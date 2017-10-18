نبض القلم

دولة الوهم ووهم الدولة – طالب سعدون

داعش ( دولة وهمية ) قامت بســــرعة ، وسقطت وانتهت باسرع من المتوقع لها ، وذهبت بلا رجعة ، وهي تلفظ انفاسها الاخيرة الأن في جميع الاراضي التي قامت عليها فكرة هذه ( الدولة ) التي لا أساس لها ، بل مجرد (كلام في الهواء ) ، و( راية سوداء ) ، وظاهرة غريبة ، لم تجد تربة مناسبة لافكارها المتطرفة والهمجية والضلالية والظلامية ، وإن وجدت جغرافية تتمدد عليها ، وتشكل مساحة كبيرة ، ربما تعادل ، أو تزيد على مساحات دول حقيقية قائمة منذ الازل ..

ولا أريد في هذه الاسطر التوسع في هذه الظاهرة الخطيرة ، لانني تناولتها في مقالات عديدة ، منها بعد ظهور داعش مباشرة ، وسيطرتها على مساحات كبيرة من أرض العراق الطاهرة دون أن يهتز لي يقين بنهايتها حتما…

وما أن سقطت ( الدولة الوهمية ) كصفحة أخرى في الكتاب الاسود للاحتلال الامريكي ، بعد الصفحة الاولى العسكرية العدوانية ، حتى ظهر (وهم الدولة ) في مكان أخر ، ضمن صفحة جرى الحديث عنها كثيرا لتقسيم العراق ، وهو مخطط مطروح منذ زمن طويل …

وهذا الوهم عاش يداعب خيال المنظرين له ، والحالمين به..

فمــــــا لم يتحقـــــق خلال عشــــــرات السنــــــــين ، هل يتحــــقق في بضع سنين .. ؟!..

– صعب أن يتحقق ذلك الحلم – الوهم في بيئة ( التربة والمناخ ) لم تعد الان مناسبة لتحويله الى حقيقة ..

فاذا كان مثل ذلك ( الحلم ) قابلا للتحقق بمثل هذه البساطة التي يتصورها البعض ، لماذا تأجل كل ذلك التاريخ الطويل الى الآن ، مع وجود فرص مماثلة سابقة ، ودعم خارجي كبير فقده الأن ..؟

واذا كان كذلك – أي بمثل هذه السهولة – فأنه يعد مقصرا من لم يقدم على هذه الخطوة في ما مضى من الزمن ، ويفترض أن يحاسب من قبل الشعب الكردي ، لأنه بذلك فوت عليه الفرصة ، ولم يكن أهلا لتمثيله في حينه !! ..

– كلا …

الامر ليس هكذا أبدا.. فاقامة الدولة ليست بتلك السهولة ، فهي ليست أمنيات فقط ، أو تأتي مجرد رد فعل لخلاف معين مع المركز ، أو موقف قد لا يعجب (صاحب الشأن) ، أو ينطلق من رغبة ذاتية ، وغاية ظرفية ، وأفكارغير واقعية تراوده ، أو تعتريه حالة من ( الوهم ) بانه من القوة ما تمكنه من فرض ما يريد ، وبالتالي قد يرى أن الفرصة مؤاتية ، وقد حان آوانها ( ! ) الأن ، فلماذا ( لا يستغلها !) لاقامة الدولة ، وبذلك يكون قد وقع في خطأ قاتل له بداية ، دون أن يستطيع تحديد نهايته السلبية ، وستترتب عليه نتائج خطيرة ليست في صالح الشعب الكردي ، بسبب حسابات غير واقعية ، وحماسة انفعالية دون قراءة صحيحة للواقع …

وهناك من توهم أيضا أن ( هذا الجزء) كان دولة فعلية ، وإن لم يكن بإعلان رسمي فلماذا لا يصبح دولة ( حقيقية ) ، على أساس أنه كان يدار من القائمين عليه دون تدخل مباشر من المركز، وفيه هياكل ادارية ترتقي في عائدها وأدائها الى أن تكون مؤسسات دولة ، متناسين أن هذه المؤسسات تعود الى الحكومة المركزية أساسا ، وليست من صنعه ، ولذلك اُفرغت من مضمونها الدعائي ، بعد ان طالبت الدولة الاتحادية بها ، وشرعت ببسط نفوذها ، والقيام بعملية انتشار واسعة ..

كما أن ما حصل من ( تقدم وعمران وإستقرار) متميز عن إجزاء اخرى من البلاد ، كان بسبب ما يأتي لهذا الجزء من المركز من عائدات وامتيازات ، ولذلك قد يخسر الشعب العراقي في هذا الجزء تلك الفرصة اذا اتجهت الامور بمسار أخر مختلف ..

كما تعاملت الدول معه على اساس أنه جزء من الدولة المركزية ، وليس دولة قائمة بذاتها ، ولذلك وقفت موقفا مغايرا لموقفها السابق المتعاون معه ، ما أن شعرت انه يفكر ( بالانفصال ) عن المركز الذي يرفض ذلك ، وبات معزولا داخل جدرانه التي فرضها على نفسه بنفسه ، بسبب هذه الفكرة التي لم يُقدر مسبقا ليس مدى صعــــــوبتها فحسب ، وانما استحالتها في التطبيق أيضا ..

وبذلك تكون هذه الخطوة قد اضرت ليس بالشعب في هذا الجزء من الوطن من الناحية المادية والحياتية فقط ، وانما بحلمه المستقبلي ايضا والى الابد باقامة دولة في اي بقعة يتواجد فيها في الدول الاخرى …

لقد تغيرت الظروف ، وما كان متاحا ، أو مطروحا بالامس ، ليس شرطا ان يتحقق اليوم أو غدا أو بعد غد …

فهل يعي من يفكر بالانفصال هذه الحقائق الجديدة اليوم ، وان خيمة الوطن كبيرة وتسع الجميع ، وتوفر لهم الظل الظليل والعيش الرغيد ، وأن يعمل الجميع على ان تكون الحالة الجديدة فرصة تاريخية للمراجعة الشاملة والحوار البناء بين جميع الاطراف السياسية والوصول الى خطة استراتيجية شاملة لبناء العراق والدولة ، وتجاوز أخطاء المرحلة الماضية ، وإعادة ترتيت البيت العراقي على أسس جديدة تقوم على مبادىء المواطنة ، والمصالحة الحقيقية ، ولملمة الجراح وتضميدها لتشفى ، وتعزيز الوحدة الوطنية في النفوس والارض معا ، وهي التي ستجعل الجميع رابحا ، من خلال مردودها الايجابي عليهم دون استثناء ..

– نتمنى ..

كلام مفيد :

بعض الناس سوف يتــــــركونك ، ولكن هذه ليست نهاية قصتك ، إنما نهاية دورهم في قصتك … (سقراط).