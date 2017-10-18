ما الذي جرى في كركوك؟ – عبد الخالق الشاهر

لست من بين الكتاب المتنبئين الذين تدهشنا تنبؤاتهم في المقالات ونتداولها بشراهة لأنها تكون غالبا تداري آمالنا ولكنا لو ارشفنا تلك التنبؤات لوجدنا ان أحداها لا تشبه الأخرى بل وتتقاطع معها غالبا.

ففي مقالي (ما الذي جرى في الموصل)؟ أبان انسحاب قواتنا دون قتال أثرت حفيظة أصحاب النظرية الجاهزة والتي مفادها ان السيد المالكي اصدر امر الانسحاب لكي يتيح لداعش تدمير المحافظات السنية … وفي مقالي الذي نشر قبل الاستفتاء بنصف سنة (كركوك وما ادراك ما كركوك) أوضحت كيف انها كردت وعربت وكردت ، وأن التكريد الأخير حصل بدعم من الدولة الاتحادية بدفع 20 مليون دينار لكل عربي ينقل نفوسه خارج كركوك ، وكيف ان دائرتي النفوس والتسجيل العقاري احرقتا في ظروف هادئة وبدأ التكريد الرهيب والبناء العشوائي لأهلنا الكرد على أراضي الفيلق الأول ومعسكراته الشاسعة وباقي الأملاك العامة كالساحات والمتنزهات ، وكيف بات ان لا مجال لتصحيح ذلك بأجراء إحصاء سكاني جديد لأنه سيعتمد على وثائق جديدة كتبت بحكم طرف واحد .

في مقالي عن الاستفتاء أوضحت انه ولد ميتا فالبلدية في الكثير من الدول تطلب (موافقة الجوار) ممن يريد فتح مقهى مثلا فكيف الحال لمن يريد تأسيس دولة برفض مطلق من لدن كل دول الجوار القوية وكيف الحال إذا كانت البلدية (أمريكا) ترفض الفكرة لأسباب لا مجال لذكرها فضلا عن انها تتقاطع مع الآراء الجاهزة (مشروع بايدن، تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، النفط وأمن إسرائيل)

ننتقل الى ما جرى لنقول ان السيد البارزاني المنتهية ولايته والمغلق برلمانه والموقوفة رواتب موظفيه والمهدد من الحلف الإيراني العراقي السوري التركي والعداء غير المعلن بينه وبين الاتحاد والتغيير، والكثيرة ديونه. قرر ان يتخلص من كل ذلك بالمجازفة التي لم تكن محسوبة مع الأسف كمجازفة صدام في الكويت.

ولم يكن هناك مخرج من وجهة نظر البلدية (أمريكا) ودول الجوار من باب (التخادم) وليس التحالف الا ان تزحزح الازمة من خلال عودة كركوك الى العراق مما يتيح وضعا قابلا للتفاوض مستقبلا لأن وجود كركوك تحت سيطرة أربيل ليس الوضع الملائم لأي حوارهذا الذي حصل برأيي رغم ان الاعلام جاهد ليجعل منها معركة تاريخية وبطولات وأن معسكر خالد (سقط) في يد القوات العراقية، وأن قوات مكافحة الإرهاب (انتزعت) قاعدة جوية من البيشمركة ولم يقل احد كما قلت على احد الفضائيات (انها عملية إعادة انتشار سلمية للقوات الاتحادية التي يخولها الدستور الانتشار في أي شبر من ارض العراق بضمنه الإقليم ).

هذا هو ما حصل وليس غيره ولو كان الأمر غير ذلك لكنا نزفنا عربا وكردا الكثير من الدماء والحمد لله ان ذلك لم يحصل لأن (رابح الحرب خاسرها).