مهارة غلام وفدائية ستونز تتصدّران موقعة السيتي ونابولي

توتنهام يتفوّق ويفرض أسلوبه التكتيكي على ريال مدريد

{ مدن – وكالات: فرض فريق توتنهام الإنجليزي التعادل على مضيفه ريال مدريد الإسباني وتعادل معه في عقر داره بهدف لكل منهما على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوربا.

ريال مدريد

الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني (5-10): لم يخلق حلولاً مختلفة لاختراق دفاع توتنهام خصوصًا في النصف ساعة الأخيرة مع تراجع السبيرز التام للدفاع وتأخرت تغييراته بشكل ملحوظ وهو ما أثر على القوة الهجومية للريال.

كايلور نافاس حارس المرمى (6-10): تصدى لبعض المحاولات وقدم أداءً طيبًا في لقاء توتنهام وظهر بمستوى جيد

رافاييل فاران (5-10): بعيدًا عن الهدف الذي سجله في شباك فريقه، لم ينجح فاران بالصورة التامة في إيقاف خطورة هاري كين وهرب منه الأخير في بعض الكرات كادت أن تحدث الفارق

سيرجيو راموس (5-10): عانى بعض الإرهاق وكانت هناك مساحات واضحة في دفاع ريال مدريد بسبب البطء الشديد في أدائه الدفاعي أشرف حكيمي (6-10): ظهر بصورة طيبة وخاصة على الجانب الهجومي وكان مصدر خطورة في الجبهة اليمنى مارسيلو (5-10): قدم مساندة هجومية في عدة محاولات ولكن بوكيتينو تعامل بشكل ممتاز لإيقاف خطورته لوكا مودريتش (5-10): قدم واحدة من أضعف مبارياته ولم يكن في مستواه هجوميًا وأيضًا افتقد التركيز دفاعيًا في مساندة زملائه

كاسيميرو (6-10): بذل مجهودًا بدنيًا في وسط الملعب لإيقاف خطورة كريستيان إريكسين الذي أفلت في كرة وحيدة قريبة من المرمى توني كروس (7-10): قدم مباراة مميزة على المستوى الهجومي وساهم في الهدف الذي سجله الملكي كما أنه منح فريقه السيطرة بشكل جيد

إيسكو (7-10): حاول كثيرًا صناعة الفرص لزملائه وكان أحد مفاتيح اللعب المهمة للملكي رغم إرهاقه والرقابة الصارمة من لاعبي توتنهام كريستيانو رونالدو (8-10): أفضل لاعبي ريال مدريد وأكثرهم تركيزًا على المرمى سجل هدفًا من ضربة جزاء واجتهد في عدة محاولات للتهديف وكان مصدر الخطورة الأكبر

كريم بنزيمة (5-10): أهدر عدة فرص محققة كادت أن تقود ريال مدريد للفوز بسهولة بجانب أنه لم يكن خطيرًا على المرمى بالقدر الكافٍ وتأخر استبداله من جانب زيدان

ماركو أسينسيو (5-10): لم يصنع الفارق هجوميًا رغم أنه لعب حوالي ربع ساعة ولكنه لم يستطع اختراق دفاع توتنهام بالصورة المناسبة لوكاس فاسكيز: لم تظهر بصماته مع ضيق الوقت وقلة المدة التي شارك بها

علامات توتنهام

الأرجنتيني بوكتينيو المدير الفني (8-10): فرض المدرب الأرجنتيني التكتيك والأسلوب الخاص به في لقاء ريال مدريد وخطف نقطة رغم التفوق الفردي والجماعي للملكي سيرج أورييه (7-10): ظهر بمستوى طيب رغم تفرغه بنسبة كبيرة لأداء الدور الدفاعي

دافينسون سانشيز (6-10): تألق في مواجهة تحركات الخط الهجومي للريال ولكنه كان بحاجة للمزيد من التركيز في بعض الكرات توبي ألديرفيريلد (7-10): تعامل بشكل جيد مع اختراقات وتحركات كريستيانو رونالدو يان فيرتونخين (6-10): لعب بشكل مميز واعتمد على الأداء الدفاعي لمواجهة خطورة لاعبي الريال

إيريك داير (8-10): الدينامو الذي لعب بشكل مميز لإفساد تحركات لاعبي ريال مدريد وأحد أسباب نجاح الأسلوب الذي اتبعه بوكيتينو هاري وينكس (7-10): قدم مباراة مميزة دفاعيًا وأدى دورًا رائعًا بالتغطية في وسط الملعب على الظهيرين والمساندة المميزة موسى سيسوكو (7-10): أحد اللاعبين المقاتلين وصاحب المردود البدني الكبير خاصة أنه لعب على الأطراف بشكل مميز بجانب مساندته لزملائه في خط الوسط

هاري كين (7-10): أرهق دفاع ريال مدريد بتحركاته الخطيرة ونجح في نقل هجمات فريقه لنصف ملعب ريال مدريد. داني روز (6-10): ظهر بصورة طيبة بعد مشاركته وساهم في تعزيز الصلابة الدفاعية للفريق الإنجليزي

مهارة غلام وفدائية ستونز

على صعيد اخر حظيت المباراة بين مانشستر سيتي الإنجليزي، ونابولي الإيطالي التي أقيمت اول امس الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، وانتهت بفوز السيتزينز بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا، بالعديد من المشاهد. وافتتح رحيم سترلينج التسجيل للسيتي (9)، قبل أن يضيف جابرييل خيسوس، الهدف الثاني للسيتيزنز (13) بينما جاء هدف نابولي عن طريق ضربة جزاء سجلها أمادو دياوارا (73).

رحيم سترلينج ينفجر

يقدم رحيم سترلينج، أحد أفضل مواسمه مع مانشستر سيتي، تحت قيادة بيب جوارديولا هذا الموسم. وسجل سترلينج هدف التقدم للسيتي خلال مواجهة الليلة ليرفع رصيده من الأهداف إلى 8 في 11 مباراة فقط بمختلف المسابقات، بينما سجل 10 أهداف في 47 مباراة الموسم الماضي بأكمله. وأحبط إديرسون مورايس، حارس مرمى مانشستر سيتي محاولة نابولي المبكرة في العودة إلى اللقاء بالتصدي لضربة الجزاء التي سددها درايس ميرتينز في الشوط الأول. وتصدى إديرسون، لـ3 من أصل آخر 5 ضربات جزاء سددت عليه في دوري الأبطال. وخرج لورنزو إنسيني، مهاجم نابولي وأفضل لاعبي البارتنوبي الليلة مصابًا، ما قد يشكل ضربة قوية لفريق الجنوب الإيطالي خاصة خلال السيريا آ. وحال غاب إنسيني لمدة طويلة عن الملاعب ستكون ضربة كبيرة لماوريسيو ساري المدير الفني، خاصة أنه لا يملك الكثير من الأوراق الهجومية مع غياب أركاديوز ميليك للإصابة بقطع في الرباط الصليبي. كما سيشكل غيابه صدمة كبيرة للمنتخب الإيطالي الذي يستعد لخوض مباراتي ملحق التصفيات الأوربية المؤهلة لكأس العالم بروسيا، الشهر المقبل. وحرم جون ستونز، مدافع مان سيتي، مارك هامسيك، قائد نابولي من تسحيل هدف محقق، إذ مرر ميرتينز الكرة إلى النجم السلوفاكي ليسددها في المرمى الخالي، إلا أن ستونز تصدى للكرة بجسده وأخرجها لضربة ركنية.

وأظهر الجزائري فوزي غلام، مهارة كبيرة خلال مواجهة اول امس الثلاثاء بعدما تلاعب بدفاعت الفريق المضيف، إذ راوغ 5 لاعبين من مانشستر سيتي قبل أن تتم عرقلته في النهاية داخل منطقة الجزاء. وحصل غلام بالفعل على ضربة جزاء، تمكن البديل أمادو دياوارا من ترجمتها لهدف لصالح نابــــــولي في القيقة 73.