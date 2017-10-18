 تغيير قيادة حماس كان له الاثر الأكبر في نجاح  المصالحة

حازم أبو شنب القيادي بالمجلس الثوري لحركة فتح لـ (الزمان)

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‎القاهرة -مصطفى عمارة

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شهدت الايام الماضية توقيع اتفاق المصالحة بين حركتى حماس وفتح برعاية مصرية لعقد اتفاق شامل يضم الفصائل الفلسطينية لانهاء الانقسام بصفة نهائيه وعقب توقيع هذا الاتفاق كان للزمان هذا الحوار مع السفير حازم ابو شنب القيادى بالمجلس الثوري لحركة فتح :-ماهى رؤيتكم لاسباب نجاح مصر فى تلك المرة فى عقد اتفاق للمصالحة بين فتح وحماس ؟ثلاثة اسباب رئيسية لنجاح مصر تلك المره فى عقد اتفاق للمصالحة بين فتح وحماس وهى :(1)ان هناك رغبة كبيرة داخل مصر وخارجها كى تقوم مصر بدور اقليمى ودولى اكبر فى المرحله القادمه ولاشك ان القضيه الفلسطينيه هى المدخل الصحيح لقيام مصر بهذا الدور .(2)ان هناك رغبه فى الجانب الفلسطينى سواء من الرئيس الفلسطينى ابو مازن مرورا بحركة فتح فى ان يكون لمصر الدور الاكبر فى عملية المصالحة وليس اطراف اخرى وهو ماساهم فى نجاح الدور المصرى .(3)وجود تغيرات فى الظروف السياسية والتشريعية والقانونية والامنية فى المنطقه ادى الى قيام حركة حماس باعادة ترتيب اوراقها باحثة عن دور فى الخريطه السياسية للمنطقة خلال المرحله المقبله .‎هناك تخوفات من ان يكون مصير هذا الاتفاق بين الحركتين تغييرا تكتيكيا املته الظروف الراهنه فما هى وجهة نظرك ؟بالنسبه لحركة فتح فلقد كان انهاد الانقسام هو الهدف الاساسى للحركه اما بالنسبه لحركة حماس فنحن نترقب بحذر شديد طريقة تعاملها وهل التغيير فى مواقفها تغيير تكتيكى املته ظروف معينه ام هو تغيير استراتيجى وهذا ماسوف تثبته الايام القادمه.–وهل ترى ان وصول قيادة جديده فى حركة حماس تقيم فى غزه كان له دور فى تغيير منهجها بعد ان تخلصت من الضغوط الاقليميه التى تمارس عليها ؟لاشك ان تغيير القيادة وظهور قيادة جديدة برئاسة هنيه ويحيى كان له دور مهم فى تغيير اداء حركة حماس ولكن كما قلت من قبل علينا ان نراقب ماحدث فهل هذا التغيير فى الفكر ام املته ظروف معينه .-وهل تتوقع حدوث انتكاسات لهذا الاتفاق فى المرحلة المقبلة ؟يجب ان نسعى جميعا الى لعدم حدوث انتكاسات وعلينا ان ندرك ان استمرار الانقسام لمدة 11 عام ترك اثرا سلبيا واشكاليات لابد من العمل على حلها ولكن مايبعث على التفاؤل ان مصر ضامنة لهذا الاتفاق ولن ينتهى بانتهاء التوقيع عليه بل سوف يستمر لان الدور المصري متعمق وطويل الاثر .-وهل تتوقعون ان يكون للتيار الذى يقوده القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان دورا فى قطاع غزة خلال المرحله المقبله ؟اتفاق القاهره الذى وقعته حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية عام 2005 هى المموله فقط بتنفيذ الاتفاق وليست اطراف اخرى لم يكن لديها دور فى هذا الوقت .-وهل تتوقعون ان تعمل اسرائيل على افشال الاتفاق فى المرحله المقبله خاصة انها ابدت اعتراضها على مشاركة حماس فى المصالحه ؟الوفاق الوطنى الفلسطينى ليس من مصلحة اسرائيل لانها لاترغب فى ذلك ولاشك انها سوف تبذل قصارى جهدها لافشال الاتفاق ولكننا لانهتم برايها او راى اى اطراف اخرى تعارض الوفاق الفلسطينى .-ترددت الانباء ان المصالحة الداخلية هى احد الشروط التى تم وضعها فى مؤتمر الرياض لعقد مؤتمر اقليمي لحل القضيه الفلسطينيه قبل نهاية هذا العام فما مدى صحة ذلك ؟ليست هناك معلومات مؤكده عن هذا المؤتمر ومايدور حاليا هو مجرد تكهنات .-طالب البعض بان المرحله القادمه تتطلب مزجا بين المفاوضات والمقاومه لانهاء الاحتلال فهل تؤيد ذلك ؟نحن فى حركة فتح نؤيد ذلك فمادام الاحتلال قائما لابد ان تكون هناك مقاومة والتى يجب ان لاتكون قاصره على شكل واحد بل يجب ان تكون هناك اشكال مختلفه وان يكون ذلك يتوافق بين الفصائل ولايخضع لراى فصيل واحد .-ماتعليقك على التقرير الذى صدر مؤخرا عن الجيش الاسرائيلى والذى يحذر فيه من كارثة انسانيه تنتظر قطاع غزه بفعل الحصار المفروض عليها نتيجة اغلاق معبر رفح ؟اسرائيل تحاول خداع الراى العام من خلال هذا التقرير والذى يعد خطوة استباقيه لتخفيف الضغط الدولى الذى سيقع عليها وتحميلها مسئولية الاوضاع الماساوية من قبل المجتمع الدولى داخل قطاع غزه نتيجة حصارها له فالمشكلات التى يعانى منها القطاع من ضعف التيار الكهربائى وانقطاع المياه ونقص الغذاء كل هذا نتاج اغلاق القوات الاسرائيليه الطرق والمعابر المؤديه الى القطاع وايقاف السفن المحمله بالبضائع والمساعدات الانسانيه القادمه من الدول الداعمه عن الدخول الى غزة .