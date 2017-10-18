لاتعطوه الحرب – لؤي الشقاقي

القيادة الكردية مستمرة بالمقامرة واللعب بالنار وقد تحرق نفسها والكرد والعرب اذا ما وجدت ان هذا مناسب لتحقيق ماربها، وستصر على عنادها ولن تجلس للحوار وحل الازمة ولن تترك سياسة الغطرسة والعناد حتى وان عرفت انها تراهن على حصان اثبت فشله في سابق الازمنة، اما المركز فهو ليس بمعزل عن المسؤولية ويجب ان يكون له دور حقيقي بعيداً عن ابواق التصعيد “لان هناك عددا من الاطراف ستستفيد اذا قامت الحرب بين المركز والاقليم وتدفع بقوة الى قيام تلك الحرب” وعليه اي المركز ان يضطلع بدوره في حسم المسألة الكردية وحلها بشكل هادئ، وهذا مايعمل عليه العبادي فقط وليس بتضامن الجميع في المركز فهناك من يدفع باتجاه المواجهة وعلى رئيس الوزراء ضبط النفس اكثر والاستمرار في خطته الناجحة لغاية الان وتفويت الفرصة على البارزاني والمحرضين .

القيادة في المركز تتحرك بخطى ثابتة وعقلانية في ارجاع حدود 2003 ودفع قوات البيشمركة وغيرها الى خلف تلك الحدود وعلى رئيس الوزراء ان يتجنب اي احتكاك قدر الامكان بين القوات لحين الوصول الى تلك الغاية بعدها يتم اللجوء والجلوس للحوار مع قيادة الاقليم حتى اذا ما وصلوا الى طريق مسدود فسوف لن يخسر المناطق المتنازع عليها “اي يعود باقل الخسائر” .

البارزاني يريد المواجهة ولا يريدها، اي بمعنى انه يريد المواجهة لكي يضمن تجحفل والتفاف كل الكرد ووقوفهم معه “ليس كل الكرد مع البارزاني فقسم كبير منهم ضد الانفصال على الاقل الان” لانه سيصورها على انها حرب عربية كردية وليست حرب اعادة الامور الى نصابها او اعادة الاستقرار او فرض النظام كما هو الحال بل سيتم التصعيد والتهويل والتطبيل وعلى انها حرب قومية وستعود اسطوانة كره العرب للكرد وسلب حقوقهم والخ، البارزاني لايريد المواجهة بل يريد بعض المناوشات التي ستحقق له مايريد من التحشيد بالضد من العرب والحكومة في المركز .

البارزاني اذكى من ان يجعل العرب يتوحدون في الحرب معه لانه يعرف ان الاقليم لا قبل له بهذا وانها لو حصلت فسيتوحد العرب شيعة وسنة بالضد منه ولهذا سيحاول ضرب الرؤوس ببعضها والاحزاب ببعضها وعلى المركز ان لايعطيه تلك الفرصة ويفوت عليه ما كان يسعى اليه، ويريد جر الحكومة الى صراع معه لانه سيضمن من خلاله استمراريته وتاكيده على وجوب قيام دولة كردية وعلى الحكومة ان تسعى بان لاتحتك به الا باضيق الحدود حتى تفوت على البارزاني والمتشددين من المركز ان يصلوا للحرب التي يريدون لانها لن تعود بالنفع الا على البارزاني والمتعصبين في المركز، والى الان العبادي ناجح في ادارة الازمة برغم كل الانتقادات التي يواجهها واعتقد انه سيحقق نصراً اذا تعامل بحكمة اكثر كما تحقق في دحر داعش من الموصل، لكن اذا كانت المواجهة لابد منها فيجب ان تكون خاطفة وسريعة دون ان تكلف الطرفين خسائر كبيرة .

على الحكومة ان توظف الحشد بطريقة تجعله يشارك ولا يشارك اي ان يوجد ولكن ليس بالمواجهة المباشرة ويكتفي بالدعم ومسك الارض بعد خروج الجيش منها لان وجوده بشكل مباشر سيدفع باتجاه استفزاز البيشمركة عكس الجيش العراقي وان تجعل الحشد يقف على مقربة من حدود النار او خط التماس حتى لاتعطي حجة للبارزاني ولا نعطي دماء بدون طائل.

اسطنبول