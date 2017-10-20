الجبوري يناقش مع السفيرالايراني تطوير العلاقات بين البلدين

بغداد – قصي منذر

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع السفير الإيراني ايرج مسجدي الجهود المبذولة لحلحلة الخلافات بين شركاء العملية السياسية. وقال بيان امس ان ( الجبوري ناقش خلال لقائه مع مسجدي والوفد المرافق له،ابرز المستجدات السياسية والامنية في العراق والمنطقة والجهود المبذولة لحلحلة الخلافات بين شركاء العملية السياسية), واضاف ان ( الجبوري اكد خلال اللقاء ان العراق الذي استطاع ان يتغلب على الارهاب قادر ان يتجاوز الازمة الحالية من خلال تغليب لغة العقل والابتعاد عن التصعيد وبلورة حوار مثمر وجاد من اجل حلحلة كل الازمات، وتهيئة الظروف الملائمة لذلك وتفعيل ملف المصالحة المجتمعية),وتابع البيان ان( الجانبين اكدا على اهمية تطوير العلاقات الثنائية بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويفتح آفاق جديدة من التعاون وتحقيق مصالح الشعبين الجارين).