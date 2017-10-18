طلب للإستعارة أو دعوة للإنتماء ؟

الكتابة عملٌ بائسٌ والقراءةُ تجعلني أكثر بؤساً،

أحتاج لخلع ذلك العالم الكبير جداً كالمجرة من مخيلتي،أحتاج أن أرمي جميع الأحلام في القمامة وأحرقها أريد أن أختنق من دخانها حتى أكرهها،

علينا أن نتألم مما نحب كي نكرهه بقناعة ،

أحتاج أن أكون امرأة كالأخريات أرغب بأن تقتصر حياتي على العدسات اللاصقة والرموش الصناعية أريد أن اختبىء بالأصباغ والألوان الكثيرة من بؤس العالم ، أرغب بالتحدث عن الجميع بسوء حتى أكون امرأة محبوبة جداً، أحتاج أن أثرثر كثيراً عن الألم والحظ ، سئمت من حياتي المملة من الأقلام من الوحدة من تلك النظرة الغريبة التي أراها بعيون الآخرين سئمت من فقدان من أحب وسئمت من كوني أنا..

أحتاج لامرأة ساذجة ترغب بي وتعيرني ذاتها وسأهديها أنا بكامل قواي العقلية وبكامل رفوف الكتب المرتبة في مختيلي بكامل الليالي والتعب بكامل التحديات التي جعلتني أصل لما عليه الآن،

أرغب بالاختباء خلف صورة فنانة أجنبية مشهورة فمن المعيب أن يراني الآخرون بصورتي الحقيقة!

أرغب بزوج يصفعني كلما شعر بالضجر حتى أجد شيئاً مهماً يجعل النساء تنصت لي بهدوء…

أرغب بالعيش كباقي النساء سئمت من السير وأنا وحيدة.

ملاذ ليث فؤاد