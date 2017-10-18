ثالث إقتحام للبعثات الدبلوماسية العراقية في بريطانيا وكندا

تأييد دولي لإجراءات فرض الأمن على المناطق المتنازع عليها

بغداد – شيماء عادل

ابلغت الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا رئيس الوزراء حيدر العبادي بدعم وحدة العراق واجراءاته في فرض سلطة القانون على المناطق المتنازع عليها، فيما شهدت البعثات الدبلوماسية العراقية في بريطانيا وكندا ثالث اقتحام لمبانيها. وقال بيان امس ان (العبادي تلقى إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون أكد فيه ان واشنطن لا تعترف بالاستفتاء وانها تدعم وحدة العراق وخطوات الحكومة الاتحادية في تجنب الصدام وفرض سلطة القانون)، واوضح تيلرسون ان (الولايات المتحدة تولي الأهمية لإكمال الحرب ضد داعش وتحرير الاراضي العراقية بالغ الاهمية وتدعم جهود الحكومة العراقية في القضاء على الارهاب اضافة الى إعادة إعمار المناطق المحررة ودعم الاقتصاد العراقي). من جانبه اكد العبادي ان (ما جرى في كركوك يمثل إعادة انتشار لفرض النظام في المحافظة وهي خطوات قانونية ودستورية من أجل منع تقسيم البلد وإضعافه). كما بحث العبادي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتشار القوات العراقية في كركوك.

مكالمة هاتفية

وقال البيان ان (الجانبين بحثا خلال مكالمة هاتفية ايضا عملية انتشار القوات العراقية وفرض السلطة الاتحادية في المحافظة واستمرار محاربة الارهاب فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين). واشار العبادي الى ان (الاجراءات التي اتخذتها الحكومة هي من اجل حماية المواطنين والتعايش السلمي فيما بينهم). من جهة اخرى اعلنت فرنسا دعمها الكامل لارسال مهمة أمن ومساعدة أوروبية جديدة الى الـعـراق تهدف الى تعزيز وحدته وأمنه وسيادته. على صعيد متصل اكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز للعبادي رفض نتائج الاستفتاء . وتابع البيان ان (الجانبين بحثا خلال الاتصال تطورات الاوضاع في كركوك ولاسيما وان العراق قد حقق انتصارات ضد الارهاب)، وشدد الملك سلمان على ان (بلاده (تسعى الى اقامة افضل العلاقات مع العراق وتعزيز التعاون بين البلدين)، مؤكدا (رفض نتائج الاستفتاء ودعم وحدة العراق). ومن المؤمل ان يزور العبادي السعودية الاسبوع المقبل لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين. وكشف مصدر عن ان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح سيزور العراق السبت المقبل للقاء معصوم. وقال المصدر ان (الفالح سيلتقي بمعصوم ليفتتح معرض هيئة الصادرات). ووصلت اول طائرة سعودية الى مطار بغداد الدولي بعد توقف استمر 27 عاما. على صعيد اخر هاتف وزير الخارجية ابراهيم الجعفري نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح لبحث المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. وقال بيان امس انه (جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة اضافة الى آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية). كما بحث الجعفري مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي تقوية العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران لمُواجَهة التحديات التي تواجه البلدين .وقال بيان امس ان (الجعفري استقبل جهرمي وجرى بحث العلاقات الثنائـية بين بغداد وطهران)، واكد الجعفري ان (العراق يطوي مرحلة الحرب ضد داعش بتضافر جُهُود العراقيين)، لافتا الى ان (العالم يقف إلى جانب وحدة وسيادة العراق). من جانبه جدد جهرمي (موقف إيران الداعم لوحدة وسيادة العراق ورفض كل ما من شأنه زعزعة أمن واستقرار العراق والمنطقة). في تطور لاحق اقتحم متظاهرون مبنى السفارة العراقية في مدينة اتاوا الكندية. وقال مصدر في تصريح امس إن (متظاهرين اقتحموا الابواب الأمامية لمبنى السفارة العراقية في مدينة اتاوا واعتدوا على احد موظفي السفارة). واعربت الوزارة عن استيائها من قيام مجموعة ممن اسمته بخارجة عن القانون باستهداف مبنى القنصلية العراقية في بريطانيا. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في بيان امس ان (الوزارة تعرب عن بالغ استيائها وتندد بالاعمال الارهابية التي قامت بها مجموعة من الخارجين عن القانون والتي استهدفت مبنى قنصلية العراق في مانشستر بقنابل المولوتوف). وشهدت السفارة العراقية في لندن خلال اليومين الماضيين اعمالا تخريبية مماثلة من مجموعة اطلقت هتافات مسيئة لاثارة الشغب.