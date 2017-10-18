خلافات ترجئ جلسة برلمان كردستان لمناقشة تمديد دورته

مجلس النواب يرفض مقترح تعديل قانون المفوضية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل- فريد حسن

صوت مجلس النواب امس بعدم الموافقة على مقترح لتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما ارجأ برلمان اقليم كردستان جلسته المنعقدة لتمديد دورته الى إشعار اخر بسبب الخلافات.وقال لـ (الزمان) امس ان (البرلمان رفض برئاسة سليم الجبوري مقترحا للتعديل الثاني لقانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 كما انجز مناقشــة قانوني الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية وكذلك انضمام العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995) ، مشيرا الى انه (تقرر ارجاء الجلسة الى اليوم الخميس). من جانبه دعا الجبوري اللجان النيابية الى متابعة الاوضاع في محافظة كركوك والمناطق المختلف بشأنها. وشدد الجبوري خلال الجلسة على (اهمية مشاركة الاطراف بحفظ الامن في المحافظة)، منوها الى ان (اللجان النيابية ستعمل على متابعة الوضع في المحافظة والمناطق التي تم فرض القانون فيها)، مؤكدا (عقد اجتماع لهيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية لاختيــار اعضاء المفوضيـــة). كما بحث الجبوري مع السفير البريطاني لدى العراق فرانك بيكر تطويق الازمات باعتماد الحوار لحل الخلافات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا التطورات السياسية والامنية في المنطقة وجهود الاطراف السياسية في تطويق الازمات باعتماد الحوار سبيلا في حل الخلافات). وعزا النائب عن دولة القانون عباس الخزاعي انسحاب عدد من اعضاء مجلس النواب خلال الجلسة الى رفض تعديل القانون وعرض اسماء المرشحين. وقال الخزاعي في تصريح امس إنه (بعد تصويت البرلمان على رفض تعديل قانون مفوضية الانتخابات المتضمن إضافة مقعدين لمقاعد المفوضية التسعة واثناء عرض اسماء المرشحين للتصويت عليهم انسحب المعترضون على عمل لجنة الخبراء ما ادى الى اختلال النصاب). فيما عد النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك ان اعادة انتشار القوات الامنية في المناطق المختلف بشأنها ليس انتصارا على الاكراد بل تصحيحا للخطأ. وقال المطلك في تصريح امس إن (النجاح الحقيقي ليس في السيطرة على الارض وتطهيرها وانما الحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم لاسيما وان اعادة انتشار القوات الامنية في قواطع عمليات المتنازع عليها ليس انتصارا على الاكراد انما هو تصحيح للخطأ). واكد النائب عن المكون التركماني نيازي معمار اغلو ان هناك لجنة برلمانية ستعمل على اظهار الجرائم التي ارتكبتها دكتاتورية البعض ضد مكونات كركوك. وقال اوغلو في تصريح امس ان (هناك لجنة برلمانية ستعمل على اظهار الجرائم التي ارتكبتها دكتاتورية البعض ضد مكونات كركوك والمناطق المغتصبة الاخرى) بحسب قوله، متوعدا بـ(محاسبة اي شخصية متورطة بتلك الجرائم). واقترح النائب جاسم محمد جعفر حل مجلس كركوك واستمرار اللواء علي العمراني قائدا عسكريا للمحافظة. وقال جعفر في تصريح امس إن (حل مجلس كركوك وتكليف العمراني قائدا عسكريا على المحافظة لغاية الانتخابات يعد الحل الامثل). ودعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الاطراف السياسية الكردستانية الى عقد اجتماع لتجاوز ازمة كردستان . وقالت الكتلة في بيان امس ان (على الأطراف السياسية الكردستانية عقد إجتماع لتجاوز ازمة كردستان)، مطالبة بـ (عدم جعل البرلمان جزءا من الصراعات وتأزيم الأوضاع في الإقليم أكثر). وفي اربيل ارجأ برلمان الاقليم جلسة تمديد دورته الى اشعار اخر.وقال مصدر أنه (تم تأجيل الجلسة الى إشعار آخر). وأضاف ان (قرار التأجيل جاء عقب خلافات بشأن برنامج الجلسة الذي خصص لتمديد عمل الدورة الحالية لبرلمان الإقليم). وقررت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم كردستان تعليق اجراءاتها لعملية الانتخابات البرلمانية. وقالت المفوضية في بيان امس إن (مجلس المفوضين قررتعليق الاجراءات لعملية الانتخابات التي من المقرر اجراؤها في الأول من تشرين الثاني المقبل عازية اسباب ذلك الى (عدم تسلمها اسماء المرشحين في الموعد المحدد والتطورات الأخيرة).