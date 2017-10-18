الغانمي في السعودية لبحث مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري والإستخباري

بغداد – قصي منذر

يبحث رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي خلال زيارته السعودية التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وفتح المنافذ الحدودية التي تم العمل بها وكانت خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل المعلومات الاستخبارية. وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الغانمي توجه على رأس وفد عسكري رفيع المستوى الى المملكة العربية السعودية).

واضاف إن (زيارة الغانمي تهدف للقاء نظيره السعودي الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح الذي وجه له الدعوة خلال زيارته السابقة الى العراق في شهر تموز الماضي).

وأضاف البيان أن (سيتم خلال الزيارة بحث ومناقشة القضايا المهمة للمرحلة المقبلة من خلال التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وفتح المنافذ الحدودية التي تم العمل بها وكانت خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل المعلومات الاستخبارية). وتابع أن (الزيارة تهدف أيضاً الى مناقشة التحديات والظروف التي تواجه أمن وسلامة البلدين والمنطقة).

وتعد الزيارة التي تستمر مدة يومين، الأولى منذ عقود لمسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى إلى الرياض .فيما بحث وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي مع نائب رئيس الوزراء الصربي ووزير الخارجية ايفيتسا داجيج والوفد المرافق له التعاون العسكري بين البلدين .

وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين).

واضاف ان داجيج ( أشاد بدور القوات العراقية في مقارعة الإرهاب والانتصارات التي تحققها، مشيداً بالتعاون الكبير المثمر في مجال العلاقات العسكرية بين البلدين).

من جانبه شكر الحيالي الحكومة الصربية على الدعم الكبير الذي قدمته للعراق وهو يخوض هذه الحرب نيابة عن العالم اجمع، مبينا سيادته أن انتصارات العراق على داعش هو انتصار العالم كله على هذا التنظيم الإرهابي.