الواسطي يستأصل ورماً في الفك بإستخدام الطباعة ثلاثية الإبعاد

البصرة: المالية تطلق تخصيصات مستشفى الطفل لإمراض السرطان

البصرة – الزمان

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اطلقت وزارة المالية التخصيصات التي حددها مجلس الوزراء لمستشفى الطفل لامراض السرطان في محافظة البصرة . وقال مدير عام صحة المحافظة رياض عبد الامير في تصريح امس ان (الوزارة اطلقت التخصيصات المالية التي خصصها مجلس الوزراء للمستشفى)، مشيدا (بدور رئيس الوزراء حيدر العبادي لتدخله الشخصي في الموضوع وكذلك عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي ومفتش عام الوزارة المالية لجهودهما المبذولة في متابعة الموضوع). فيما نجح فريق طبي في مستشفى الواسطي التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة في باجراء عملية لمريضة تعاني من ورم الاميلوبلاستوما في الفك الاسفل من الوجه من خلال استخدام الطباعة ثلاثية الابعاد ، فيما تواصل ملاكات الدائرة حملة شبه الوطنية للقاح الاطفال ضد شلل الاطفال.

وقال مدير المستشفى عباس محمد النصراوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا اجرى عملية جراحية لمريضة ثلاثينية تعاني ورم الاميلوبلاستوما في الفك الاسفل للجهة اليمنى من الوجه). من جانبه قال رئيس الفريق الطبي علي شذر زايد ان (المريضة راجعتالعيادة الاستشارية للمستشفى وكانت تعاني من ورماً في الفك الاسفل وبعد اجراء الفحوصات الشعاعية والمختبرية تم اجراء عملية لاستئصال الورم وتعويض الفك الاسفل بزراعة عظم من حوض المريضة وتثبيته بصفائح معدنية تعويضية اعتمادا على النموذج الرقمي وهي تقنية جديدة تساعد على تقليل وقت العملية والمحافظة على حجم المكان المصاب كما تعطي هذه التقنية شكلا طبيعيا للفك مشابه لشكله الاصلي). وحقق قطاع البلديات الاول التابع للدائرة ذاتها 19 بالمئة خلال اليوم الاول من حملة شلل الأطفال شبه الوطنية . وقالت مديرة القطاع شذى جعفر الموسوي ان (الهدف الكلي لتلقيح الاطفال هو115792 حيث قامت الفرق الصحية الثابتة والمتحركة في المراكز الصحية بتلقيح 17614 طفلا دون سنة الخامسة من العمر بلقاح شلل الاطفال في اليوم الاول من انطلاق الحملة).واضافت ان (الفرق الصحية قامت بتقليح 292 طفلا لاول مرة وتلقيح 8 من الاطفال النازحين و 189 من الضيوف فضلا عن القيام بحملات توعة ضد المرض من خلال توزيع المطويات والفولدرات). واعلن قطاع الصدر عن تلقيح 4634 طفلاًفي اليوم الاول من الحملة . وقال مدير القطاع باسم عبود الكناني ان (هذه الاعداد من الاطفال الذين تم تلقيحهم يشمل المراكز الصحية الثلاثة التي تم تحديدها من قبل الدائرة وهي مراكز طرفية في مدينة الصدر).

لافتا الى ان (الفئات المشمولة هم الاطفال دون الخامسة ، اذ تم تلقيحهم بلقاحي شلل الاطفال الفموي ثنائي النمط للفئة العمرية دون سن الخامسة من العمر ولقاح الشلل الزرقي من شهرين ولغاية سنتين للمناطق النائية والعشوائية حيث تم تلقيح 4634 طفلاً بلقاح شلل الاطفال الفموي و430 طفلاً بلقاح شلل الاطفال الزرقي الخماسي الثاني). من جهة اخرى قامت شعبة السيطرة على الأمراض الانتقالية التابعة للدائرة بحملة واسعة لمكافحة القوارض في بغداد التي شملت منطقتي الحميدية والدسيم التابعتين الى قطاع الرعاية الصحية الاولية في مدينة الصدر . وأعلنت مديرة الشعبة خالدة سلمان ان (الحملة تضمنت إرسال عدد من فرق مكافحة القوارض في تلك المناطق التي تسبب انتشار الإمراض الانتقالية)، لافتا الى ان (تلك المناطق تعاني مشكلات بيئية تساعد على انتشار تلك القوارض اضافة الى مباشرة عمليات الذبح غير الاصولية وانتشار فضلات الحيوانات داخل الاسواق التي تحولت الى بؤر لانتشار تلك القوارض وتم توحيد الجهود بين المجالس البلدية ووجهاء العشائر بهدف ايجاد الحلول الكفيلة بإنهاء معاناة المواطنين في تلك المناطق)، مشددة على (الدور المهم لسكنة تلك المناطق في المساهمة بتنظيف تلك الأماكن التي أخذت بالتزايد وتهدد حياة المواطنين).

واستقبل مستشفى الشيخ زايد العام 11ألف مراجع واجرى145 عملية خلال الشهرالماضي .

وقال مدير المستشفى عمار حسن كاطع ان (المستشفى استقبل 11506 مراجعين خلال شهر توزعت بين وحدة الطوارئ 857 واستشارية 2935 فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 145 عملية في مختلف الاختصاصات الطبية توزعت بين جراحة عامة 92عملية منها 4 فوق الكبرى و10 كبرى و78 وسطى اما الكسور والعظام فقد بلغ عدد العمليات 53 عملية منها 13 فوق الكبرى و 17 كبرى و 23وسطى).

واضاف ان (عدد المرضى الراقدين 302 مريضا فضلا عن الفحوصات الساندة حيث بلغ عدد مراجعي وحدة الرنين485 مراجع اما وحدة المفراس فقد بلغ عدد المراجعين 358 مراجعاً ووحدة الاشعة5089 مراجعاً اما وحدة تخطيط القلب فقد استقبلت 466 مراجعاً ووحدة العلاج الطبيعي 20 مراجعاً ووحدة السونار 624 مراجعا )، مبينا ان (مختبر المستشفى اجرى 30077 فحصا مختبريا).