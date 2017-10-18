جنيفر لورنس تكشف عن اضطرارها للتصوير عارية من أجل مهنتها

لوس انجلس -الزمان

قالت جنيفر لورنس إنها طلب منها في وقت مبكر من حياتها المهنية بأن تفقد 15 رطلا في غضون أسبوعين لدور تقوم به، ثم تعرضت لتجربة تحرش وصفتها بأنها «مهينة ومذلة».

وأوضحت نجمة هوليوود أنها «أجبرت على التصوير عارية إلى جانب نساء أكثر نحافة»، في صور قالت إن منتجة أبلغتها بأنها «ستكون مصدر إلهام لنظامها الغذائي».

جاءت التصريحات خلال كلمة قبول الفوز بالأوسكار على دورها في «إيلي وومن»، في فعالية في هيوليوود مساء الاثنين.

وأظهر مقطع مصور التقطه أحد الحضور في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا، لورنس وهي تحكي بالتفصيل ما وصفتها بالتجربة «المهينة والمذلة».

وقالت إنها حاولت تدعم نفسها لكنها «كانت محاصرة»، مضيفة أنها تركت نفسها تعامل بتلك الطريقة «لأنها شعرت بأن عليها القيام بذلك من أجل حياتها المهنية».

وقالت لورنس إنها تتلقى معاملة مختلفة الآن بسبب شهرتها.