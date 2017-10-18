مجلس الوزراء العراقي يعفو المكلفين بدفع الضريبة من الفوائد التأخيرية

مجلس الوزراء يعفو المكلفين بدفع الضريبة من الفوائد التأخيرية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعفى مجلس الوزراء المكلفين بدفع الضريبة من الغرامات والفوائد التأخيرية المستحقة على ديونهم. وقال بيان امس ان (المجلس صوت برئاسة حيدر العبادي على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن اعفاء المكلفين بدفع الضريبة من الغرامات والفوائد التأخيرية المستحقة على ديونهم)، واضاف ان (الجلسة شهدت مناقشة انتشار القوات الامنية وفرض القانون في محافظة كركوك والتوجيهات التي تم اصدارها للحفاظ على التعايش السلمي وحماية اهالي المحافظة)، لافتا الى انه (تم تخصيص مبلغ مالي الى محافظة النجف من اجل تحسين واقع المنظومة الكهربائية لنصب خط بابل – الحيدرية 400 كي في وبطول 16 كيلومترا من تخصيصات احتياطي الطوارىء استنادا الى أحكام المادة 5 من قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية)، وتابع ان (المجلس وجه وزارة الهجرة والمهجرين بتخويل محافظة ميسان بيع الوحدات السكنية للمجمع السكني في المحافظة وفق القانون)، مشيرا الى (اصدار عدد من التوجيهات اضافة الى التصويت على قرارات اخرى). من جانبه اكد العبادي ان منهجنا رسم الحدود بالسلم عكس من أرادها بالدم. واعلن خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان (الاستفتاء انتهى وأصبح من الماضي وندعو للحوار تحت سقف الدستور)، واكد العبادي (أبلغت القادة الاكراد ان الاستفتاء سيضر بمصالح المواطنين أولا)، واضاف (لن أدخل في حرب داخلية وأي إعتداء على مواطن في المحافظة هو اعتداء على الحكومة)، لافتا الى ان (قضية حرق الاعلام مغرضة)، وحذر العبادي من (القيام بأي عمل تخريبي في المحافظة والمناطق المتنازع عليها)، داعيا (سياسيي الاقليم الى عدم تصغير قوات البيشمركة من خلال تقسيمهم الى أحزاب وفئات)، واوضح العبادي ان (منهجنا رسم الحدود بالسلم عكس من أرادها بالدم)، وتابع (ملتزمون ببسط السلطة الاتحادية في العراق)، نافياً ( أي اتفاق لتشكيل 3 اقاليم في كردستان). من جهة اخرى وقع العراق مع افغانستان اتفاقية لخدمات النقل الجوي لإعادة الحركة الجوية المنتظمة بين البلدين. وقال بيان امس ان (الوزير كاظم فنجان الحمامي وقع اتفاقية مع افغانستان لتبادل الرحلات الجوية بين البلدين)، مشيراً الى ان (الاتفاقية لها دور مهم من شأنه توثيق العلاقة الاقتصادية الثنائية وتعيدها الى سنوات الازدهار التأريخي الذي اتسمت به سابقاً). من جانبه اكد الجانب الافغاني (رغبة أفغانستان في تحسين علاقاتها مع الحكومة العراقية وفتح افاق تعاون جديدة بمختلف مجالات النقل والتجارة)، مؤكدين (أهمية زيارة رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين لأفغانستان والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها).