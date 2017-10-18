إطفاء نيران حقل باي حسن الشمالي والدفاع المدني يتخذ مقراً بديلاً

خبير لـ (الزمان): السيطرة على نفط كركوك تؤمّن 35 مليون دولار يومياً

بغداد – صباح الخالدي

اعلن خبير نفطي ان فرض السيطرة على حقول كركوك يعني تصدير نحو 700 الف برميل تتراوح عوائدها من30 الى 35 مليون دولار يوميا، فيما سيطرت فرق الدفاع المدنى على الحرائق التى نشبت فى حقل باى حسن الشمالي ، في وقت لم يتضح حجم الخسائر. وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ (الزمان) امس ان (اللجان المختصة تقدر حاليا الاضرار التي لحقت بالآبار النفطية بعد قيام البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بحرقها قبل مغادرتها كركوك). واضاف ان ( الاضرار لا يمكن حصرها وتقييمها بشكل دقيق من دون اخماد الحرائق). واوضح ان (استعادة الحكومة المركزية لتلك الحقول يعني فرض السيطرة على تصدير نحو 550 الفا الى 700 الف برميل يوميا وتقدر عائداتها بنحو30 الى 35 مليون دولار يوميا)، لافتاً الى ان(هذه الاموال كانت تذهب لصالح قادة اقليم كردستان ولاتدخل الموازنة الاتحادية وهي تقدر بنحو 30 بالمئة من مجموع موازنة الدولة الاتحادية ). ورأى الجواهري ان (فرض الامن والقانون سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على البلاد ولاسيما بعد تمكن القوات الامنية من السيطرة على ممر الانبوب النفطي المصدر للنفط لجيهان التركي في الموصل )، مبينا ان (التطورات الاخيرة وضعت اقليم كردستان بحرج اقتصادي شديد وستؤدي الى تأجيج الشارع الكردي ضد رئيس الاقليم مسعود البارزاني خلال الايام المقبلة).في غضون ذلك، أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان امس عن سيطرة فرق الدفاع المدني في كركوك بالتنسيق مع فرق إطفاء شركة نفط الشمال بشكل كامل على حرائق حقل باي حسن الشمالي بكركوك. واوضح أن (تلك الحرائق كانت عبارة عن مخلفات نفطية موضوعة فى محيط الآبار فى الحقل المذكور)، مشيراً الى أن (مديرية الدفاع المدنى فى كركوك تعمل على تقديم المساعدة ورفع أية مخلفات حربية فى كركوك أو الحويجة)، لافتا إلى (افتتاح مبنى بديل للمديرية فى كركوك لتقديم أعمالها).وكانت القوات الامنية قد اعلنت اول امس عن مباشرة فرق الإطفاء بإسناد عسكري في إخماد نيران أضرمتها بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في حقول باي حسن وهافانا وبابا كركر وجمبور وخباز. وفي الشان النفطي، افادت تقديرات معهد العراق للطاقة لشهر أيلول الماضي بأن مجمل الانتاج اليومي من حقول النفط في كردستان لا تتجاوز الـ 235 الف برميل يومياً، اي بمعدل 30 بالمئة من اجمالي انتاج حقول شمال العراق، اما الـ70 بالمئة المتبقية فهي من حقول كركوك والتي يصل إنتاجها الى 555 الف برميل يومياً. ودعت وزارة النفط شركة بي بي البريطانية الى الاسراع بوضع خطة لتطوير الحقول النفطية في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان امس ان (على شركة بي بي البريطانية العالمية الاسراع في وضع الخطط اللازمة لتطوير الحقول النفطية في كركوك).واكد البيان مضي الوزارة بتطوير تلك الحقول مع الشركة المذكورة. من جانب اخر، قال زير النفط الكويتي عصام المرزوق ان كميات الغاز المتفق على استيرادها من العراق تبلغ نحو 50 مليون قدم مكعب وأوضح المرزوق في تصريح على هامش مؤتمر الكويت الثالث للنفط والغاز الذي نظمته جمعية مهندسي البترول الكويتية ان (هذه الكمية لا تتجاوز 5 بالمئة من كمية الغاز الذي تستهلكه الكويت خلال الصيف).

وبين، ان (هذه الكميات لن تؤثر على العقود المستقبلية التي وقعتها الكويت مع الشركات العالمية التي تزودها بالغاز).وكان المرزوق قد افاد في مطلع الشهر الجاري بان مباحثات تجرى حاليا مع العراق بشأن استيراد الغاز منه مقابل التعويضات المستحقة لدولة الكويت البالغة أكثر من 4 مليارات دولار جراء غزو النظام السابق للبلاد.

وكانت الكويت قد قدمت أربعة خيارات لاستيفاء التعويضات بدلاً من الدفع النقدي، ومن هذه البدائل المقترحة؛ شراء الغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين والتفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته.