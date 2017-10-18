بافل وقباد – شامل حمدالله

اختار محمد عبد الجبار الشبوط عنوان هذه الكلمة التي ادونها الان عقب رسائل الكترونية معه لاستيضاح بيننا حول دخان البارود للنيران غير الصديقة بكركوك. لن نتحدث بتسريبات اتفاق بين بافل طالباني وقيادات عربية حول انسحاب من مناطق النزاع بعد ان كانت متنازعة حزب الدستور وخارج الاقليم حسب المفهوم الكردستاني، كما ولن نتحدث عن ثارات1996 ولاعن سرعة ذهاب توازن قيادات بالاتحاد الوطني بمجرد دفن الرئيس، بل سيكون مختصر الكلام عن شقيقين، احدهما قباد، اصغر ابناء طالباني وهو نائب رئيس حكومة كردستان، وبافل اكبرهما والذي تصاعدت اخباره مع نزوله رفقة والدته السياسية هيرو ابراهيم يوم مجيئ نعش الرئيس جلال. يردد مقربون من بيت طالباني ان قباد سر ابيه وان بافل طموح امه، وان مجرى الاحداث بعين الابن الاكبر يتحرك لخلافة سريعة ليس في الحزب بل في اماكن الثقل الحزبي للوطني الكردستاني، كركوك مدينة الرئيس والسليمانية معقل الحزب. اختلاف المواقف بين الشقيقين يقدم صورتين مجددتين للرئيس الراحل، بافل يماثل الاب في حركات شبابه الحزبي والذي تصر فيه سيدة العراق السابقة على التمسك بروحيته، وقباد الذي يقارب مواقف الاب في الكهولة.

بافل يريد منطقة نفوذ تخادمية ستكتب تاريخا اخر للاتحاد الذي يبقى حرسه القديم متحفظا من شباب العائلة، وقباد يريد البقاء رسميا متصالحا مع الحزب الديمقراطي الذي انشق وابوه عنه وتم الصلح متأخرا لينفتح على يد الشقيق الذي يريد ان يكون امينا جميل الحركة هذه المرة.