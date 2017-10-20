مهرجان قرطاج يخطط للاحتفاء بالمخرجين البارزين في السينما

تونس – الزمان

قال نجيب عياد مدير أيام قرطاج السينمائية إن المهرجان التونسي العريق الذي تأسس قبل نصف قرن يعمل في دورته القادمة على استعادة ثوابته والتي من بينها الاحتفاء بالمخرجين بوصفهم النجوم الحقيقيين للعمل السينمائي. وقال عياد في مؤتمر صحفي يوم امس الاول «بالنسبة لنا النجوم هم المخرجون والمهنيون دون الانتقاص أو الحد من قيمة الممثلين والممثلات». وأضاف «سيشارك عدد من نجوم التمثيل في المهرجان لكننا نعتقد أن من الثوابت التي تأسس عليها هي أن النجوم هم المخرجون أولا وقبل كل شيء». واستطرد قائلا «من الثوابت التي تأسس عليها المهرجان وشكلت هويته أيضا تنمية السينما العربية والأفريقية وتشجيعها، وتعزيز المسابقات، واستعادة المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية بعد أن أدمجت الدورة السابقة مع الأفلام الروائية الطويلة، إضافة لتسليط الضوء على التجارب السينمائية المبتكرة». وتفتتح الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي أصبح سنويا بعد أن كان يقام كل سنتين بالتداول مع أيام قرطاج المسرحية، في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل ويستمر لمدة تسعة أيام.

واختارت إدارة المهرجان فيلم (كتابة على الثلج) للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي للافتتاح في صالة الكوليزي بشارع الحبيب بورقيبة أشهر شوارع تونس العاصمة. يتناول الفيلم قصة خمسة فلسطينيين حوصروا في شقة صغيرة خلال الحرب في قطاع غزة لكن بمرور الوقت تظهر الانقسامات السياسية والاجتماعية فيما بينهم، ويحول التعصب الديني وعدم قبول الآخر دون تضامنهم معا، وتضعِف مقاومتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويلعب دور البطولة في الفيلم السوري غسان مسعود والمصري عمرو واكد والفلسطينية عرين عمري واللبنانية يمنى مروان والفلسطيني رمزي مقدسي.