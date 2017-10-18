الإتحاد الوطني يرى المنصب من حصته والتركمان يطالبون به

معصوم يصادق على إقالة محافظ كركوك والمحكمة ترد الطعن

بغداد – الزمان

صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس في مرسوم جمهوري على اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، فيما طالب التركمان بإسناد منصب المحافظ لهم بوصفه استحقاقاً وطنياً .

وجاء في المرسوم انه (استناداً إلى أحكام البند سابعاً من المادة 73 من الدستور، والمادة 7/ ثامناً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل وبناءً على ما أقره مجلس النواب، رسمنا بما هو آتٍ: إقالة نجم الدين عمر كريم من منصب محافظ كركوك)، واشار إلى ان (المرسوم يُنفذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية).وكان معصوم قد امتنع عن المصادقة على الاقالة لحين البت بقرار طعنه الذي تقدم به لدى محكمة القضاء الاداري. من جانبها عممت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاب اقالة المحافظ كركوك على المؤسسات الحكومية. وردت محكمة القضاء الإداري امس الطعن المقدم من كريم على قرار البرلمان إقالته من منصبه.وجاء في القرار ان (المحكمة وجدت بأن المدعي كان قد تعمد بإهماله وتقصيره في أداء الواجب والمسؤولية من خلال قيامه برفع علم اقليم كردستان في المباني الرسمية في المحافظة على الرغم من مخالفة هذا الأمر للقانون ولاحكام القضاء ومنها قرار هذه المحكمة، ناهيك عن الاضطراب وعدم الاستقرار الذي لحق المحافظة بسبب سوء الادارة وإجراء الاستفتاء خلافاً للدستور بالرغم من صدور قرار مجلس النواب المرقم 55 لسنة 2017 بعدّه غير دستوري وقرار المحكمة الاتحادية العليا بوقف الاستفتاء).وأضاف انه (تقرر بالاتفاق رد الدعوى لعدم وجود سند لها من القانون وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيلي المدعى عليه). وفي شأن متصل، قال مسؤول الإتحاد الوطني الكردستاني في كركوك آسو مامند خلال مؤتمر صحفي امس أنه (سيتم تعيين محافظ جديد لكركوك بأسرع وقت)، لافتاً الى أن المحافظ الجديد سيكون من حصة الإتحاد الوطني الكردستاني. من جهتها، طالبت مؤسسة إنقاذ التركمان بمنح منصب محافظ كركوك للمكون التركماني.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة مهدي سعدون في بيان إن منصب محافظ كركوك كان منذ 14 عاماً من حصة الكرد وبلا منافس من بقية مكونات المحافظة طيلة المدة الماضية وآن الأوان لتطبيق العدالة التي كفلها الدستور العراقي لجميع المواطنين بمن فيهم المكون التركماني الذي يعد من أكثر مكونات المحافظة تضرراً بسبب استهدافه المستمر من جانب الإرهاب والمجاميع المتطرفة.ودعا سعدون الحكومة المركزية إلى (إنصاف المكون التركماني وتضحياته الكبيرة من خلال منحه دوراً أساسياً بمراكز القرار في محافظة كركوك بتسمية شخصية تركمانية لمنصب المحافظ لتعزيز مبدأ الشراكة بين المكونات والتنوع الاجتماعي الذي يعد ركيزة أساسية لضمان التعايش والسلم الأهلي في المحافظة).

من جهة اخرى، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان مسؤولية حفظ الامن في كركوك تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتهم القوات الامنية. واضاف خلال لقائه القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني النائبة عن كركوك الا الطالباني ان(التطورات الاخيرة تحتم على الجميع التحلي بالحكمة والهدوء للخروج بحلول تضمن حقوق المكونات وبما لا يتعارض مع الدستور الذي كفل حقوق ابناء الشعب العراقي من دون استثناء).