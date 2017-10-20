التلوث يقتل ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم

تمارا – عبد الرزاق

أظهرت دراسة دولية أن التلوث يقتل ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم مشيرة إلى أن غالبية الوفيات تكون ناجمة عن أمراض يسببها التلوث مثل أمراض القلب والسكتات وسرطان الرئة. وقال بيان امس أن ( الدراسة اشارت إلى أن غالبية الوفيات الناجمة عن التلوث، أي نحو 92 بالمئة، تقع في الدول الفقيرة أو متوسطة الدخل),واضاف ان (التلوث مرتبط بنحو ربع العدد الإجمالي للوفيات في دول تنمو فيها الصناعة بسرعة مثل الهند وباكستان والصين وبنغلادش ومدغشقر),ونقل البيان عن أستاذ في كلية أيكان للطب في ماونت سايناي بالولايات المتحدة فيليب لاندريغان شارك في الدراسة القول إن (التلوث أكثر بكثير من مجرد تحد بيئي إنه خطر شديد ومنتشر يؤثر على أوجه عديدة من صحة البشر), واوضح البيان ان ( التلوث له علاقة بنحو تسعة ملايين حالة وفاة في عام 2015),تابع أن (الهواء الملوث لأسباب مختلفة من وسائل المواصلات والإنتاج الصناعي إلى النيران المستخدمة في التدفئة كان السبب الأكبر في الوفيات إذ أسفر عن نحو 6.5 مليون حالة وفا ة وجاءت المياه الملوثة في المرتبة الثانية لتسببها في نشر أمراض الجهاز الهضمي والعدوى الطفيلية مما أدى إلى وفاة 1.8 مليون شخص),مشيرا الى ان ( أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن التلوث عام 2015 في الهند بواقع 2.5 مليون شخص تليها الصين بواقع 1.8 مليون شخص واستخدم البحث الذي أجراه نحو 40 عالما دوليا بيانات من معهد القياسات الصحية والتقويم ونشر في دورية لانسيت الطبية