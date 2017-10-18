مدرّب سبارتاك موسكو: الحظ حالفنا أمام أشبيلية

{ موسكو – وكالات: أكد الإيطالي ماسيمو كاريرا، مدرب سبارتاك موسكو الروسي، أن فريقه قدم مباراة مثالية أمام ضيفه إشبيلية، إلا أنه اعترف بأن الحظ حالفهم في الفرص الخطيرة التي لم ينجح المنافس الإسباني في استغلالها. ونجح سبارتاك موسكو في الفوز على إشبيلية بنتيجة (5-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما اول امس الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

وقال كاريرا عقب اللقاء: لعبنا مباراة مثالية وسمحنا بفرص قليلة للمنافس الكبير. لقد كانت مباراة صعبة وكنا محظوظين في الشوط الثاني، مثال على ذلك الهدف الذي أنقذه دميتري كومباروف من على خط المرمى. وأشاد المدرب الإيطالي بأداء حارسه الروسي أليكساندر سيليخوف الذي تصدى لعدة أهداف محققة، مضيفا أن هناك حظًا أيضًا في كرة القدم. وأوضح: لم نلعب ضد مجموعة أطفال في الحضانة، بل ضد فريق مخضرم استطاع في السنوات الأربع الأخيرة الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الأوربي. ولم يرغب كاريرا في حصر الإشادة بالمهاجم الهولندي كوينسي بروميس الذي سجل هدفين من الخمسة وكان صاحب التمريرة الحاسمة لاثنين آخرين، بل أرجعه للأداء الجماعي لكل اللاعبين. وأكد كاريرا أيضًا أن مباراة العودة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان خلال أسبوعين ستكون مختلفة تماما وصعبة للغاية، مبرزا التحسن الكبير الذي يشهده أداء الفريق الأندلسي وسط جماهيره.