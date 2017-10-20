المانيا توقف برنامجها التدريبي العسكري مع اربيل

بغداد – محمد الصالحي

قررت المانيا ايقافب برنا مجها التدريبي العسكري في محافظة اربيل عقب التطورات الاخيرة لترسل رسالة تبين فيها انها مع وحدة العراق .وقال بيان امس ان ( رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقى مكالمة هاتفية من وزير الدفاع الالماني اورسولا فون دير ليان أكدت ان المانيا قد أوقفت برنامجها التدريبي العسكري في اربيل عقب التطورات الاخيرة لترسل رسالة تبين فيها انها مع وحدة العراق وهي تثق بقيادة العبادي), واضاف ان (اورسولا ثمنت جهود الحكومة العراقية وتعاون العبادي وموقفه الايجابي من ازمة الاستفتاء، مبينة ان المانيا لم تؤيد فكرة الاستفتاء ايضا وانها قد تحدثت مع بارزاني), واوضح البيان ان (العبادي ثمن موقف المانيا الداعم لوحدة العراق) مؤكدا ان (ما جرى كان اعادة انتشار للقوات العراقية الاتحادية وفرض النظام في محافظة كركوك ضمن اجراءات قانونية ودستورية), وتابع العبادي ان (القوات العراقية قد طردت داعش ولم يتبق سوى تأمين الحدود مع سوريا، وستكون مرحلة مابعد داعش مهمة جداً والتي تتمثل في اعادة الاستقرار للمناطق المحررة ), مشيرا الى ان (العلاقات بين العراق والمانيا جيدة، وهناك تعاون متميز بين البلدين في مجال العمل الاستخباري) داعيا الى (قامة برنامج آخر للتعاون الامني), فيما اكدت اورسولا ان (المانيا ستعمل على ايجاد برامج لبناء القدرة فضلا عن مجالات اخرى ستتم مناقشتها بعد تشكيل الحكومة الالمانية لدعم الشركاء العراق).