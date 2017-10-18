البحرين تبرم صفقة كبيرة لشراء مقاتلات اف-16

مقتل طيارين اماراتيين في اليمن

بيروت — الزمان

ابوظبي-(أ ف ب)

أعلنت البحرين الثلاثاء انها أبرمت صفقة بقيمة 3,8 مليارات دولار مع مجموعة «لوكهيد مارتن» لشراء 16 مقاتلة أف-16 من الطراز المطور.ووقّعت وزارة الدفاع البحرينية الصفقة مع الشركة الاميركية خلال «معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017»، بحسب ما اوردت وكالة انباء البحرين. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب خفف القيود المفروضة على بيع الاسلحة لعدد من الدول من ضمنها البحرين.وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمعت السلطات فيها حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث «الربيع العربي» قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها اسرة آل خليفة السنية. وتعرضت السلطات البحرينية لانتقادات حادة على خلفية قمع معارضي النظام. على صعيد اخر قتل طياران من القوات الاماراتية المشاركة في عمليات التحالف العربي في اليمن إثر تحطم طائرتهما بسبب «خلل فني»، بحسب ما أعلنت الثلاثاء وكالة أنباء الامارات. وقتل الطياران وهما ضابطان احدهما برتبة رائد والآخر برتبة ملازم أول اثر سقوط طائرتهما العسكرية «نتيجة خلل فني» أثناء أداء مهمة في اليمن، بحسب الوكالة الاماراتية الرسمية. وتشارك الامارات في قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران. ويشن التحالف العربي غارات على مناطق يسيطر عليها المتمردون واخرى على اهداف مرتبطة بتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، فرع تنظيم القاعدة في اليمن. وقتل 8673 شخصا واصيب 58636 اخرون اغلبهم مدنيون منذ تدخلت قوات التحالف العربي في الأزمة اليمنية في آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية.