لبنان يطلق حملة توعوية لمنع المسافرين من إدخال الفاكهة

كربلاء: إتلاف طنين من المعجون الأيراني التالف

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

بيروت- وجدان شبارو

تمكنت احدى المفارز الصحية التابعة لدائرة صحة كربلاء من اتلاف شحنة تقدر بأكثر من 2 طن من مادة معجون الطماطة ايراني المنشأ لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. وقال مدير شعبة الرقابة الصحية احمد فيصل لـ (الزمان) امس ان (احدى المفارز الصحية في احدى السيطرات الرئيسة لمدخل كربلاء وعلى طريق بابل من ضبط شحنة كانت محملة بشاحنة خلال محاولة ادخالها الى المحافظة وهي محملة بأكثر من 2 طن من مادة معجون الطماطة ايراني المنشأ). مضيفا انه (تم حجز 111 صفيحة كبيرة الحجم من مادة المعجون وبواقع 20 كغم لكل واحدة منها). مشيرا الى انه (تم سحب عدة نماذج منها وارسالها الى مختبر الصحة العامة في كربلاء لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري). مبينا ان (نتائج الفحص اثبتت فشلها مختبريا حيث تمت مصادرة الشحنة ومن ثم اتلافها في منطقة الطمر الصحي وبحضور صاحب العلاقة ووفق محضر رسمي).

وطالب فيصل (التجار واصحاب المعامل والمنتجات الغذائية ومورديها بضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة الصحية لتجنب المساءلة القانونية والخسائر المالية). داعيا (اهالي المحافظة الى التعاون مع فرق الرقابة الصحية والتأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها.

مؤتمر صحفي

وفي لبنان اطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة في الامم المتحدة حملة توعية تحث المسافرين على الامتناع من ادخال الفاكهة والخضار الى لبنان. وقالت دعوة تلقتها (الزمان) امس ان (الوزارة تعقد مؤتمرا صحفيا بحضور الوزير غازي زعيتر ومدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام وممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة موريس سعادة لإطلاق حملة توعية تحث المسافرين على الامتناع من ادخال الفاكهة والخضار الى لبنان وذلك في العاشرة صباحا من يوم الجمعة المقبل بفندق الراديسون بلو)، مشيرة الى ان (الحملة تهدف الى منع دخول بيوض ويرقات ذباب الفاكهة غير المرئية التي قد تتسبب بخسائر فادحة للمزارع اللبناني فضلا عن اعاقة التنوع البيولوجي وكذلك تؤدي الى الاستخدام غير الرشيد للمبيدات التي تؤثر على صحة المستهلك)، مؤكدة ان (الارتفاع في التجارة الدولية والسفر اثبتا انهما العاملان الرئيسان في ادخال الافات والامراض النباتية من المناطق المصابة الى غير المصابة بتلك الافات)، وتابعت ان (كل من الوزارة ومصلحة الابحاث والمنظمة وكذلك المديرية العامة للطيران المدني والكمارك يعملون على دعم المزارع اللبناني والقطاع الزراعي بالاضافة الى الحفاظ على صحة المستهلك من خلال منع دخول وانتشار ذباب الفاكهة في لبنان).