الزراعة تناقش كيفية مكافحة ظاهرة التصحر في العراق

بغداد – قصي منذر

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فرات التميمي، الى تلاحم الجهود لمكافحة ظاهرة التصحر في العراق..وقال بيان امس ان( التميمي شارك، في المؤتمر العلمي الاول لمكافحة التصحر والذي عقدته دائرة الغابات ومكافحة التصحر مع دائرة البحوث الزراعية بالتعاون مع مؤسسة الأغصان للتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وبحضور الوزير فلاح حسن زيدان وعدد من الباحثين والمهتمين في مجال التربة ومكافحة التصحر),واضاف ان ( التميمي دعا خلال المؤتمر الى ضرورة تلاحم الجهود لمكافحة الظاهرة وتوحيد جهود الباحثين في مؤسسات الدولة والاهتمام ببرنامج تحديد الاراضي المتأثرة بالتصحر باستخدام الوسائل الحديثة والقيام بحملات التشجير واستخدام طرق الري المناسبة وحث المواطنين على عدم التجاوز على الاراضي الزراعية),وأوضح البيان ان(زيدان قدم درع التميز والابداع الى التميمي لجهوده المتميزة في مجال الاهتمام بالقطاع الزراعي ), واشار البيان الى ان ( المؤتمر تابع عرض العديد من البحوث والمحاضرات منها دور دائرة البحوث الزراعية في تقديم تقانات جديدة للحد من تدهور الأراضي ومعالجة شح المياه ،ومناقشة موضوع مكافحة التصحر بين التحدي والطموح واثر تغير مناخ العراق في تكرار الظواهر الغبارية كما قدمت دراسة بشأن تاثير مخاطر الجفاف والتوزيع المكاني لنوعية ترب الاهوار واستخدام تقانات الاستشعار و التحسس النائي وتقييم ظروف الجفاف لمحافظة واسط واثر الري بمياه نهر ديالى في تدهور التربة الزراعية).