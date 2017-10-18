حاتم العراقي في أغنية جديدة

دبي – الزمان

من ألحان الموسيقار الدكتور «طلال»، وكلمات الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، أبدى الفنان حاتم العراقي سعادة كبيرة بهذا التعاون الأول الذي يقدمه من ألحان الموسيقار ووصفه «بالتعاون المثمر» نظراً لما تحويه الأغنية التي حملت عنوان «يطّق اصبع» من جوانب تلحينية مختلفة ومتميزة في نفس الوقت، سيكون لها الأثر الواضح بين الجمهور، والمناسب جداً مع كلمات الأغنية التي قام بتوزيعها موسيقياً الموسيقار حسام كامل.وبعد أن انتهى من تصوير أغنية «يطّق اصبع» التي أشرف على تنفيذها وجميع مراحل عمل الأغنية خالد أبو منذر، في بيروت مع المخرج العراقي علاء الأنصاري، أكد حاتم العراقي أن الأغنية ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة لطرحها مصورة بطريقة الفيديو كليب عبر مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية الى جانب الإذاعات العربية، ووسائل التواصل الاجتماعي ومنها «اليوتيوب» من خلال صفحة الموسيقار «طلال» وصفحة روتانا، بعد الانتهاء من عملية المونتاج والألوان.