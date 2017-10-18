فرض عقوبات على من يدعي الإعاقة أو يستغلها للإستجداء

العمل تحقّق مليار دينار عن رسوم الشركات الأجنبية العاملة في العراق

بغداد – داليا احمد

حقق قسم العرب والاجانب في دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهر ايلول الماضي ايرادات بلغت مليار دينار من رسوم اجازات عمل للشركات الاجنبية العاملة داخل البلاد. واكد الوزير محمد شياع السوداني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القسم استطاع استيفاء رسوم بنحو مليار دينار وفقا للقرار رقم 80 الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 3013 الذي حدد آلية التعاقد مع الشركات الاجنبية العاملة داخل البلاد).

منح اجازات

مضيفا (وايضا رسوم عن منح اجازات عمل للقطاع الخاص واستقدام مدبرات منزل اجنبيات وايضا عن زيارة لجنة تحديد حجم العمالة لمشاريع القطاع الخاص).مشيرا الى ان (الاموال المستوفاة ستعمل على تعزيز قدرة الوزارة على تنفيذ خططها المرسومة من اجل تقديم افضل الخدمات لشرائح المجتمع الضعيفة). فيما حذرت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من مخالفة تعليمات وضوابط القانون واستغلال الاعاقة لاغراض التسول.

ذوو اعاقة

وقال رئيس الهيئة أصغر عبد الرزاق الموسوي ان (القانون رقم 38 لسنة 2013الخاص بذوي الاعاقة يتضمن مواد تنص على فرض عقوبات على الاشخاص من ذوي الاعاقة في حال مخالفة الضوابط والتعليمات).

لافتا الى ان (المادة 21 من الفصل السابع الخاص بالعقوبات ينص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او غرامة لا تقل عن500 الف دينار او بالعقوبتين معا كل من ادعى خلافا للحقيقة انه من ذوي الاعاقة او يحتاج الى رعاية خاصة ويحصل على اعفاء او تسهيل او امتياز او منحة مما نص عليه القانون على ان تسترجع المبالغ والامتيازات كافة التي منحت له).واضاف ان (المادة 22 من القانون تنص على عقوبة الحبس بنفس المدة السابقة اي لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لاتقل عن 500 الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار كل شخص من ذوي الاعاقة او الاحتياجات الخاصة استغل اعاقته كوسيلة للتسول).

داعيا الى ( ضرورة الحد من ظاهرة التسول الموجودة في بغداد)، وتابع الموسوي ان (امجلس النواب وبعد بذل جهود استثنائية من قبل الوزارة اقر قانون رقم 38 لسنة 2013 نظرا لما شهده العراق من احداث وحروب على مر العصور واخرها حربه ضد داعش الامر الذي ادى الى زيادة نسبة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة واصبحت الحاجة ملحة لتشريع قانون يعنى بتلك الشريحة ويلبي احتياجاتهم ومستلزماتهم ويعمل على اعادة دمجهم في المجتمع). وتناقش هيئة رعاية الطفولة الخطة التنفيذية لحماية الطفل في العراق. وقالت مدير مكتب رعاية الطفولة عبير مهدي الجلبي ان (الهيئة ناقشت خلال اجتماعها الدوري الثالث للعام الجاري برئاسة الوكيل الاقدم للوزارة فالح هادي العامري نيابة عن السوداني الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل في العراق).

واضافت ان (ممثلة وزارة التخطيط التي اعدت الاطار العام للخطة متكونة من مجموعة ملاحظات بشأن التفاصيل و البرامج والانشطة التي تضمنتها الخطط المقدمة من الوزارات الممثلة في الهيئة)، مشيرة الى ان (المجتمعين بحثوا موضوع تشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية لرصد ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل).