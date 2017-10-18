مراقب يرجّح حدوث أزمات حادة في أربيل خلال الشهرين المقبلين

يار الله: خطة ستراتيجية دقيقة تنفّذ بمراحل متتالية لبسط القانون

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

واصلت القوات المشتركة تقدمها بغطاء جوي من المروحيات والمقاتلات العراقية، من محاور مختلفة شمال محافظات كركوك ونينوى وديالى وأعادت انتشارها لفرض الامن والنظام والقانون والاستقرار، وبالتنسيق المباشر مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، للقضاء على المظاهر المسلحة والخارجين عن القانون ومافيات التهريب وعصابات المخدرات وغسيل الأموال وملاحقة المطلوبين، خاصة الارهابيين الدواعش الفارين من معارك الحويجة وتلعفر تمهيدا للسيطرة على الحدود الدولية.

وكشف قائد عمليات فرض الامن الفريق الركن عبد الامير بار الله عن تبني (خطة ستراتيجية دقيقة الرؤية أخذت الأبعاد السياسية والأمنية والجغرافية كافة تنفذ عبر مراحل متتالية، تهدف الى بسط القانون والنظام استنادا للصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الحكومة في رسم سياسة الدولة العامة والمحافظة على ارواح المواطنيبن، تهدف الى السيطرة على المناطق التي تشهد تجاذبات منذ سنوات واُخرى باتت ملاذاً للارهابين والخارجين عن القانون والخلايا النائمة، وانهاء ملفات شائكة أرهقت البلاد، لنضع نهاية للحرب مع التطرّف المجرم والتصعيد المقلق من البعض الذين لم يضع اي منهم التضحيات بالأرواح والدماء التي سالت من اجل الارض والشرف والكرامة وقاتلت ودافعت حتى عنهم)، مؤكداً ان (قادة الأركان للقوات المشتركة موجودون في الخطوط الأمامية للوحدات الخاصة اثناء تقدمها).

تقدم مستمر

ولفت يار الله الى ان (التقدم مستمر ويجري بإشعار من يواجهنا بضرورة ان يكون تحت القيادة المشتركة، وقد جرى خلال الاسبوعين الماضيين تنسيق مع دول الجوار بقضايا مهمة)، مضيفاً (نحن نطبق خطة عالمية سلمية لا ترفع خلالها فوهات البنادق الا للضرورة القصوى، وسندخل اي منطقة تشكل خطراً على وحدة العراق وتكون بؤراً وملاذاً للجماعات المسلحة والخارجين عن القانون، ولن يتراجع رجالنا ولاسيما ان رسالتنا هي ان يطمئن الجميع)، مشيراً الى ان(التوجيهات تؤكد الحرص على حياة جميع افراد الشعب العراقي بجميع الاطياف والقوميات) .ويرى الباحث والمراقب في الشأن السياسي رحيم الشمري ان(تقدم القوات المشتركة وسيطرتها على المناطق التي تشهد توترات هو خطوة رسمت بالاتجاه الصحيح لتحقيق الاستقرار مستقبلا، خاصة ان الضباط القادة الأركان الذين يتولون فرض الامن والنظام والقانون لديهم رؤية عميقة وخبرة سنوات طويلة في إدارة وتفكيك الأزمات، ويتعاملون مع الأحداث الجارية بنظرة وطنية وحرفية أكاديمية)، مشيراً الى ان(هدفهم الاول هو حقن الدماء وتقليل التضحيات والمحافظة على البنى التحتية والمنشآت الاستراتيجية ومصالح المواطنين من الاطياف كافة، وهم يعلمون من اين يأتي مصدر الأزمات والمخططون والمنفذون لها). وتابع ان (الحكومة الاتحادية لديها إمكانيات لا يستهان بها وهي مقتدرة كما تضع أمامها التضحيات التي قدمتها القوات المشتركة والدماء التي سالت في مواجهة داعش، ويجب ان تكتمل بتحرير الارض ومحاسبة من يقف وراءها وكان الاداة لتنفيذ ارادت خارجية، سواء من الإرهابيين والمجرمين ام من السراق واللصوص والمخربين، وأول خطواتها بدأت في كركوك وخانقين وجلولاء وقره تبه وسهل نينوى، ولن تنتهي الا بالتخلص من جميع العناصر والعملاء الذين يعملون لصالح اجندات ومخابرات دولية، نفذت وما زالت تعمل على محاولات تدمير البلاد وما قامت به من محاولات التقسيم وخلق الفتن لن ينجح).

خطوات حكومية

لافتاً الى ان (الخطوات الحكومية المقبلة ستكون ضد الفساد المنتشر بصورة خطيرة وإصلاح الاجهزة التنفيذية التي تعاني قضايا أتعبت المواطن وأرهقت الدولة). ورجح الشمري ان (تكون أزمات الشهرين المقبلين حادة داخل أربيل بالتحديد، بسبب السرقات وتباين المصالح الحزبية واختلافات دولية وقد تحصل ثورة داخلية ولا نستبعد تدخل الحكومة الاتحادية والقوات العراقية لبسط الامن والسيطرة على جميع خلايا التخريب والارهاب وعملاء المنظمات الدولية)، مشيراً الى (ملفات اعادة النازحين وضرورة القضاء على غسيل الأموال وعمليات التخريب والقبض على أشخاص مقيمين هناك، اضافة الى الحاجة للسيطرة على المنافذ الجوية والبرية وتعزيز التعاون مع دول الجوار لإنهاء الشبكات الإرهابية كافة، بعد هروب بعض عناصر داعش من الموصل وتلعفر والحويجة وتسليم أنفسهم للمليشيات الحزبية في أربيل، وهؤلاء يشكلون خطراً على العراق وتركيا وإيران، وحتى البعثات والشركات الأجنبية العاملة هناك، ولن تسمح بغداد ان تكون أراضي داخل الدولة منطلقاً لمخططات خارجية تخريبية).