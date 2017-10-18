دولة الوهم ووهم الدولة – طالب سعدون

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نبض القلم

دولة الوهم ووهم الدولة – طالب سعدون

 

داعش ( دولة وهمية  ) قامت بســــرعة ، وسقطت وانتهت  باسرع من المتوقع لها  ، وذهبت بلا رجعة ، وهي تلفظ انفاسها الاخيرة الأن في جميع الاراضي التي قامت عليها فكرة هذه ( الدولة )  التي  لا أساس لها ، بل مجرد (كلام في الهواء ) ، و( راية سوداء ) ، وظاهرة غريبة ، لم تجد تربة مناسبة لافكارها المتطرفة والهمجية  والضلالية  والظلامية ، وإن وجدت جغرافية تتمدد عليها ، وتشكل مساحة كبيرة ، ربما تعادل ، أو تزيد على مساحات دول حقيقية قائمة منذ الازل ..

ولا أريد في هذه الاسطر التوسع في هذه  الظاهرة الخطيرة ، لانني تناولتها في مقالات عديدة ، منها بعد ظهور داعش مباشرة ، وسيطرتها على مساحات كبيرة من أرض العراق الطاهرة دون أن يهتز لي يقين بنهايتها حتما…

وما أن سقطت ( الدولة الوهمية )  كصفحة  أخرى في الكتاب الاسود  للاحتلال الامريكي  ، بعد الصفحة الاولى العسكرية  العدوانية ، حتى ظهر  (وهم الدولة )  في مكان أخر ،  ضمن صفحة جرى الحديث عنها كثيرا لتقسيم العراق ، وهو مخطط مطروح منذ زمن طويل …

 وهذا  الوهم  عاش يداعب خيال المنظرين له ، والحالمين به..

فمــــــا لم يتحقـــــق خلال عشــــــرات السنــــــــين ، هل يتحــــقق في بضع سنين .. ؟!..

– صعب أن يتحقق ذلك الحلم – الوهم في بيئة (  التربة والمناخ  ) لم تعد الان مناسبة لتحويله الى حقيقة ..

فاذا كان مثل ذلك ( الحلم ) قابلا للتحقق  بمثل هذه البساطة  التي يتصورها البعض ، لماذا تأجل كل ذلك التاريخ  الطويل الى الآن ، مع وجود فرص مماثلة سابقة ، ودعم خارجي كبير فقده الأن ..؟

واذا كان كذلك – أي بمثل هذه السهولة –  فأنه يعد مقصرا من لم يقدم على هذه الخطوة في ما مضى من الزمن ، ويفترض أن يحاسب من  قبل الشعب الكردي ، لأنه  بذلك فوت عليه الفرصة ، ولم يكن أهلا لتمثيله في حينه !! ..

– كلا …

الامر ليس هكذا أبدا.. فاقامة الدولة ليست بتلك السهولة ،  فهي ليست أمنيات فقط ، أو تأتي مجرد رد فعل لخلاف معين مع المركز ، أو موقف قد لا يعجب  (صاحب الشأن) ، أو ينطلق من  رغبة ذاتية ، وغاية  ظرفية ، وأفكارغير واقعية  تراوده ، أو تعتريه حالة من ( الوهم ) بانه من القوة ما تمكنه من فرض ما يريد ، وبالتالي قد يرى أن الفرصة مؤاتية ، وقد  حان آوانها ( ! ) الأن ، فلماذا ( لا يستغلها !)  لاقامة الدولة ، وبذلك يكون قد وقع في خطأ قاتل  له بداية ، دون أن يستطيع تحديد نهايته السلبية ، وستترتب عليه نتائج خطيرة ليست في  صالح الشعب الكردي  ، بسبب حسابات غير واقعية ، وحماسة انفعالية دون قراءة صحيحة للواقع  …

وهناك من توهم أيضا أن ( هذا الجزء) كان دولة فعلية ، وإن لم يكن بإعلان رسمي  فلماذا لا يصبح دولة  ( حقيقية ) ، على أساس أنه كان يدار من القائمين عليه دون تدخل مباشر من المركز، وفيه هياكل ادارية  ترتقي في عائدها وأدائها الى أن تكون مؤسسات دولة ،  متناسين أن هذه المؤسسات تعود الى الحكومة المركزية أساسا ، وليست من صنعه ، ولذلك اُفرغت من مضمونها  الدعائي ، بعد ان طالبت الدولة الاتحادية بها  ، وشرعت ببسط نفوذها ،  والقيام بعملية انتشار واسعة ..

 كما أن ما حصل من ( تقدم وعمران وإستقرار) متميز عن إجزاء اخرى من البلاد ، كان بسبب ما يأتي  لهذا الجزء  من المركز من عائدات وامتيازات ، ولذلك  قد يخسر الشعب العراقي في هذا الجزء  تلك الفرصة اذا اتجهت الامور بمسار أخر مختلف ..

 كما تعاملت  الدول معه على اساس أنه جزء من الدولة المركزية ، وليس دولة قائمة بذاتها ، ولذلك وقفت موقفا مغايرا لموقفها السابق المتعاون معه ،  ما أن شعرت انه يفكر ( بالانفصال ) عن المركز الذي يرفض ذلك ، وبات معزولا داخل جدرانه التي فرضها على نفسه بنفسه ،  بسبب هذه الفكرة التي لم  يُقدر مسبقا ليس مدى صعــــــوبتها فحسب ، وانما استحالتها في التطبيق أيضا ..

وبذلك تكون هذه الخطوة  قد اضرت ليس بالشعب  في هذا الجزء من الوطن من الناحية المادية  والحياتية  فقط ، وانما بحلمه  المستقبلي ايضا والى الابد باقامة دولة في اي بقعة يتواجد فيها في الدول الاخرى …

 لقد تغيرت الظروف ، وما كان متاحا ، أو مطروحا بالامس ، ليس شرطا  ان يتحقق اليوم أو غدا أو بعد غد …

 فهل يعي من يفكر بالانفصال هذه  الحقائق  الجديدة اليوم ، وان خيمة الوطن كبيرة وتسع الجميع ، وتوفر لهم الظل الظليل والعيش الرغيد ، وأن يعمل الجميع على ان تكون الحالة  الجديدة فرصة  تاريخية للمراجعة  الشاملة والحوار البناء بين جميع الاطراف السياسية والوصول الى خطة استراتيجية شاملة لبناء العراق والدولة ، وتجاوز أخطاء المرحلة الماضية ، وإعادة ترتيت البيت العراقي على أسس  جديدة تقوم على مبادىء المواطنة ، والمصالحة الحقيقية ، ولملمة الجراح  وتضميدها  لتشفى ، وتعزيز الوحدة الوطنية في النفوس والارض معا ،  وهي التي ستجعل الجميع رابحا ، من خلال مردودها الايجابي عليهم  دون استثناء ..

– نتمنى ..

 كلام مفيد :

بعض الناس سوف يتــــــركونك ، ولكن هذه ليست نهاية قصتك ، إنما نهاية دورهم في قصتك … (سقراط).

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