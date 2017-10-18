دمار شامل لحقوق المتقاعدين

فئة متعبة

صادق مجلس الوزراء على قانون التامينات الاجتماعية في الايام التي مضت كبديل عن قانون التقاعد الحالي فالقانون الجديد سوف يلحق ضررا كبيرا جدا برواتب المتقاعدين الذين تعبوا خلال سنوات طويلة من بداية عملهم ولجأوا بنهاية الخدمة الى التقاعد ومن اضراره الغاء مخصصات غلاء المعيشة البالغة نسبة 1 بالمئة عن كل سنة خدمة كما الغى مخصصات التحصيل العلمي كافة وحدد الراتب التقاعدي بـ 80 بالمئة من الاسمي كحد اعلى. والخلاصة الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين تنحصر بين 400 الف كحد ادنى و800 كحد اعلى وهذا الحد الاعلى لا يحصل عليه الا من كان راتبه الاسمي مليونا ومئة الف دينار وهناك رواتب اقل تحصل ليس الكل تاخذ رواتب تقاعدية عالية ما عدا الاستقطاعات المفاجئة لابد من رفضه بشتى الوسائل ومنع البرلمان من التصويت عليه في اي جلسة من جلساته…

نعلم انه سوف يتم إستقطاع مبالغ كبيرة من شريحة المتقاعدين وتحويلها إلى القطاع الخاص ان من اشار الى هذا القانون واقنع الحكومة العراقية برئيسها ووزرائه بالمواقفة عليه لا يهمه غير استحصال الفوائد من القروض التي سيقدمها للعراق.

ونأتي بالعتب هنا على من يريد تطبيق هذا القانون الذي يحتاج لتنفيذه بشكل كامل الى ((تفعيل قانون الضرائب العراقي واضافة الكثير من البنود والشروط القاسية على المواطن البسيط المنهك طوال كل تلك الاعوام وتوقع انه سيرتاح ببيته ويحال للتقاعد)) حتى تسطيع الحكومة تنفيذ هذا القانون لان الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين لن تكفي نهائيا مهما زاد حجم الاستقطاع وسوف تفشل الدولة بتامين رواتب المحالين على هذا القانون ويرتفع عجز الموازنة اكثر واكثر كما حصل سابقا وسيحتاج العراق الى القروض الخارجية بشكل كبير اقول للسادة مستشاري رئيس الوزراء العبادي نرجو منه كل الرجاء ان نبعد القوانين الغربية والامريكية عن القوانيين العراقية كما فشلت تجربة مكاتب المفتشين العموميين المطبقة في امريكا طبقت بالعراق واضرت به او التطوع لتكوين الجيش بعدد محدود لان الامر يختلف تماما ولن تنجح هذه التجارب الامريكية الاقتصادية لأنها تؤسس على اساس نظام الحكم الأمريكي واقتصاده القوي ومواردها الكثيرة وقانونه القوي المطبق هناك على كل الناس سواسية وهي نفس القوانين التي رفضتها الكثير من الدول العربية والخليجية بالتحديد مجلس الوزراء صادق على قانون التامينات الاجتماعية وهو بديل عن قانون التقاعد الحالي الذي ناخذ رواتب تقاعدية بموجبه والقانون الجديد سوف يلحق ضررا كبيرا جدا برواتبكم كموظفين ومتقاعدين حيث الغى منكم غلاء المعيشة وهي 1 بالمئة عن كل سنة خدمة والغى مخصصات الشهادة وحدد الراتب التقاعدي بـ 80 بالمئة من الاسمي كحد اعلى ان طبق هذا القانون سيكون اكبر كارثة معيشية منذ 2003 على المتقاعدين والموظفين وبالتالي على السوق العراقية والكسبة والفقراء واتت جلسه في مجلس النواب اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وقال (عامر الخزاعي) في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان ان “قانون التأمينات الاجتماعية حصل فيه لبس في الفقرة التي جاءت من الحكومة والمتعلقة بالغاء بعض فقرات التقاعد في قوانين خاصة بمؤسسة الشهداء وقانون السجناء.

واضاف “منذ عام 2011 بدانا التفكير بالضمان الاجتماعي، وان يكون لكل عراقي يسكن العراق استحقاق تقاعدي لضمان حياته سواء كان مريضا او معاقا او عاطلا او عاملا في القطاع الخاص”.

وبين ان “منذ العام المذكور بدأنا نعمل بمسميات عديدة لهذا القانون فتارة قانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد لجميع العراقيين الى ان وصلت وقبل اسابيع، الى ان يسمى قانون التأمينات الاجتماعية ويصار الى هيئة التامينات الاجتماعية التي تجمع التقاعد والضمان وبعض القوانين المتعلقة بما يشبه التقاعد والضمان”.

واشار الى ان “قانون التأمينات الاجتماعية سيكون افضل قانون سيشهده العراق بعد 2003 لانه لجميع العراقيين، كما الحال في الدول الغربية”.

واوضح ان “مؤسسة الشهداء والسجناء لها قوانين خاصة، والقانون الخاص يقيد العام، اضافة الى ان ما يعطى لذوي الشهداء والسجناء هو منحة وليس تقاعدا، لانه محدد بفترة زمنية وهو من خزينة الدولة، وليس من وزارة المالية، حيث ان الفئات الهشة تعطي جزءا بسيطا والحكومة تعطي الباقي في التأمينات الاجتماعية، اما التاجر فيعطي التوقيفات التقاعدية كاملة، ثم يأخذ راتب تقاعدي بعد 15 سنة”.

واكد ان “الفقرة المتعلقة بالشهداء والسجناء هي فقرة خطأ جاءت بالقانون، لان القوانين الخاصة تقيد العامة، والتقاعد العامة تحمل فقط امانة من وزارة المالية، وتعطيها للمتقاعدين بضمن فئات العدالة الاجتماعية”، لافتاً الى ان “هذه الفقرة لن تمر بالقانون لانها مخالفة للقوانين الاخرى”.

واثار قانون التأمينات الاجتماعية جدلاً كبيرا، بالرغم من الفائدة التي جاء بها، الا انه وبحسب السياسيين، يضر شريحة الشهداء والسجناء السياسيين ” وبعد النظر الى هذا الحوار ان هكذا قانون لا يفيد ان طبق للفئات التقاعدية لان الغرب لديه بنى تحتية وخدمات على جميع الاصعدة عكس العراق منهك بجميع طبقاته وهذا القانون سيكون مجحفا جدا للطبقات الي احيلت للتقاعد والتي فنت عمرها في الخدمة ونالت ما نالت من السنين واتى بها الوقت لترتاح ونلتمس منهم النظر لقانون كهذا لاراحة تلك الفئة المتعبة

اماني حياد النداوي – بغداد