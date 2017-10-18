مالي تنهي أحلام الناشئين في كأس العالم

هزيمة المنتخب بخماسية تقصيه عن منافسات الهند

الناصرية – باسم ألركابي

ودع منتخبنا للناشئين مشاركته في بطولة كاس العالم للناشئين الجارية حاليا في الهند بالخسارة القاسية إمام منتخب مالي بهدف لخمسة أهداف ضمن مباريات الدور ال16 وليخيب الامال في مواصلة التواجد في البطولة من خلال الخروج المر من الدور المذكور بعدما تاخر في كل شيء ولم يتحسن الاداء في أي فترة من وقت اللعب فقط عندما سجل الهدف اليتيم عن طريق بسام كريم د85 لكن الفريق الأخر عوضه بسرعة عندما أضاف هدفين خلال 6 دقائق عبر الأفضلية التي امتلكها وخطف بطاقة التأهل للدور الربع النهائي قبل ان يخرج منتخبنا من الباب الخلفي لانه عكس قوته ولعب بارادة الفوز ووضع قدما في الدور المقبل بعد مرور 33 د على وقت المباراة عندما تقدم بهدفي حاجي درامي الذي افتتح التسجيل د25 ثم عززه اللاعب لاساناد33

وكان بامكان المنتخب المالي ان ينهي الشوط الأول بأكثر من هدفين قبل ان تظهر معالم الانتقال للدور الربع النهائي بعدما فرض السيطرة الكاملة وتحكم بسير اللعب في مباراة انحنى فيها فريقنا وخرج عن سياقات اللعب المطلوب وما كان يعول عليه الشارع الرياضي في ان يقدم المنتخب المستوى المنتظر وان ينتقل الى الدور المقبل قبل ان يظهر في أسوء حال وكاد ان يتعرض لنتيجة اكبر من التي تعرض لها بعد التفوق الذي أظهره المنتخب المالي عندما فرض تفوقه من بداية المباراة والسيطرة عليها وتحكم بالأمور مستغلا رتابة الاداء للاعبينا وكالعادة التخلي عن منطقة الوسط ما منح الحرية والسيطرة المطلقة للفريق الأخر في بسط نفوذه ونقل الكرة كما يريد وتقدم الى منطقتنا التي ظلت مسرحا لتواجد اللاعبين الماليين وتشكيل الخطورة المستمرة وكان لاعبينا غير موجدين ولأنهم لم يفهموا واجباتهم التي كان يفترض من المدرب ان يحددها لتجاوز الاداء الممل وتكرار سيناريو مباراتنا مع انكلترا لابل اسوء من ذلك بسبب العجز الفني والعمل المرتبك سواء على الجانب الفردي عندما غابت المهارات وخلق الفرص وعلى المستوى الجماعي عندما عزل الفريق وتراجع بشكل غريب وافتقد لأبسط عمليات التنظيم التي مهم ان تظهر في مثل هكذا مباراة لفريق يلعب في الدور 16 ما يجعل منه ان يقدم بتركيز وقوة وفي ذهنية ولانها مباراة فاصلة وتحقيق التحول والانتقال الى دور مهم ما يتطلب اللعب بتركيز ومجاراة الخصم من خلال الملازمة القوية ومنع عناصره من الاستحواذ على الكرة واستعادتها مباشرة وفرض تقدمه من خلال الدور المطلوب وتخلي لاعبي الوسط الغائبين كعادتهم وهم من وراء الخسارة التي طالت المنتخب الذي ظهر في أسوء حالاته.

الفرص الحقيقية

وخلق الفريق المالي الفرص الحقيقة وضغط بقوة من البداية حتى تمكن من تسجيل أول أهدافه الذي جاء منسجما مع أداء اللاعبين وبعد ضياع أكثر من فرصة لكنه استفاد من وقت الهدف الذي منح الفريق القدرة على مواصلة الأداء وإرباك خطوط المنتخب لان مالي كانت الافضل قبل ان تتمكن من تسجيل الهدف الثاني و مواصلة عناصرها السيطرة على اللقاء وتقديم الاداء العالي مثلما كان الحال عليه منذ بداية المباراة التي منحت كامل السيطرة للفريق الخصم والاستفادة منها في التقدم وتنظيم الهجمات التي نجح فيها الفريق امام تخبط شديد للاعبينا والفريق الذي بدا منكمشا ومتراجعا للوراء وافتقد لروح اللعب والدفاع والملازمة واستعادة الكرة التي بقيت بإقدام لاعبي منتخب مالي الذين ظهروا بشكل أفضل من خلال الاستحواذ على الكرة بشكل اكبر والحصول على الكرات الثابتة وكأن فريقنا لم يرغب بالفوز عندما استسلم للفريق المقابل منذ البداية وظهرت الفوارق الكبيرة بين اللاعبين والحال في المستوى الذي تفوق به المنتخب المالي الذي ظهر أفضل منا كثيرا ولان لاعبينا لم يؤثروا من حيث اللعب وقطع الكرة التي بقيت تدور بين إقدام اللاعبين الماليين الذين عكسوا مستويات فنية عالية عكست تفوقه خلال الشوط الأول الذي تقدم به بهدفين وعندها يكون قد انهي الكثير من تفاصيل النتيجة وصعبها على فريقنا الذي لم يتمكن من تدارك الامور ولم يقدم نفسه كما منتظر منه ولم يظهر إمكانية في جميع خطوطه وكأنه غير موجود في مهمة تتطلب التعامل مع مثل هذه المباريات التي تمثل انعطافة على طريق المنافسة واللعب بمستوى غير الذي ظهر به رغم غياب اللاعب محمد داود الذي لم يشكل غيابه تاثيرا امام الفريق الذي ظهر منهارا و لعب من دون معنويات وتراجع مع مرور الوقت إمام طريقة لعب ومهارات اللاعبين الذين ظهر التعب عليهم بسبب ضعف اللياقة البدنية والأجواء المناخية وكشف عن حقيقة مستواه بعد الخسارة المذلة الثانية بعد الأولى إمام انكلترا وكل شيء تبخر وانتهى الامر في نهاية محزنة حتى عند المتفائلين بالفرق المالي .

تغير اللعب

ولم تغير شيءمن اللعب الذي كان ان ينطلق بصورة غير التي شاهدناها في المستوى وانعدام التنظيم ولم يظهر أي قدرة على المنافسة والصراع على بطاقة الانتقال بعدما استمر يلعب بشكل ممل وخرج عن الهدف المطلوب من المباراة في ظل الأداء الغير مقنع على مرور الوقت وزادت محنت اللعب والضعف والتراجع والفريق في الشوط الثاني عندما لعب بشكل مختلف عكس التوقعات في ان يغير من الأمور وتعويض تأخره واستمر في أسلوبه المتراجع وافتقد لمن يقوده في صناعة الفرصة قبل ان ينجح الفريق المالي من مضاعفة الأهداف في الشوط الثاني في مهمة ظهر الأفضل فيها ولان منتخبنا ومستوى لاعبينا مهد للخسارة الكبيرة فيما عكس الفريق الأخر الأداء القوي وكان له ما اراد بعدما أضاف اللاعب كوناتي الهدف الثلث د75 قبل ان يقلص بسام كريم الفارق د85 وكان ان يتمكن لاعبو منتخبنا بعدما حصلوا على جرعة معنوية لكنهم واصلوا الأداء الضعيف وليعاقبوا من الفريق الا خر بتسجيل هدفين من خلال كامرا د87 وختم لاسا أهداف فريقه الخمسة في الوقت البدل الضائع وسقط لفريقنا الذي فشل في عكس نفسه كما تتطلبه المباراة التي كانت تحتاج إلى لعب ومستوى غير الذي انتهت المباراة والنتيجة القاسية في مشاركة شكلت معناه كبيرة لفريقنا الذي افتقد لطريق اللعب المطلوب كان بالإمكان أفضل مما كان وان تقدر الأمور بشكل عملي لكن المشاركة لم تكن نهاية المطاف وعلينا ان نتعلم من دروسه وان يأتي الاهتمام الأكبر في هذا الأمر بعد تعثر منتخبنا بالصورة التي انتهت عندها المشاركة التي مهم ان تخضع للمراجعة الشاملة لما تمثله فرق الشباب والناشئين من قيمة كروية مهمة والسعي في التعامل معها بشكل فني وعملي عبر تنظيم البطولات وبإشراف كادر فني متقدم.

ناجي يتحدث

ويقول رئيس فرع اتحاد الكرة في البصرة سامي ناجي لقد انتهت البطولة وخرجنا منها بشكل كان ممكن ان يكون أفضل من الذي انتهت عندها المهمة وان يلعب اللاعبين دورا أفضل لكن هذا حال كرة القدم ولايوجد من فريق لايخسر بهدف او أكثر انها خسارة العنوان المرفوض من الجميع لكنه يخالف واقع نتائج كرة القدم التي تتطلب فريق رابح وهو ما كنا نفتقد إليه

ولايمكن لوم اللاعبين بعدما قدموا ما عليهم لانهم اصطدموا بفرق حصلت على فترة إعداد أفضل منا لكن مهم ان يخرج فريقنا من الدور 16 وكان ممكن ان يحصل الأهم لو فاز المنتخب وتقدم الى الدور الربع النهائي لكن علينا ان نراجع المشاركة وبتان والاستمرار في الاهتمام ببطولات الفئات العمرية من خلال كل من يعنيهم الامر الذي يجب التوقف عندها عبر مراجعة شاملة. لقد كانت مشاركة مقبولة وتظهر أفضل من الأولى بعدم تقدم المنتخب إلى الدور المذكور قبل ان يواجه فرق قوية أنفقت الأموال من اجل المشاركة ولانها فرق مستقرة تلعب وتعد في بلدانها عكس منتخباتنا التي لازالت تواجه عقوبة فرض الحظر الكروي الذي اخذ من الكرة العراقية الشيء الكثير لكن علينا ان نقيم الامور بعيدا عن كل شيء من اجل الارتقاء بمنتخباتنا.

بطولات للناشئين والشباب

اذا ما تقرر إقامة الدوري الممتاز بكرة القدم بالية توزيع الفرق الى مجموعتين الحديث المتداول في لجنة المسابقات وسط خلاف الفرق على الإلية حيث رغبة الفرق في اللعب وإقامة الدوري العام لانها تراه الأصلح من وجهة نظرها والبقية ترى الاخرى الافضل لها ولو لم يعلن بعد عن الية الدوري المقرر له ان ينطلق في السابع عشر من الشهر المقبل.

ما أريد التطرق الي.

ه فيما لواقيمت البطولة بطريقة تقسيم الفرق الى مجموعتين هو ان يصار الى إقامة بطولات لفئتي الناشئين والشباب بالتزامن مع إقامة مباريات الدوري مثلا ان تشهد المرحلة الأولى اقامة بطولة دوري الناشين والثانية تشهد اقامة بطولة دوري الشباب واجراء مباريات الفئات العمرية قبل مباريات الكبار كما كان الحال عليه في السبعينيات وبعدها عندما كانت تقام مثل هذه البطولات وهي تحضى باهتمام الفرق واللاعبين أنفسهم حينما يلعبون بين جمهور كبير وينتقلون مباشرة من الساحات الشعبية والمدارس ما يدعم تواجدهم وفي تجاوز مخاوف اللعب في بداية مؤكد تشكل صعوبة كبيرة قبل ان تتغير الأحوال مع مرور الوقت واستمرار المشاركات التي منحت فوائده لهؤلاء اللاعبين ومنهم من اخذ فرصة اللعب والتطور وتمثيل الفرق نفسها وكذلك المنتخبات وكانت للبطولات المذكورة فوائد كبيرة لانها شكلت البوابة للكثير لعبور الكثير من الأسماء

و الاهم ان تخضع البطولات المذكورة وإقامتها من خلال المواقع الجغرافية للفرق لتسهيل مهمة المشاركة في ظل الضائقة المالية التي تمر بها الأندية وقطاع الرياضة بعد زيادة عدد فرق الدوري الى 26 فريقا كما متوقع والإخبار تشير الى مشاركة فريقي السليمانية والموصل .

كما هناك فرصة في إلزام إشراك اللاعبين الناشين لوقت محدد مع فرقهم كما كان الحال في البطولات السابقة او العودة لإقامة بطولة منتخبات الجمهورية وفق التوزيع الجغرافي على إن تاتي المشاركة منتظمة ممثلة في مطابقة اعمار اللاعبين وان تاتي متطابقة مع تعليمات البطولات لان الاهمية تكمن هنا من اجل خلق قاعدة كروية المرتكز للكرة العراقية وراجعوا كم اسم عالمي انحدرت من هذه الفئات التي مهم ان تحضى باهتمام الاتحاد المركزي والأندية والاتحادات الفرعية حتى يجد اللاعبين الطريق سالكة امامهم في الدخول مع الفرق وتمثيلها عبر استغلال هذه الفرصة لكن الاهم ان تنظم البطولات وفق ضوابط وتعليمات دقيقة حتى تحقق الفوائد حصرا التعامل مع أعمار اللاعبين بدقة وعدم السماح لاي لاعب في المشاركة خارج تلك الضوابط التي للأسف يتحايل عليها البعض من المدربين والإداريين ولايمكن غض النظر عن هذه المشكلة وعلينا ان نهتم بالبطولات المذكورة بعد المستوى الهزيل لمنتخبنا مع انه ممثلا لقارة اسيا الذي ظهر بمستوى متدني في بطولة كاس العالم تحت سن 17 سنة وظهر في أسوء حالاته ومهم ان يجري التفكير في إقامة هذه البطولات والدفع بالفرق ان تساهم وتسعى بجد في المشاركة وان تنطلق بقوة وتعد فرقها رغم ان الاتحاد كان قد ترك البطولة وحصرها على فرق بغداد لكن مهم ان يوعز ويدعم فروعه في المحافظات للقيام بتنظيم البطولات و على مستوى أندية المحافظة من ثم إقامة بطولة للفرق المرشحة على مستوى المناطق

ان ما جرى في الهند وبعد المستوى المر الذي ظهر به منتخبنا يدعو الى مراجعة سرية لدراسة الأمور من خلال اللقاء في الأندية واذا لم تتمكن من المشاركة على مستوى الدوري او إقامة البطولات على مستوى المحافظات التي تزخر بالمواهب الكروية لكن الوضع المالي الصعب الذي يواجه الأندية التي كنها بالكاد ان تشترك في الدوري لكن عندما نتحدث عن بطولات الفئات العمرية وفقا لقدرات تلك الأندية التي خسرت الكثير بعد نقل صلاحيات الوزارة الى المحافظات ما حرمها من المنح المالية كما لم تحضى باهتمام من المجالس المحلية لتي لم تعير أهمية لقطاع الرياضة والشباب لابل لم يخطر على بالها كما نرى ذلك إمام حيرة الأندية التي لم تقدر على ادارة حتى فريقا لكرة الذي اكثر ما يمثل اغلب الأندية.

راي الحوكل

ويقول نائب رئيس فرع اتحاد الكرة في ذي قار محمد الحوكل انا اقف مع إقامة بطولات للناشئين والشباب على مستوى المحافظات لأنها من تعطي الوجوه الواعدة وتشكل أهمية استثنائية من خلال الدفع باللاعبين الى الفرق المختلفة لكن لاتبدو العملية سهلة امام ظروف العمل التي تمر به الأندية لكن ان تقام بطولات الفئات العمرية امر ن مطلوب وان تقام باي طريقة يتفق عليها سوى على مستوى الأندية او منتخبات المحافظات .ويقول مدرب الناصرية ومنتخب التربية هيثم الدبي اهم عمل بكرة القدم ياتي من خلال الفئات العمرية لانها مصدر اللاعبين والدخول في الفرق لكن بشروط ان يخضع اللاعبين الى مدربين قادرين على العطاء ويمتلكون قدرات تدريبية عالية لانهم يتولون مهمة بناء اللاعبين العملية التي مهم جدا ان تنطلق وفق سياقات عمل متقدمة وان يكون من يعمل مع اللاعبين الناشئين والشباب في مواصفات تربوية ومهنية وعملية وان يطبق المفردات الممثلة السيطرة بالكرة والتمرير بشكل واضع ينعكس على اللاعبين لان الأهم في العمل هنا يبدأ بشكل منظم وعملي والاعتناء بهؤلاء اللاعبين وإخضاعهم الى اجواء عمل متقدمة لانه ما الفائدة ان تنظم بطولات وهنالك لاعبين خارج الضوابط.

واتمنى على الاتحاد المركزي في ان يهتم بهذه البطولات وادامتها وان تدخل ضمن برنامج عمل بشكل دوري وحث الأندية للمشاركة فيها والحال للاتحادات الفرعية في ان تعود لتنظيم بطولات لفرق محافظاتها التي تشكل منطلقا لبناء القاعدة الكروية التي مهم ان تاتي متكاملة لان اغلب اللاعبين الكبار انحدروا من هذه الفرق مصدر الكرة خصوصا وان الملاعب انتشرت في المحافظات بشكل واسع وان يجري التنسيق مع وزارة الشباب لاستغلالها في تنظيم البطولات وان تهتم الوزارة بإقامة تجمعات كروية لهذه الأعمار وبعد ان كانت المراكز الشبابية المنطلق الكبير لاعداد وتخريج اللاعبين والأسماء التي تدرجت ووصلت ومثلت المنتخبات .

اجد ان الظروف مواتية في العودة لتنظيم مثل هذه البطولات منها وجود الملاعب المنتشرة في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي كما تظهر الوجوه الواعدة التي لم تجد الفرصة في ان تلعب ضمن فرق الأندية ومراكز الشباب كما وجود المدربين القادرين على إدارة الفريق بعد الدورات التي أقامها الاتحاد في عموم المحافظات أي ان الظروف مواتية لإقامة بطولات لاهم مرتكزات اللعب وللأسف ان هنالك العشرات من الأعمار الصغيرة التي تبحث عن فرصة اللعب في الأندية ومركز الشباب واجد مهم ان تشكل لجنة في الاتحاد تتولى إدارة هذه المهمة لانها مسؤولية كبيرة ولأهميتها على مستقل الكرة العراقية التي لابد ان تتركز على قاعدة ومهم ان يبدا العمل وفق الاسس الصحيـــــــحة.

وان تراعى الأمور من كل جوانبها لان اخطر عمل ياتي ن من خلال الفئات العمرية التي باتت الانموذج لعمل الاتحادات المحلية.