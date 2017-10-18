أهمية آلية التواصل بين المنظماتالعامة والكيانات الخارجية – منى حيدر الطائي

تحظى المنظمات العامة بعلاقات متنوعة مع مصادر خبرات خارجية حكومية وغير حكومية . وتتضمن الكيانات الخارجية ذات الصلة ، المنظمات الخاصة ومراكز الأبحاث الجامعية ومجالس الخبراء والمنظمات غير الهادفة للربح والتنظيمات المهنية . وفي حين أن هذه الوابط تعكس الاحتياجات المختلفة للمنظمات العامة ، فإن هناك بعض المخاوف المشتركة على نطاق واسع حول كيفية تحسين تبادل المعرفة المتخصصة بين المنظمات الحكومية وغيرها من المنظمات ويجري حالياً توجيه اهتمام متزايد نحو طرق التغلب على ” الثغرات” المؤسسية الكبيرة بين القطاع الحكومي وغيره من القطاعات بما في ذلك ، الجامعات ، والمنظمات الخاصة والمنظمات المجتمعية . من أجل تعزيز مشاركة المعرفة ونقل نتائج الأبحاث إلى المهتمين بالسياسة والممارسات الإدارية كما تشيرJanet Newman ، 2011 :84 في ورقتها البحثية ا”حدود المشكلات التي تواجه عمل الأكاديمي – وصانع السياسة ” المنشورة في مجلة السياسة والسياسات Policy and Politics فعلى سبيل المثال ساهمت بعض المنظمات الحكومية بأموال من أجل تقديم خدمات استشارية لتحديد المعرفة المتخصصة والأدلة حول التطبيقات المهنية الناجحة اللازم تطبيقها في مواقف إدارية معينة . ولكن غالباً ما تتشكك المنظمات العامة فيما يتعلق بضرورة أعتمادها على مصادر الخبرة الخارجية ، وهي تفضل استخدام التحليل الذي تنتجه بنفسها داخلياً ,على الرغم من أن الدراسات بينت وجود أختلافات في المصادر المفضلة بين المنظمات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية والتكنولوجية . وقد أوردت الأكاديمية البريطانية 27:، 2008 The British Academy الأسباب الي ذكرها صانعو السياسات وراء تجنبهم البحوث الأكاديمية الخارجية وتجاهلهم لها وهي :

غالباً ما ينظر للأبحاث التي تجرى داخلياً أو الأبحاث الاستشارية المفوضة بشكل خاص على أنها أفضل من الأبحاث الأكاديمية الخارجية .

ينظر لأبحاث الأكاديمية الخارجية بأعتبارها غير مناسبة أو غير ذات صلة وثيقة بأحتياجات المستخدمين الحالية .

عندما تكون نتائج الأبحاث مثيرة للجدل ,هنا تقل أحتمالية استخدام هذه الأبحاث .

وتشير تصورات متخصصي المنظمات العامة المعنيين بالسياسة إلى عدد من الآثار المتعلقة بكيفية تحديد الأبحاث وتقييمها واستخدامها ، وكيفية تصفية نتائج الأبحاث لتحقيق التوافق مع أفتراضات السياسات القائمة وكيفية إدارة العلاقات مع مصادر الخبرة الخارجية .وحتى عندما يتم توثيق المعرفة المتخصصة والأدلة العلمية الموثوق بها من هذه الأبحاث الخارجية تظهر مشكلة التوافق بين طريقة جمع الباحثين للمعلومات المتخصصة والاحتياجات العملية لمديري البرامج والسياسات توافقاً ضعيفاً ، وقد يكون يكون الباحثون غير بارعين في تقديم نتائجهم للمهتمين بالسياسة والأعلام والذي أشار اليه Mead Lawrence، 2015: 72 في ورقته البحثية ” لماذا غالباً ماتتجاهل الحكومة الأبحاث ” في صنعها للسياسات العامة والمنشورة في مجلة علوم السياسة . وغالباً لا يمكن سد هذه الفجوة عن طريق التواصل الأفضل مع الباحثين ، لأن المستخدمين المحتملين الموظفين العموميون للأبحاث قد يكونون مختلفين في إدراكاتهم لنتائج هذه الأبحاث أيضاً قد يختلفون في درجة قبولهم للسياسات التي يتم صياغتها أستناداً على النتائج والأدلة التي تقدمها هذه الأبحاث ويرى علماء التواصل العلمي أنه لا يمكن إثارة اهتمام صانعي القرارات بسهولة من خلال نشر أو نقل التقارير العلمية 2008 : 26 Alex Bielak . et al. , . وقد تحول التركيز نحو أشكال مختلفة من العلاقات التفاعلية بين قطاع الأبحاث والمستخدمين النهائيين المحتملين لنتائج هذه الأبحاث في صنع القرارات والسياسات العامة ، واقترح لوماسLomas، 2000 : 40 Jonathan,عدداً من الأساليب التفاعلية لتعزيز الترابط والتبادل في مجال تحسين آليات صياغة وتنفيذ القرارات والسياسات العامة للمنظمات الخدمية نوردها فيما يلي :

التبادل المعرفي التشاور والاجتماعات الدورية بين صانعي القرارات والباحثين .

إقامة دورات تعليمية لصانعي القرارت .

توسيع نطاق ا الشبكات والتواصل المجتمعي بين المتخصصين .

عقد اجتماعات ميسرة بين صانعي القرارات والباحثين .

ورش تفاعلية متعددة الاختصاصات .

بناء إمكانات الخدمات بأنواعها والمنظمات التي توفرها .

المعلومات المتوافرة على الإنترنت والتواصل الإلكتروني .

تشكيل اللجان التوجيهية لتضمين أراء الخبراء في تصميم الأبحاث وإجرائها وتفسيرها .

وثمة فكرة واعدة تتمثل في الوساطة المعرفية ، وهو مفهوم يصف مجموعة كبيرة من الأساليب المحتملة لتعزيز مشاركة المعرفة والتفاهم المتبادل عبر حدود التخصصات والوظائف المهنية في المنظمات العامة وهنا ينبغي التأكيد على أهمية ملاءمة المناهج والأساليب المستخدمة في التواصل المعرفي بين المنظمات العامة والجهات الخارجية مع حجم المسائل التي تتطلب صياغة قرارات وسياسات بشأن معالجتها أيضاً مراعاة السياقات التنظيمية للمنظمات واحتياجات الجهات المعنية Sarah Michaels ، 2009 :994 ، ولا يقتصر مفهوم الوساطة المعرفية على مسألة ” إخبار الأخرين بشأن الأبحاث مثل الأعلان عن ملخصات النتائج العلمية المتوافرة حديثاً ” بل يسعى مفهوم الوساطة المعرفية إلى إضافة قيمة إلى المستخدمين النهائيين من خلال مختلف أنواع الحوار وإنتاج الأفكار في سياقات جديدة . وهناك نقاشات قوية لبناء شبكات دعم عالية المستوى وهيئات متخصصة لتعزيز وترجمة الأبحاث العلمية . على سبيل المثال منذ عقد التسعينييات تم إنشاء منظمات وشبكات شراكة جديدة في المملكة المتحدةلمعالجة مشاكل سوء التواصل والافتقار إلى الوعي المتبادل والاستشارات المتناقضة والحاجة إلى ترسيخ معرفة جديدة في العمليات والإجراءات التنظيمية . هذا يبين أن العمل عبر حدود المجموعات والمنظمات المهنية يعد اليوم أمراً شديد الأهمية للحصول على نتائج سياسات و برامج جيدة في مختلف مجالات الخدمة العامة.