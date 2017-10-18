فيسبوك تشتري تطبيقاً للمراهقين لا يكشف الهوية

واشنطن -الزمان

شركة «فيسبوك”العملاقة تطبيقا جديدايلقى رواجا لدى المراهقين ويتيح للمستخدمين إبداء الرأي بدون الكشف عن هويتهم. وأكدت فيسبوك، أمس، عملية الشراء، التي أعلنت عبر «تي بي إتش»، لكنها لم تكشف عن قيمة الصفقة. و»تي بي إتش» اختصار لعبارة بالإنجليزية تعني «أن نكون صادقين»، وقالت الشركة إن أكثر من 5 ملايين شخص حملوا التطبيق منذ أطلق في 3 أغسطس الماضي. ويتاح «تي بي إتش» لأجهزة «أبل» في الوقت الراهن، وسوف يستمر في الوجود باعتباره تطبيقا قائما بذاته. كما تملك «فيسبوك»، ومقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تطبيقي «إنستغرام» و»واتساب»، وحاولت شراء التطبيق «سناب شات» قبل عدة سنوات لكنها لم تنجح. وتتفق عملية الاستحواذ الأخيرة مع إستراتيجية الشركة المتمثلة في شراء – أو نسخ – منافسين، خاصة تلك التي تحظى بشعبية لدى الشباب.