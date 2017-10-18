الشباب تهيىء سبل إنجاح الحدث الرياضي

تنظيم دورة سنوية للألعاب الاولمبية بمشاركة فرق المحافظات

بغداد – الزمان

تواصل وزارة الشباب والرياضة تحضيراتها لتنظيم دورة الألعاب الاولمبية المحلية، على قاعات المدارس التخصصية للموهبة الرياضية في المدينة الشبابية، لاثنتي عشرة لعبةً، بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المركزية، من اجل اكتشاف المواهب الرياضية، فضلا عن إشراك فرق المحافظات في العمل الرياضي، وتحفيز الاتحادات الفرعية على العمل ضمن بطولة موحدة.

وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات، رئيس اللجنة التحضيرية للدورة، طالب الموسوي ان وزارة الشباب والرياضة ومن خلال توجيهات السيد الوزير عبد الحسين عبطان، حرصت على الاهتمام بكل الألعاب الرياضية، وخاصة الفردية منها، مبيناً ان الوسط الرياضي بحاجة الى تطوير هذه الألعاب، لأجل انتخاب اللاعبين الموهوبين لاسهامهم في المنتخبات الوطنية.

واكد الموسوي، ان السيد الوزير وجه بإقامة دورة للألعاب الفردية الأولمبية للمحافظات بالتنسيق مع الاتحادات الفرعية،

وقد جرى البحث يوم امس في اجتماع اللجنة المشكلة، جملة من النقاط المهمة، منها عدد الألعاب الذي سيكون 12 لعبةً، وكل منها تحتوي خمسة فرق متنافسة، موضحاً ان الإتحادات المركزية ستخاطب الاتحادات الفرعية في المحافظات من اجل الزج بفرق المحافظات، ما يعطي الدورة قوة تنافسيةً كبيرة.

وبيّن الموسوي، إن الدورة ستقام على قاعات الوزارة لمدة تتراوح بين 10 الى 15 يوماً، متعهداً بتوفير كل المستلزمات المهمة من اجل إنجاح الدورة، من لجان فنية وإعلامية وتنظيمية، فضلا عن الدعم اللوجستي المتمثل في الطعام والسكن والتجهيزات، مستطرداً ان الهدف الأساسي للدورة، تنشيط الحركة الرياضية في بغداد والمحافظات، واعادة الحياة الى الاتحادات التي تعاني خمولاً بسبب قلة المهرجانات الرياضية.

واضاف، ان هناك جوائز تشجيعية مقدمة من وزير الشباب والرياضة الى الفرق الفائزة، فضلا عن احصاء عدد الميداليات التي تحصل عليها فرق المحافظات، وإدخالها في التصنيف المحلي، وفقا لنظام الدورات الاولمبية في العالم، مبيناً ان الوزارة بدأت التحضيرات عبر الاجتماع بالاتحادات، من اجل معرفة عدد الفرق والألعاب المشاركة، وتهيئة المستلزمات الضرورية لكل لعبة، فضلا عن تنظيم عمل اللجان.

وأنهى رئيس اللجنة التحضيرية للدورة، حديثه، ان الدورة ستكون سنويةً، من أجل تثقيف فرق المحافظات في التحضيرات للدورة على مدار السنة، ورفع جاهزيتها الفنية، لحث الأندية والاتحادات، على استمرار سير العمل الرياضي وفق خارطة واضحة..