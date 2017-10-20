منصة لتصميم شعارات الشركات الصغيرة 

باريس – الزمان

يحتاج الكثير من أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة إلى تصميم شعارات مهنية احترافية للتعبير عن رؤيتهم وهويتهم تكون مؤثرة في المحيط التسويقي لبضائعهم . ويعتبر الشعار حجر الزاوية لأي علامة تجارية فيما يتعلق بالظهور الإعلامي والناحية البصرية، كما أنه الخطوة الأولى لتأسيس العلامة التجارية وتقديم ثقافة الشركة. مع ذلك يواجه الكثير من أصحاب الأعمال بعض التعقيدات عند رغبتهم بإنشاء الشعار، سواءً عند الاعتماد على مصممين مستقلين أو الاعتماد على البرامج المتخصصة أو الأدوات المتوفرة عبر الإنترنت.

ومن هنا تأتي منصة DesignEvo لتمنحك إمكانية تصميم الشعار ببساطة وسهولة ودون الحاجة لدفع تكاليف مالية. توفر المنصة العديد من الأدوات المساعدة لإنشاء الشعار بصورة احترافية، بما في ذلك ملايين الأيقونات الجاهزة والخطوط الأنيقة ومجموعة كبيرة من الأشكال والرموز التي تساعدك على تصميم الشعارات المخصصة بسرعة وبغض النظر عن ماهية عملك.

فمن خلال المنصة ستجد دائماً الخيارات المناسبة لك لبناء الشعار في تصنيفات تجارية مختلفة مثل العقارات والتكنولوجيا والتصوير والمطاعم والألعاب وغيرها.

ويُمكنك تخصيص الشعار عبر المنصة بكل سهولة وسرعة، مثل تخصيص الحجم والخطوط والألوان وتغيير الخلفية وغيرها بنقرة زر واحدة. ولن تكون هناك حاجة لتسجيل حساب جديد للاستفادة من مزايا المنصة، فكل ما عليك فعله هو زيارة المنصة والبدء بإنشاء الشعار مجاناً.

بعد الانتهاء من تصميم الشعار، يُمكنك تصديره مباشرة إلى جهازك وسيتم حفظه على هيئة ملف مضغوط.