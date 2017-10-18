الحج يحدّد موعداً لقرعة الموسم المقبل

بغداد – شيماء عادل

حددت الهيئة العليا للحج والعمرة الثاني عشر من شهر تشرين الثاني المقبل موعدا لاجراء القرعة الالكترونية التكميلية لموسم حج العام المقبل.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان امس ان (اجراء القرعة الالكترونية التكميلية للعام المقبل لغير الفائزين بقرعة الحج الماضية سيكون في يوم الاحد الموافق 12 تشرين الثاني المقبل)، مشيرا الى ان (ذلك جاء بعد الانتهاء من تدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمتقدمين للقرعة الماضية)، واضاف ان (الهيئة ستحدد نحو 13 الف مقعد من القرعة الإلكترونية بعد فرز حصص محافظات شمال العراق ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين)، لافتا الى ان (اجراء القرعة سيشرف عليها قضاة من مجلس القضاء الاعلى وبحضور مسؤولين من السلطتين التشريعية والتنفيذية ووسائل الاعلام والمواطنين)، وتابع ان (الهيئة حريصة على ان يأخذ جميع المتقدمين على القرعة حقوقهم بالتساوي بكل حيادية دون مفاضلة او تمييز)، موضحا ان (توزيع مقاعد الحج سيكون حسب النسبة السكانية لكل محافظة ووفق البيانات الواردة من وزارة التخطيط)، واكد الكناني ان (الهيئة ستنشر اسماء المتقدمين على القرعة الماضية في الموقع الالكتروني الرسمي والصفحات الرئيسة على مواقع التواصل الاجتماعي وبإمكان المواطنين الاطلاع عليها دون الحاجة الى مراجعة مكاتبها). وكان رئيس الهيئة خالد العطية قد اعلن اجراء قرعة الكترونية تكميلية لغير الفائزين بالقرعة الماضية التي تم اجراؤها في عام 2016 لاكمال زيادة المقاعد التي حصل عليها العراق بموسم الحج الماضي .