتفاع القلعة الشاهق، توحي لك بأنك فوق ناطحة سحاب.

‎وأكد أن عدد السياح الذين زاروا القلعة منذ مطلع العام الحالي، بلغ 170 ألف شخص.