ثلاثي الرعب يقود ليفربول لإكتساح ماريبور

كلوب يدفع بتشكيلة هجومية تبعثر أوراق الفريق السلوفيني

{ لندن – وكالات: سحق ليفربول مضيفه ماريبور السلوفيني (7-0) اول امس الثلاثاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا لكرة القدم. سجَّل أهداف ليفربول فيرمينو هدفين، ومحمد صلاح هدفين، وكوتينيو، وتشامبرلين، وأرنولد في الدقائق (4، 13، 19، 40، 54، 85، 90). ورفع ليفربول، رصيده لـ5 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف، أمام سبارتاك موسكو الذي اكتسح إشبيلية (5-1) ليتراجع النادي الإسباني للمركز الثالث بـ4 نقاط، فيما يتذيل ماريبور المجموعة بنقطة. شهدت المباراة تألقًا واضحًا لثلاثي الرعب في ليفربول محمد صلاح، وفيرمينو، وكوتينيو، حيث سجلوا 5 أهداف، وأضاعوا فرصًا محققة لمضاعفة النتيجة. دفع يورجن كلوب منذ البداية بتشكيلة هجومية ضمت، لويس كاريوس، ترينت أرنولد، جويل ماتيب، ديان لوفرين، ألبرتو مورينو، إيمري كان، فينالدوم، جيمس ميلنر، محمد صلاح، كوتينيو، فيرمينو. اعتمد كلوب على طريقة (4-3-3)، بعدما مال صلاح للجانب الأيمن، وكوتينيو لليسار، وفي الأمام كان فيرمينو، لكن الثلاثي تبادل الأماكن في كثير من الكرات، وهو ما أربك المنافس كثيرًا، ومنعه من السيطرة على مهاجمي ليفربول. وتبعثرت أوراق ماريبور أمام قوة الهجوم الإنجليزي، ليتلقى الهدف تلو الآخر، ولولا حارس مرماه لسكنت شباكه العديد من الأهداف الأخرى. بدأت المباراة بهجوم إنجليزي، وهرب محمد صلاح مبكرًا بالكرة ودخل منطقة الجزاء، ولعب كرة عرضية لفيرمينو، داخل منطقة الست ياردات سددها في المرمى محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الرابعة. وواصل ليفربول، سيطرته التي قاربت على 70 بالمئة ولم تذهب الكرة نحو مرمى ليفربول إلا بعد نحو 8 دقائق من المباراة، وسجَّل ليفربول هدفه الثاني عن طريق كوتينيو في الدقيقة (13). وأهدر فيرمينو، بعدها بدقيقتين هدفًا محققًا من عرضية داخل منطقة الجزاء لعبها بغرابة خارج المرمى. وكلَّل محمد صلاح مجهوده بالهدف الثالث لفريقه والأول له في الدقيقة (19) من تمريرة فيرمينو، حيث استغل سرعته، وكسر التسلل وانفرد، وسجَّل في الشباك. وجاء الهدف الرابع عبر محمد صلاح في الدقيقة (40)، وأهدر سولار فرصة محققة للمنافس في الدقيقة (45) عندما وصلته الكرة خلف الدفاع لعبها برأسه أخطأت الشباك بقليل. الشوط الثاني بدأ بهجوم لليفربول، ولكن ليس بقوة الشوط الأول وسط تراجع دفاعي كبير للمنافس، ومنع الحارس، كوتينيو من التسجيل بعدما تصدى لتسديدة نارية. وسجل فيرمينو، الهدف الخامس، بضربة رأس رائعة من عرضة كوتينيو، ذهبت للزاوية البعيدة للمرمى. وأخرج كلوب، محمد صلاح، لإراحته في الدقيقة (56)، ودفع بتشامبرلين ليهدأ اللعب الهجومي لليفربول. وقبل النهاية أضاف تشامبرلين الهدف السادس في الدقيقة (86)، ثم أضاف أرنولد الهدف السابع بالدقيقة (90).