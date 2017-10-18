السياسات المُجهِّلة.. السلاح الأخطر – جاسم محمد حمزة

أسفي على أمة إصطفاها الله من بين أمم شتى لتتكلّف على مشقة بث رسالة الإسلام الى أقصى مكان في العالم ،وقد تعاملت في حينها بكامل الجدية مع هذا الأمر السماوي وبما يتناسب وأسباب وقوع الإختيار،وأمّا الأمة اليوم التي تختلف عمّا كانت عليه في الأمس البعيد فهي أمة شاحبة متذبذبة في مواقفها تعاني إنقساما وحالة غيبوبة وتدخل ايراني – امريكي – صهيوني سافر في مفاصلها جميعاً ،والداء الأكثر خطورة وايذاءً للأمة من ذلك هو بروز تشيّع مُستهجن ذو لون طائفي فاقع في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين ،وفي خِضَم هذه الأمواج باتت الساحة العربية سيّالة متحركة غير مستقرة . من غير المسوِّغ الأمة تكتسب الشفاء التام من مرضها وتتنشق هواء الحرية وهي في هذا الوضع مالم يشف العراق هذا البلد المهم من بلاد الله من علَّته والذي دائماً يمرض لكنه لم يمت هذه حقيقة تأريخية ،واليوم ما يدور من حديث عن السمعة الدولية للعراق الموزائيكي الجديد فإنّ الفوضى المخيمة عليه في ظل هذه الحكومة والتي وُصفت بالمذهلة لعدم وجود مثيل لها في العالم وصلت الى مستويات قياسية بحيث جعلته أسوء بلد في هذه الحياة الدنيا التي يفترض أن تقوم على العدل والسلام والحب والإحترام وبمنأى عن مثل ما يحصل في العراق من أعمال فوضوية لا أخلاقية تُمارس جهرةً وبدعم سياسي كالشعوذة والدجل والفساد الخُلقي والمتاجرات البشرية والتعنصر الطائفي وانتهاك حقوق الإنسان وتجارة الأسلحة وغسيل الأموال وعمليات نهب المال العام وتجويع الناس عمداً بسبب عدم توفير لهم وسيلة للإسترزاق وتعاطي المخدرات والتدخل في شؤن القائمين على التعليم مما ادى ذلك الى تدنيه … الخ من الأعمال المخلة بالشرف والتي تحدث لأول مرة في تاريخ العراق بهذا الحجم المهول .

شخصيات رديئة

وليس كل الذي يجري من هذا القبيل يشكل خطراً على الأمن العام فقط وانما ينبأ عن عراقٍ الوضع فيه غير واضح المعالم الى ذلك وضعت هذه الشخصيات الرديئة الحاكمة التي تنتمي الى خلفيات متعددةٍ العراق على حافة التقسيم بعدما ذهبت الى خيار التصعيد أو اندلاع الأزمات لضربه في صميم تكوينه فما هذه الفُتيا التي فرّقتم بها الناس ؟ أليس عاراً أن ينقسم العراق في زمن ادارتكم له ؟ وطوال العقد والنيف من حكم اللّصوص والمفسدين والعملاء لم يحصد العراق من سياساتهم الممنهجة غير ضياعه والإساءة الى تاريخ قبوله عضواً في عصبة الأمم المتحدة في 10/3/1932وكذلك الإساءة الى تاريخ تأسيس المملكة العراقية الهاشمية في 23/ آب /1921 وكلا الحدثين المهمين يوجبان على كل نظام يتولى ادارة الحكم أن يعي بعديهما ليمضي وبإيمان مصحوب بحرص شديد في بناء دولة ترتكز على قوانين معتمدة تكفل العدالة والحماية للجميع. وفي السياق ذاته جعلوا أهلنا في الجنوب والوسط يتضورون جوعاً كي يكونوا خدماً لألد اعداء العراق ،وعلى أهلنا في غرب العراق فرضوا عليهم وضعاً ملبداً بالمشاكل والغاية من ذلك تحويل مناطقهم الى منكوبة محزونةٍ بدون اقتصاد وبُلغة من العيش ولا حد أدنى من الخدمات إيذاناً بأوامر قوى اقليمية يقدِّمون فروض الطاعة لها بحسب ما تشاء ،وبين وقت وآخر يظهر السّراق من على شاشات التلفاز يتباكون كالنساء على عراق لم يحافظوا عليه كالرجال . كنا نتمنى أن لا تصل الأمور الى ما وصلت اليه الآن لكن كيف تجري الأمور بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطن والحُكم بيد الجبان الذي لا يحب سوى البقاء والمال لأجله والبوح لنفسه في شرعنة ثقافة التحشيد الفكري والطائفي لتكون هي السائدة على سطح النظام وبهذه الطريقة ساعدت العملية السياسية البائسة على إحياء النشاطات التقسيمية وكانت نتائج هذا هو التخريب والفشل في بناء دولة وركيزة لمستقبل العراق الأمر الذي أدى الى زرع مخاوف في نفوس السالكين لطريق الحق على مستقبله. هذه الأحزاب المُجهِّلة القادمة من وراء الحدود وجدت رواجاً وبالتحديد لدى الأغلبية من سكان القرى والأرياف ومشايخهم في وسط العراق وجنوبه وجمع آخر يأتي بالمرتبة الثانية في الولاء المطلق لهذه الأحزاب من الذين اتخذوا من مراكز المدن محطات لهم وذلك لقلة فطنة ووعي هذا وذاك وكلا الفريقين ومن خلال الإستسلام الى هذا الواقع دون تغيير شكّلا عبئاً ثقيلاً على العراق الذي لا يمكن أن تقوم له قائمة في ظل سياسة تخريبية كهذه ,وجماهير غبية مالم يكن هناك تغيير يجب أن يتجه نحو خلق نظام وطني يحافظ على وحدة العراق ارضاً وسماءً وشعباً ويمكِّن العراقيين من الحفاظ على كرامتهم والحصول على حقوقهم المسلوبة ظُلماً وكذلك الحصول على رعايتهم بالمعاني الواسعة للرعاية .

الازمات الناشئة

ومن غير المقبول أخلاقياً ودينياً و منطقياً أن يبقى الشعب يراوح في مكانه أمام هذا السيل من الأزمات الناشئة والتي هي نتاج حكومات التجهيل المتعاقبة فمنذ زمان وناقوس الخطر يدق والشعب صامت كأنه جثة هامدة باقٍ على نفس المستوى فأين نحن من حكمة غاندي وغيره من العظماء الذين سبقوه في مسألة التغيير ففي ذلك يقول : (( كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم )) وفي العراق من المهم جداً أن يتكلَّف أموره زعيم وطني عظيم كـ(كيم جونغ ) الزعيم الكوري الشمالي وللتأريخ أثبت هذا الشاب الجَلد الشجاع للعالم أنه زعيم بالمعنى العام للكلمة لأنه خلق ادوات صُلبة فاقت التصور ومناخا مؤاتيا أكثر لتطوير مفهوم نظامه السياسي ليكون الواجهة المشرقة للدولة أمام الأفراد في الداخل وأمام الدول الأخرى في الخارج والمعروف عن طبيعة هذا النظام السياسي أنه يدير جهاز الدولة بطريقتي الإعتماد على الذات والحفاظ على أسرار الخطط والبرامج في مختلف مجالات الحياة وذلك خوفاً من أن تتسرب الى العدو الذي يتحين الفرص للنكاية بهم مجرد العثور على حجة أو دليل يدينهم في ذلك ،وبتلك الحماسة والإخلاص للجمهورية الكورية الشمالية من القلب قهر ( كيم جونغ ) جبابرة العصر وحافظ على وحدة بلاده بفضل وعي شعبه وبفضل قراراته الشجاعة بحق المقصرين من أعضاء حكومته وبرلمانه وأبناء شعبه وأعدائه الذي توعدهم بالإمحاء من خارطة العالم للمرة الثانية ألا تستحق هذه التحفة الوطنية أن نقف لها احتراما؟ من الطبيعي أن يكون الجواب بنعم تثميناً لدوره الفريد من نوعه في تعزيز دولة باتت ترعب بنظرة عين ،وللرجوع الى الكلام الأول من باب التأكيد فالمختصر المفيد نحن في العراق لا يمكن أن يُصلح وضعنا إلاّ بمجيء كيم جونغ آخر لحكم العراق لعله ينقذ هذه الأمة من محنتها وسياسات التجهيل التي حصدت المزيد من أرواح العراقيين وكأنها براكين قد تثور في اي لحظة ،وهذا الصنف من الأحزاب المُجِّهلة وإن كان له قرين في بعض الأماكن من العالم إلاّ أنه في المقابل هناك مقاومة رافضة له ولكل ما يسفر عنه من تبعات وتطورات.