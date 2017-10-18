شرطة ديالى تلقي القبض على أربعة مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية

تفكيك عجلة مفخخة والعثور على صاروخ في الموصل

بغداد – محمد الصالحي

ديالى- سلام عبد الشمري

تمكنت القوات الامنية من تفكيك سيارة مفخخة في الساحل الايسر لمدينة الموصل، فيما اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، عن القاء القبض على مطلوبين في قضايا إرهابية وجنائية. وقال مصدر امس ان (الجهد الهندسي في الشرطة الاتحادية فكك سيارة مفخخة نوع كيا كانت مركونة في حي سومر في الساحل الايسر لمدينة الموصل). وقال مصدر امس ان (فرق معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة للدفاع المدني في نينوى عثرت خلال عمليات التنقيب على صاروخ كبير في منزل احد المدنيين وسط مدينة رجم حديد).وأضاف أن (الصاروخ يزن 500 رطل من نوع بي جي الخطرة). مشيرا الى ان (الفرق تمكنت من تفكيك الصاروخ ورفعه تمهيدا لإتلافه). الى ذلك قال المتحدث الرسمي للقيادة العقيد غالب العطية لــ (الزمان) امس، ان (دوريات من قسم شرطة بعقوبة والعبارة وفوج طوارئ ديالى الثالث وبالتعاون مع قسم أمن الأفراد في شرطة ديالى القت القبض على أربعة مطلوبين في قضايا ارهابية وجنائية). واضاف العطية، انه (تم أرسالهم الى مراكز ألأحتجاز لعرضهم على القضاء) . ومن جهة اخرى طمأن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم حسين السعدي المواطنين من أبناء قضاء خانقين وناحية جلولاء وقرة تبة، داعيا الذين خرجوا من مساكنهم للعودة اليها ومزاولة أعمالهم).

إعادة إنتشار

واضاف السعدي لـ (الزمان)، ان (عملية اعادة الانتشار انتهت وان منتسبي شرطة ديالى موجودون لخدمة اهالي القضاء وحمايتهم وسنحاسب كل منتسب لا يلتزم بالأوامر والتعليمات الصادرة من مقر القيادة). ووجه السعدي بمنع واعتقال اي قوة مسلحة تحاول الدخول الى (المدينة وان تكون شرطة خانقين فقط في الداخل والقوة الاتحادية المتمثلة بالفوج النموذجي، تمسك خارج المدن والسيطرات على ان ترافقها قوة من الاسايش لتأمين الحماية للمواطنين داخل وخارج المدينة). وفي بغداد قالت قيادة عمليات بغداد في بيان امس ان (قوة امنية من القيادة تمكنت بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على امرأتين خلال قيامهما بسرقة محال الصياغة، ومحال بيع الملابس، في منطقة حي البساتين). وأضاف، أن (قوات قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بحيازة وترويج المواد المخدرة، في منطقة البتاويين). وفي الانبار قال القيادي في حشد عشائر البغدادي بمحافظة الأنبار قطري العبيدي في تصريح امس ان (قوة من عمليات الجزيرة ومقاتلي عشيرة البونمر وبإسناد طيران التحالف الدولي نفذوا واجبا مشتركا في الصحراء قرب بحيرة الثرثار شمال الأنبار).وأضاف أن (القوة تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من داعش قرب بحيرة الثرثار). لافتا الى أن (القوة المشتركة من الجيش والعشائر تواصل الواجب هناك لغاية الأن). وقال مصدر امس ان (ثلاثة عناصر من مجرمي داعش، قُتلوا اثناء اقتحام مجموعة مسلحة لمقر التنظيم داخل بناية دائرة بريد واتصالات قضاء القائم).واضاف ان (المجموعة المسلحة قامت بعد قتل المجرمين برفع العلم العراقي فوق المبنى، الامر الذي ادى الى قيام الدواعش بفرض حظر للتجوال على منطقة الحادث الخاضعة لسيطرة التنظيم الاجرامي بحثا عن افراد المجموعة).