قائد ملحمة أريامهر الكابتن أياد محمد علي لـ(الزمان): ليست لي رغبة في العمل تحت ظل الإتحاد الحالي

قد لا يتذكره الجمهور الرياضي في الوقت الحاضر لكن جمهور السبعينات والثمانينات يعرفون من هو أياد محمد علي كابتن منتخبنا الشبابي الفائز ببطولة شباب أسيا عام 1977 عندما تغلبنا في النهائي على منتخب شباب ايران القوي في ملعب اريامهر بنتيجة اربعة اهداف مقابل ثلاثة في احدى أجمل الملاحم الكروية للشباب العراقي حين سجل المهاجم حسين سعيد هدف الفوز في الثواني الاخيرة من المباراة بضربة رأس رائعة بعد أن وصلته الكرة من اقدام الكابتن اياد محمد علي وبعد الهدف عمت الافراح والاحتفالات في كل محافظات العراق ، إذن ضيفنا لهذا الأسبوع الكابتن أياد محمد علي فاهلا وسهلا به

{ كابتن اياد في البداية أرحب بك وسؤالي أسباب زيارتك الى بغداد؟

– اهل بك استاذ علي وشكرا لجريدة الزمان على هذا اللقاء . سبب زيارتي للحبيبة بغداد هو لقاء الاهل والأحبة وزملائي اللاعبين الذين عشت معهم أجمل السنين في الملاعب ولنا ذكريات لا تنسى على المستطيل الاخضر . وانا مقيم في ألمانيا منذ سنوات عديدة واعمل في مجال التدريب وحاصل على عدة شهادات تدريبية من ألمانيا

{ هل قابلت المسؤولين الرياضيين في بغداد؟

– التقيت وزير الشباب عبد الحسين عبطان وطلب مني الانضمام والعمل معهم في مسألة رفع الحظر عن الكرة العراقية من خلال علاقاتي مع الفرق والاندية الألمانية وحثهم على المجيء للعراق واللعب بغداد وأكد الوزير خلال اللقاء على الاهتمام والاستفادة من الكفاءات الرياضية في المهجر حيث تم إقصاؤهم واستبعادهم في السنوات الماضية ورحب بعودتنا والعمل مع الوزارة من أجل خدمة الرياضة العراقية

{ رأيك بعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم؟

– بصراحة أنا بعيد عن عملهم لكن من خلال متابعتي القليلة لهم اقولها بدون خجل انهم فشلوا في قيادة الاتحاد العراقي والكرة العراقية وقدموا نمودجا سيئا للإدارة فمن غير معقول تستمر بطولة الدوري في الموسم الماضي اكثر من سنة مع التخبط في عملهم الاداري وعدم وجود منهاج ثابت للدوري كما كان يحصل في الماضي خاصة في فترة السبعينات حيث يصدر الاتحاد كراسا خاصا فيه كل مواعيد وتواريخ بطولة الدوري والكأس قبل بداية الموسم لكي يتسنى للفرق والمدربين من وضع المنهاج التدريبية . أضافة الى ابعادهم الكفاءات الإدارية والتدريبية ومحاربتهم في ظل المحسوبية والعلاقات الخاصة التي كان نتيجتها تدهور الكرة العراقية

{ انت بعيد عن العراق فهل تتابع الدوري العراقي وما رأيك فيه؟

– بالرغم من البعد لكن العراق في قلبي وذاتي وانا اشاهد بعض مباريات الدوري ولي ملاحظات كثيرة وكذلك اتالم حين ارى الملاعب وارضيتها التي لا تصلح للعب وادعو من كل قلبي ان يلتفت المسؤولون عن الرياضة في العراق لتشييد المنشأت الرياضية والملاعب الجيدة التي تصلح للعب عليها لان العراق به قاعدة رائعة من اللاعبين الذين يمتازون بالموهبة ويستحقون ان يلعبوا على ارضية جيدة وان يحتضنوا الرياضيين والشباب لانهم القاعدة الاساسية في بناء عراق موحد وجديد.

{ جوابك السابق يقودني الى سؤال اخر لو طلب منك العمل مع الاتحاد العراقي في مجال التدريب هل توافق؟

– ليس لي الرغبة والعمل تحت ظل هذا الاتحاد لان عملهم فاشل وغير منظم وينعكس على عملي وشخصيتي وهذا ما لا أرغب فيه مطلقا . ومن خلال وجودي في ألمانيا تعلمت أن تتوفر لك الأجواء الصحيحة لكي تعمل بشكل رائع وتنجح

{ هل انت مع المدرب المحلي أم الأجنبي لقيادة منتخب العراق

– حاليا وفِي ظل هذه الظروف انا مع المدرب المحلي لكن بشرط أن تتوفر له كل الإمكانيات التي نوفرها للمدرب الأجنبي لكي ينجح في عمله وأن نعطي له الوقت الكافي لبناء فريق جيد يستطيع أن ينافس على البطولات وبصراحة اهم هدف للكرة العراقية هي الوصول الى نهائيات كأس العالم ولهذا يجب من الأن وضع خطة تدريبية ناجحة لاجل الاستعداد الأمثل لنهائيات كاس العالم القادمة في قطر عام 2022

{ رغم أنك من نجوم الكرة العراقية لكنك لم تكن في تشكيلة الأساطير التي لعبت في البصرة قبل فترة؟

– هذا صحيح وتكلمت مع وزير الشباب بهذا الخصوص وكان يجب تشكيل لجنة كروية تضع معايير لاختيار النجوم التي تلعب في هذه المباراة بدلا من التخبط واختيار بعض اللاعبين الذين لم يقدموا نصف ما قدمناها نحن للكرة العراقية.

{ لو نعود الى الماضي وذكريات الملاعب هل تتذكر اول مباراة دولية لك وافضل مباراة لإياد محمد علي في الدوري

– كانت ضد فريق ديربي كاونتي الإنكليزي استعدادا لبطولة الخليج العربي الخامسة في بغداد عام1979 . أما افضل مباراة في الدوري كانت ضد الزوراء عام 79 وفِي وقتها كان الزوراء يضم خيرة نجوم الكرة العراقية أمثال ” علي كاظم . فلاح حسن . حازم جسام . ثامر يوسف .” وغيرهم من النجوم

{ رصيدك من المباريات مع المنتخب الوطني قليل جدا مقارنة مع نجوميتك لماذا

– الإصابات المتلاحقة هي من أبعدتني من صفوف المنتخب لأكثر من مرة ومسلسل الإصابات أبتدأ معي منذ أن كنت العب مع منتخب الشباب وتوالت الإصابات التي ظلمتني كثيرا فلهذا لم أعمر في الملاعب طويلا وأتذكر أحدى الإصابات أبعدتني عن الملاعب أكثر من سنتين

{ وصل حديثنا الى بطولة شباب اسيا حيث كنت كابتن الفريق الذي رفع كأس البطولة في ملعب اريامهر ذكرياتك عن البطولة

– في البداية قد لا يعلم الكثيرون أن مشاركتنا تقررت قبل أسبوع من بدء البطولة حيث كان من المقرر عدم المشاركة بسبب الاوضاع السياسية بين البلدين حتى اتذكر أن فانيلات المنتخب اشتريناه من المحلات في ايران لعدم جلبها من بغداد . وكان فريقنا غير مرشح للفوز بالبطولة لقلة استعداداتنا قياسا الى فرق ايران واليابان التي كانت مرشحة للفوز بالبطولة . فلهذا ذهبنا الى طهران لغرض المشاركة فقط لكن مع فوزنا في أول مباراة على الهند وتقديمنا مستوى متميز بدأت كل الفرق تخشى المنتخب.

{ هل صحيح أن مسؤولين عراقيين اجتمعوا مع الفريق قبل المباراة النهائية ضد ايران

– هذا صحيح فقد جاء الاستاذ عبد الغني عبد الغفور والاستاذ محمد صالح العزاوي من بغداد واجتمعوا مع الفريق وأبلغونا بعدم اكتراثهم للفوز بالبطولة بقدر ما يهمهم أن لا تحدث مشاكل مع الفريق الإيراني خاصة مع وجود 100 الف مشجع يهتف لمنتخبهم وأنهم حريصين على العلاقات السياسية مع طهران اكثر من حرصهم للفوز بالبطولة . لكن الحمد الله فريقنا استطاع الفوز والعودة الى بغداد بالكأس

{ كيف كان استقبالكم في بغداد؟

– كان هناك استقبال رسمي وشعبي وتم تكريمنا من الرئيس الراحل البكر الذي استقبلنا في القصر الجمهوري وقال لنا ” أن الشعب فرح بالفوز وقرر تكريمكم بسيارة لكل لاعب . أما عن الاستقبال الشعبي فعندما وصلنا الى مطار بغداد شاهدنا ملايين العراقيين قد اصطفوا في شوارع المطار وهم يهتفون للمنتخب والعراق وكانت فعلا لحظات تاريخية لا تنسى

{ هدف الفوز الرابع جاء في الثواني الاخيرة من المباراة جاء بتسديدة من قدمك الى رأس حسين سعيد تكلم عن هذا الهدف؟

– بعد أن سجل منتخب ايران هدف التعادل واصبحت النتيجة ثلاثة اهداف لكل فريق ومع أنحياز الحكم لهم ولم يتبق سوى ثوان على انتهاء المباراة حصل منتخبنا على ضربة فاول فقمت بتسديد الكرة الى منطقة جزاء الفريق الإيراني لكسب الوقت وقفز حسين سعيد من بين المدافعين ووضعها في مرمى الحارس الإيراني الذي كان متقدمآ بعض الشي وكانت فرحتنا لا تصدق مع اطلاق الحكم صافرته بانتهاء المباراة وبعدها عمت الافراح في العراق وبقينا نحتفل بالفوز في الفندق لساعات متاخرة من الليل حتى أن الفريق الياباني جاء الى مقر إقامتنا وشاركنا فرحة النصر

{ ماهي قصة شرائك سيارة المدرب اليوغسلافي مستر أبا التي استلمها من الرئيس البكر؟

– كانت علاقتي جيدة بمدرب منتخبنا الشبابي مستر أبا الذي أستلم سيارة لادا مع أعضاء الفريق بعد فوزنا بالبطولة وأراد أن يبيع سيارته بعدما أنتهت مهمته التدريبية وعودته الى وطنه يوغسلافيا ودفعت له كامل المبلغ وسبب شرائي سيارته لتبقى ذكرى مع مدرب قادنا للفوز ببطولة اسيا

{ كيف ترى مستوى الكرة العراقية الان؟

– مستوى الكرة العراقية لا يبشر بخير والدليل نتائج منتخبنا بتصفيات كأس العالم وايضا نتائج منتخبنا للناشئين اليوم فقد خسر مع منتخب مالي بخمسة اهداف وقبلها مع إنكلترا باربعة اهداف وهذا يدل على ضعف وتردي الكرة العراقية بكل فئاتها { ماهو الحل برأيك لإنقاذ الكرة العراقية؟

– التخطيط الصحيح وإعادة الكشافين الذين يختارون المواهب الكروية كما كان يحدث في السابق والاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءات والابتعاد عن المحسوبية والحزبية ووضع جدول معين لعمل الاتحاد كل هذه النقاط اذا تم تطبيقها بشكل صحيح فأنا متاكد أن الكرة العراقية تعود الى مسارها الصحيح لانه لدينا المواهب فقط نحتاج كيف نطورها

{ من هم المدربون الذين لهم فضل في مسيرة اياد محمد علي؟

– كثيرون منهم المدرب عادل جرجيس . عمو بابا . مستر آبا . عادل الوكيل

{ افضل تشكيلة للمنتخب لعب معها الكابتن أياد محمد علي ؟

– افضل تشكيلة تتكون من رعد حمودي لحراسة المرمى . خط الدفاع يتكون من عادل خضير . حسن فرحان . دكلص عزيز . رحيم كريم . خط الوسط هادي احمد. ضرغام الحيدري . علاء احمد . خط الهجوم فلاح حسن . علي كاظم . احمد صبحي

{ كلمة اخيرة لك

– اتمنى أن يعم الامن والامان في وطني الحبيب وأن يتكاتف الشعب لبناء الوطن وأرى بغداد جميلة كما كانت في السابق ففي كل زيارة لها أرى الخدمات فيها أسوأ من قبل . واخير أشكر جريدة الزمان على هذا اللقاء متمنيا لها ولكادرها مزيدآ من الابداع